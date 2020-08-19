Загитова рекомендована к зачислению в РАНХиГС, несмотря на низкие баллы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила рекомендацию на зачисление в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на направление «Журналистика».

Как сообщает агентство «Весь спорт», после творческого конкурса в академии фигуристка поднялась на 181-е место из 195 поступающих. С таким результатом Загитова смогла попасть на одно из 95 вакантных мест. На отделении решили увеличить число поступающих до 120 мест, при этом часть абитуриентов перевелась на другие программы, а часть — не подтвердила оплату за обучение.

Официально о зачислении Загитовой будет известно 29 августа, когда выйдет соответствующий приказ в академии.

Стоимость обучения на 2020/2021 учебный год по программе бакалавриата специальности «Продюсирование и культурная политика» в рамках направления «Журналистика» составляет 330 тысяч рублей в год.

Напомним, ранее стали известны результаты ЕГЭ Алины Загитовой.