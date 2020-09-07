Почему дети и молодежь так полюбили TikTok?

Исследование ученых о самом скачиваемом в 2020 году приложении

«TikTok — это уникальное сочетание платформ разных социальных сетей, вот почему дети так любят его», — пришел к выводу доцент кафедры политологии и анализа социальных данных Пенсильванского государственного университета Кевин Мангер. Подробнее о своем исследовании самого популярного в этом году приложения среди молодежи, а также о том, как оно превратилось в инструмент для «политического футбола», ученый пишет в статье для издания The Conversation, которую перевело «Реальное время».



Инструмент игры в «политический футбол»

TikTok — это социальная медиаплатформа, ориентированная на молодых пользователей мобильных телефонов. Платформа, которая была вторым по посещаемости приложением в мире в 2019 году. Также TikTok стал самым загружаемым приложением в июле 2020 года.



Приложение стало поводом для игры в «политический футбол». Принадлежащий китайской компании ByteDance, TikTok был в июле запрещен в Индии наряду с 58 другими китайскими приложениями в ответ на эскалацию пограничной напряженности между двумя странами. Администрация Трампа же издала указ, запрещающий TikTok и принадлежащей Китаю платформе обмена сообщениями WeChat участвовать в сделках в Соединенных Штатах начиная с 15 сентября. В ответ на этот запрет в августе компания подала в суд на администрацию Трампа.

Как политолог, изучающий социальные медиа, я исследовал, что делает TikTok уникальным и почему к нему стекается молодая аудитория. Если коротко, приложение позволяет пользователям записывать себя танцующими или дурачащимися под музыку, а затем изменять видео, используя широкий спектр эффектов. Несмотря на ее внешне легкомысленную направленность, молодые люди используют платформу для отправки политических сообщений, координации политических действий и общения в онлайн-пространстве, в основном свободном от взрослых.

Администрация Трампа же издала указ, запрещающий TikTok и принадлежащей Китаю платформе обмена сообщениями WeChat участвовать в сделках в Соединенных Штатах. Фото facebook.com/WhiteHouse

Как это работает

Каждый «tiktok» — это зацикленное видео длиной от 3 до 60 секунд. Большую часть экрана занимает загруженное пользователем видео. Приложение предлагает широкий спектр опций для настройки и комбинирования этих видео, включая видео, снятое со смартфона пользователя, фотографии, загруженные из интернета, смайлики и другой текст, наложенный на видео, а также специальные эффекты. Библиотека фильтров и дополняющих видеоэффектов приложения похожа на фотофильтры Instagram.

Нижняя часть экрана содержит информацию о «звуке», аудиофайле, сопровождающем видео. Эти «звуки» могут быть либо загружены пользователем, либо выбраны из библиотеки популярных звуков. Эта библиотека содержит как фрагменты песен профессиональных музыкантов, так и записи глупых разговоров людей. «Звуки» оказали огромное влияние и на музыкальную индустрию, например, Old Town Road, одна из самых популярных песен всех времен, впервые обрела популярность как «тик-ток-звук» с сопутствующим танцем.

Когда вы открываете приложение, вы видите воспроизводящееся tiktok-видео. Это страница «Для тебя», которая запускает tiktok-видео в порядке рекомендации алгоритмом TikTok. Чтобы перейти к следующему tiktok-видео, нужно провести пальцем вверх. Чтобы увидеть учетную запись, которая загрузила текущий tiktok, — провести пальцем вправо.

Как Snapchat и Instagram, tiktok-видео может быть создано только на мобильных телефонах. Фото seoquick.ru

А как в сравнении

Сравнение TikTok с другими цифровыми медиаплатформами показывает, что делает его уникальным. Как и YouTube, TikTok полностью состоит из видео. Как Facebook и Twitter, основной способ потребления tiktok-контента — это навигация по «ленте» коротких, легко усваиваемых сообщений.

Как и в Netflix, для поиска контента по умолчанию используется алгоритм рекомендаций, а не построение сетей «друзей» или «подписчиков». И, как Snapchat и Instagram, tiktok-видео может быть создано только на мобильных телефонах, которые предпочитают молодые пользователи, поскольку владеют смартфонами свободнее, чем компьютерами.

TikTok — это первая социальная медиаплатформа, сочетающая в себе эти характеристики. Результатом является уникальный способ передачи и потребления информации.



Плотность информационного потока

Сочетание видеоносителей и «ленты» делает TikTok особенно информативным. В каждом tiktok-видео происходит много интересного, и поток tiktok-видео нескончаем.

В отличие от текста, видеосреда работает по двум параллельным каналам, передавая эксплицитную информацию (ту, что содержится в речи или письме) и имплицитную информацию (социальные сигналы, такие как одежда и прическа «тиктокера» или эмоциональный эффект от музыки) одновременно.

«Лента» позволяет потребителю социальных сетей просматривать несколько маленьких фрагментов контента в минуту, извлекая информацию гораздо более эффективным способом, чем, например, из телевизионной трансляции. В сочетании эти тенденции делают прокрутку страницы «Для тебя» значительным продвижением в плотности получения информации.

Если вы потратите несколько часов на TikTok, то вы увидите сами, как это работает. Другие медиа начинают казаться более медленными, и даже такие ранее привлекательные продукты, как видео на YouTube или лента Twitter. Молодые люди, как правило, любят интенсивность: громкую музыку, яркий свет. И неудивительно, что они находят TikTok привлекательным.

Поскольку TikTok предназначен для смартфонов, одним людям его использовать проще, а другим сложнее. Фото cossa.ru

Издержки и преимущества

TikTok также смещает привычные границы издержек и преимуществ постинга. С одной стороны, поскольку TikTok предназначен для смартфонов, одним людям его использовать проще, а другим сложнее. Как правило, чем больше лет своей жизни вы проводите, используя какую-либо технологию, и чем раньше в жизненном цикле приобретается этот опыт, тем более квалифицированным вы становитесь в использовании этой технологии.

TikTok также поощряет видеоролики, снятые в вертикальной ориентации, присущей смартфонам, поэтому они могут быть созданы везде, где пользователь находится, когда у него есть свободная минута.

С точки зрения преимуществ важно отметить алгоритм рекомендаций по сравнению с сетями, построенными на «друзьях», это означает, что каждый гарантированно получит хотя бы несколько просмотров, даже на свое первое tiktok-видео. В Twitter, скажем, вы можете войти в систему и твиттить десятки раз, прежде чем получите какие-либо лайки, из-за важности взаимоотношений «подписки» в определении того, что люди видят.

Страница TikTok «Для тебя» составляется из показов пользователю чрезвычайно популярных tiktok-видео и видео с небольшим количеством просмотров, что способствует большему равенству, чем в традиционных социальных сетях. В целом TikTok предлагает онлайн-платформу для молодых людей, которые чувствуют себя оторванными от мира взрослых, а здесь они обязательно получат некоторое количество внимания.

«Звуки» представляют собой новый способ категоризации и навигации по платформе социальных сетей. Фото seoquick.ru

Одни звуки, разные движения

Наконец, «звуки», которые пользователи сочетают со своими персонализированными видео, представляют собой новый способ категоризации и навигации по платформе социальных сетей — это уникальная особенность TikTok. Если вы нажмете на кнопку «звук» в нижней части tiktok-видео, вы увидите все другие tiktok-видео, которые используют этот звуковой файл.

Наиболее распространенный пример — конкретная танцевальная программа под сопровождение конкретного «звука». «Звук» постоянно присутствует в этой группе tiktok-видео, но каждый пользователь представляет уникальное видео о себе, в котором он танцует.

Танцы являются родственниками мемов в TikTok. «Мемы» на преимущественно текстовых или графических платформах включают некоторый фиксированный «формат мема», который затем ремиксируется пользователями, которые редактируют изображение или текст для создания данного «мема». На TikTok, однако, основой для ремиксирования является тело пользователя, поскольку пользователь совершает действия, связанные с форматом мема, то, что я называю «воплощенными мемами».

Это делает тело гораздо более заметным на TikTok, чем на других платформах. В то время как умная игра слов проходит долгий путь в Twitter, TikTok вознаграждает традиционно привлекательные или иным образом поразительные тела в еще большей степени, чем Instagram.

Это также означает, что категории идентичности, которые все больше занимают центральное место в политике, играют важную роль в TikTok. Воплощенные мемы часто играют с расой, полом, внешним видом или физическим местоположением «тиктокера».

Более традиционные мемы-изображения могут казаться анонимными или бестелесными, поскольку они распространяются по всему интернету. В TikTok невозможно отделить человека от мема.