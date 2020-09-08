«Эмиль Гарипов сделал заявку на будущее — как в клубе, так и в сборной»

Советский вратарь и тренер Александр Пашков — о ситуации с российскими голкиперами на старте регулярного чемпионата КХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков рассказал Russia-Hockey.ru о том, как в «Авангарде», наконец, оценили по достоинству вратарское мастерство Эмиля Гарипова, и об отсутствии альтернативы омской бригаде голкиперов в сборной.

Ситуация с вратарями не такая безоблачная, как казалось



— Отъезд Ильи Сорокина в НХЛ меняет расстановку сил во вратарском цеху сборной России?

— В последние годы мы много говорили о прогрессе российских голкиперов, но на самом деле ситуация не такая безоблачная, как нам казалось. Илья Сорокин и Игорь Шестеркин уже в НХЛ, Василий Кошечкин постепенно завершает карьеру. В итоге очевидного первого номера для сборной уже не просмативается.

И все это на фоне карантина, когда отменяются этапы Евротура и чемпионаты мира. По сути, мы не можем давать нашим голкиперам международный опыт, который обеспечивает рост любого хоккеиста. Тревожный момент для молодежи.

Фото hawk.ru

Мне кажется, какую-то работу над ошибками Хартли летом провел

— В каких клубах КХЛ просматриваются первые номера под сборную России?

— В прошлом сезоне много авансов выдавалось Бобкову, но и в сборной, и в клубе ожиданий он все-таки не оправдал. По ходу плей-офф-2020 говорил, что главному тренеру «Авангарда» Бобу Хартли нужно чередовать Бобкова и Гарипова, но канадец уперся и где-то подломил Бобкова. Вот что значит тренер со стороны, который не знал, что совсем недавно именно Гарипов привел свой клуб к завоеванию Кубка Гагарина.

Мне кажется, какую-то работу над ошибками Хартли летом провел — или ему что-то объяснили и рассказали. Сезон с матча на ноль начал Гарипов, это заявка на будущее — как в клубе, так и в сборной. Мне нравится этот голкипер.

С вратарями нельзя впадать в крайности



— После победы над «Сибирью» Гарипов — уже номер один в «Авангарде»?

— В этом клубе порой впадают в крайности. Сначала все ставки делались на Бобкова, теперь — как пишут в Интернете — его чуть ли не выставляют на трансфер. Я считаю, что вратарям такое шараханье только мешает, Бобкова не надо списывать со счетов, политика должна быть гибкой.

Вообще за этой бригадой на месте сборной России я бы внимательно последил, она в хорошем возрасте, с рабочим потенциалом. Бобков лучше играет клюшкой, у него оптимальные габариты, тогда как Гарипов хорош в технических компонентах, плюс обладает кубковой психологией. Не удивлюсь, если именно в дуэте вратарей «Авангарда» будет разыграна олимпийская путевка в Пекин-2022. Но, естественно, в том случае, если на уровне клуба тренер вратарей сработает профессионально, на все сто процентов.

Фото hawk.ru

В этом клубе порой впадают в крайности. Сначала все ставки делались на Бобкова, теперь — как пишут в Интернете — его чуть ли не выставляют на трансфер

— Вам, как тренеру, нравится ситуация, когда в клубе фактически два первых вратаря?

— Нет, и в армии, и в жизни, и в спорте всегда должен быть лидер. Думаю, вот такая переходная ситуация в «Авангарде» надолго не затянется. Но здесь — еще раз повторюсь — необходима тонкая тренерская настройка. Хартли эффективен при выборе лучших хоккеистов из 25-30, которых ему приобретают. Работа на вырост, на перспективу — здесь канадский тренер уже не так силен.

Поклевок много, устойчивого клева нет



— В КХЛ есть и более молодые вратари, чем дуэт из «Авангарда»...

— Много авансов выдавалось Самонову, но обмен из «Витязя» в СКА не прошел для него безболезненно, прогресса пока нет. Мифтахов, Аскаров, Кочетков — это совсем молодые голкиперы, они пока только мечтают о том, чтобы получать хоть какое-то время в КХЛ. У того же Мифтахова в Казани перед глазами спины Рейдеборна и Билялова, как тут выбраться и заявить о себе?

Есть молодые вратари в «Локомотиве», Бочаров в «Динамо», Подъяпольский в «Северстали». Но все это пока поклевки, устойчивого клева нет. Поэтому на бригаду из «Авангарда» и обращаю особое внимание, в ней есть зрелость.

