Грандиозный «Печән базары», однообразные фуд-траки, танки у «Чаши»: Казань начала праздновать

Как прошел первый день торжеств в Казани

Фото: Илья Репин

Восьмой фестиваль «Печән базары» вобрал, что называется, все самое лучшее за все годы. Дизайн-маркет с десятком продавцов, кулинария, лекторий, музыка, детская площадка. И вернувшаяся с первого года традиция одеваться в татарские костюмы. У Центра семьи «Казан» получился вялый фестиваль фуд-траков, зато задорная выставка военной техники. На бульваре «Белые цветы» торжествовала лирика, а в Лядском саду показали театральный перформанс. Как Казань провела первый день юбилейных торжеств — в репортаже «Реального времени».

50 кг съеденных эчпочмаков, халяльные торты и дизайнерские платки на «Печән базары»

Однозначно главной площадкой торжеств в первый день праздничного уик-энда в Казани стала набережная озера Кабан. В субботний полдень здесь стартовал фестиваль современного татарского дизайна и городской культуры «Печән базары» («Сенной базар»), который продолжит работу и в воскресенье. Раз в год дизайнеры, ремесленники, кулинары, музыканты и художники, в чьих работах прослеживается внимание к татарской национальной культуре, собираются у театра Камала и устраивают нетворкинг в глобальных масштабах. В этот раз татарский культурный слет решено было приурочить к празднествам по случаю 100-летия ТАССР и Дня Республики.

Первыми уже к полудню запустились традиционно две самые популярные и массовые площадки фестиваля: дизайн-маркет и фуд-корт. Прямо у стен театра Камала развернулся с десяток «вкусных» павильонов с казылыком, традиционными татарскими чайными смесями, восточными сладостями, национальной выпечкой.

Дизайн-маркет расположился на набережной — и это удалось впервые за три года, пока оживленная улица ремонтировалась, аккурат в дни проведения фестиваля. Интересуемся, как торговцы пережили пандемию, — по сути, «Печән» для многих первое крупное событие за полгода. «Крафтлы чәй», отвечающие за зону чаепитий, оптимистично вздыхают: мол, хотите сеанс психотерапии? Говорят, что подались на маркетплейс «Озон», на следующей неделе ждут ответа.



Как всегда, большим представительством на «Печән базары» отличаются татарстанские пчеловоды, «козырное» место на ярмарке, образовав огромную очередь, заняла лавка именитого «КФХ Зарипов» — династии пчеловодов в седьмом поколении из Лаишевского района. Сейчас четыре брата — Ильфар, Нурислам, Гафур и Гильфан Зариповы — держат порядка 600 ульев на четырех пасеках, три из которых — лесные. На фестивальном же прилавке — мед в сотах, цветочный, липовый, с добавками из лесных орехов и ягод, перга и прополис.

Рядом — сладкие ряды из павильонов «Пекаря Шахина» с восточными лакомствами и кондитерской Fatumi с халяль-тортами и пирожными. В среднем, как посчитали корреспонденты «Реального времени», выпить кофе (капучино, к примеру) с пирожным на «Сенном базаре» в этом году обойдется в 150—200 рублей. Но есть и более бюджетные варианты — каждый год на фестивале свою точку ставит татарская сеть фастфуда «Тюбетей», торгующая эчпочмаками, элешами и кыстыбыями. «Уже килограммов 50 выпечки, наверное, сегодня съели», — отшучивалась девушка за прилавком ближе к четырем часам дня.

Дальше по набережной, вдоль улицы Марджани в Старо-Татарской слободе, развернулись другие торговые ряды — ремесленные лавки и импровизированные шоурумы молодых татарстанских дизайнеров. Уже в первый час после запуска маркета площадку посетили сотни человек. Здесь гостям «Печән базары» предлагают купить фермерскую, ремесленную и хендмейд-продукцию, как уверяют сами торговцы, по сниженным, «фестивальным» ценам.

В торговых рядах фестиваля по-прежнему можно отыскать буквально все: от сумок, платков и платьев до книг «Юлбасмы», детских «татарских планшетов», металлических украшений и домашней утвари. К слову, в этом году торговцев значительно меньше, несмотря на то, что организаторы фестиваля установили «льготную» цену на размещение — по информации «Реального времени», всего три тысячи рублей с палатки за оба дня. Что радует, постоянные гости «Печән базары» могут повстречать здесь любимые бренды.

Авторскую коллекцию «татарских» платков, как и в прошлом году, представила на «Печән базары» казанский дизайнер, член Союза художников стран СНГ Елена Габдрахманова. Мастер считает, что татарки обделены «своим» платком с национальными цветочными и геометрическими орнаментами, это недоразумение она и решила исправить, основав в апреле прошлого года бренд Scarftat.

Четвертый год подряд сооснователь и дизайнер бренда «Татарча casual» Айгуль Сингатуллина привозит на фестивальную ярмарку современную одежду, кожаные аксессуары и обувь с татарским орнаментом. Деревянную посуду, кухонные доски и сувениры выставляют супруги Алина и Руслан Кавиевы. Плитку и посуду из керамики ручной работы привозит казанская студия «Болгар Керамика».

Все время фестиваля на сцене-подиуме рядом с «Мечетью Марджани» работает детская зона: юных гостей «Печән базары» с полудня и до 18 часов оба дня готовы занимать детские писатели, кондитеры и мастера хендмейда из Казани и Набережных Челнов.



Раньше было краше



Реконструкцию столетней давности как бы подчеркивали небольшие сценки, сыгранные студентами театрального училища и именитыми актерами. Вот тройка шакирдов устраивает демонстрацию, а их разгоняет полиция. Вот пара почтенных мулл фотографируется, потому что Марджани так делал, а значит — можно. Вот со ступенек читают стихи. Пришедшим в национальных костюмах дарят яблоки и чай. Вот несколько студентов играют в лото, тем же самым занимались в «Восточном клубе» (правда, в речи то и дело проскальзывают русские слова). Наибольший интерес вызывает разыгрываемая во дворе одного из ресторанов сценка из «Первого театра» — жена увещевает мужа сходить на новомодное событие.



Самая дальняя точка отдана лекторию. Весь день ожидался дождь, однако погода благосклонна к науке. Ваш автор — Радиф Кашапов — начинает работу площадки с рассказа о музыке Беларуси. Как выяснилось в ходе подготовки, любой мало-мальский меломан знает об этой теме немало. Навскидку вспоминаем самых попсовых: Тима Белорусских, IOWA, «Ляписа Трубецкого», ЛСП, Макса Коржа, «Би-2», «5diez», «Кассиопею», «Аддис-Абебу» и, конечно, героев «ТикТока» «Молчат дома», благодаря молодежной сети ставших известными по всему миру. Белорусскую «мову» заменяет татарская — замдиректора Камаловского театра Инсаф Хамитов ставит тяжелые грампластинки довоенной эпохи на 78 оборотов, впрочем, играет и более «свежая» музыка — скажем, открывается сет песней «Татарстан — минем республикам» Ильгама Шакирова.

Как путешествовать с ребенком и каково быть татаркой



Эльза Нәбиуллина, ведущая «БИМ-радио» (там она учит татарскому) и мама шустрой девочки Галиябану, рассказывает о самом любимом — путешествиях, в которых теперь с мужем Искандером участвует и ее ребенок. «Назвать мою речь лекцией можно условно, потому что она будет выражаться в форме обмена опытом, передачи моей точки зрения и общения. Мы расскажем об опыте путешествий с семьей, особенно с маленькими детьми. И моя цель — не дать вам какие-то знания, а вдохновить вас на некоторые шаги. Самый популярный вопрос, когда вы путешествуете с ребенком: «Это не сложно?» Мой встречный вопрос: кому? Ребенку это несложно, потому что он не знает другого образа жизни, для него это естественно, это нам надо менять привычный нам образ жизни. Самый главный принцип: не беспокоиться заранее о том, чего не существует».

Продолжается вечер дискуссией «100 и 30: уроки ТАССР и суверенитета»: Эдуард Хайруллин рассказывает о книге «Татарстан 100: прежде и теперь», историк Дамир Исхаков спорит с политологом Русланом Айсиным, модерирует их преподаватель университета Амстердама и любитель рукописей Альфрид Бустанов.

Между тем жизнь идет и за пределами фестиваля — актриса Лейсан Дусаева и члены мемориальной лаборатории городского института исследований «Тамга» ведут экскурсию «Мир татарской женщины».

— Это рассказ о жизни Старо-Татарской слободы через историю женщин, обычно о слободе рассказывают в контексте истории города и/или истории мужчин — деятелей слободы, — говорит Лейсан. — Мы решили показать жизнь татарских женщин и быт через биографии известных деятельниц и женские образы в татарской культуре. Проводим экскурсию с Диной Хабибуллиной (сотрудницей Музея Насыри) и Наилей Ханбековой (она экскурсовод-методист). В подготовке материала нам помогала исследовательница Тукая Гузелия Гиматдинова.

Придумала и воплотила в жизнь этот проект моя сестра Энже Дусаева — культуролог, историк, руководитель мемориальной лаборатории института городских исследований «Тамга». Эта лаборатория занимается исследованием памяти в городском пространстве и изучением идентичности татар. Мне, как актрисе, хочется рассказать о самой первой татарской актрисе и добавить поэтические ноты в повествование о ярких представительницах татарского народа.

Это не стандартная экскурсия, а скорее разговор подруг-татарок перед публикой о том, почему «от судьбы не жди подарка лучше, чем жена-татарка», какими были раньше татарки, какими стали, что нас отличает и что у нас общего.

Татарское диско, чувашский джаз



К вечеру начинаются танцы и концерт. Тон задает дуэт Taraf — два парня из Сабинского района как-то познакомились в такси, решили писать песни, недавно выпустили первый дебютный альбом, где акустические переборы наложены на четкий бит и удивительные стихи, в которых неймдроппинг соседствует с деревенской пасторальностью. Специальный гость — ногайский певец Ислам Сатыров — заканчивает выступление песней «Кайда» и говорит: «Эта песня связывает нас с предками, кстати, они у нас общие». Завершает работу площадки чувашский джаз от еще одних наших знакомых — группы Shanu.

Уже поздно вечером — кино: предпоказ фильма Ильшата Саетова «Генетически не так» об обладателе «Золотой маски» Нурбеке Батулле. Сам автор заболел, так что флешка у организаторов оказывается путем конспиративных передач. Один из первых председателей Всемирного форума татарской молодежи, затеявшей «Печән базары», переехав в Москву, в частности, увлекся кино. И снял свое исследование об одном из символов новой татарской культуры:

— В киношколе, где я учусь, нужно было снять документальный фильм, — говорит Саетов. — У меня было несколько вариантов, о чем снять, и я решил закрыть гештальт и заняться темой татарского языка, было несколько человек, которых я хотел объединить, но понял, что не осилю. Получилось в итоге 30 часов материала. Мне было интересно, насколько, условно говоря, искренен человек, насколько ему важны какие-то награды, и мне кажется, по ходу действия мы узнаем много нового о герое.

Дождь почти прошел стороной эту часть города, а фестиваль продолжится в воскресенье — ярмаркой, лекторием, детскими играми и прочим. Никогда не поздно сходить.



Слабая попытка «фестиваля фуд-траков» у «Казана» и выставка казанских танкистов

Атмосфера праздника в разной степени ощущалась практически во всех районах города. На площади у Центра семьи «Казан» вчера весь день проходил фестиваль фуд-траков. Правда, на полноценный гастрономический фест, которые в большом количестве проходят в Казани каждое лето, 12 припаркованных на стоянке мини-ресторанов на колесах не потянули. Немногочисленные гости, коих корреспонденты «Реального времени» за свой сорокаминутный визит насчитали не больше сотни, могли купить здесь лишь кофе, хот-доги, стейки, мороженое и еще несколько незатейливых видов стритфуда.

Известные казанские рестораны, ранее привозившие на городские гастрофесты интересное и оригинальное меню, свои палатки в этот раз не выставляли. Отведать морских гадов или даже плов из казана у гостей скромного фестиваля не вышло. Анимационной программы не было, только весь день на «фестивале фуд-траков» фоном звучали доносившиеся со сцены у «Чаши» отголоски саундчека казанских музыкантов — с утра здесь шли репетиции фрагментов воскресного большого концерта к 100-летию ТАССР.

Куда оживленнее было по соседству — в другой части парковки открылась выставка военной техники, «экспонаты» которой облюбовали ребятишки со всей округи. Знаменитый танк «Владимир», Т-90, и два его младших товарища, Т-72Б3М и Т-80БВМ, сюда пригнал Музей боевой славы Казанского танкового училища. К слову, выставка продолжит работу и 30 августа.

Жизнь в парках и скверах: стихи Есенина под рок-аккомпанемент и пластические перформансы

Без преувеличения все зеленые зоны Казани уже в субботу превратились в городские центры культуры и творчества. В каждом парке и сквере Казани весь уик-энд проходят детские представления, спектакли и музыкальные концерты, литературные вечера. В Тинчуринском парке уже начиная с 11 часов стартовало научное крио-шоу для юных исследователей, а позже на импровизированной сцене казанские артисты показали детский спектакль «Цветной детектив». Параллельно в Горкинско-Ометьевском лесу проходили экологические мастер-классы и экскурсии с татарстанскими натуралистами, а в амфитеатре выступали местные диджеи, кавер- и рок-группы.

Особого внимания казанцев в этот день удостоились два события. В амфитеатре бульвара «Белые цветы» в Ново-Савиновском районе состоялся настоящий праздник поэзии и современной музыки, строфы Есенина и Пушкина здесь декламировали под аккомпанемент вполне себе роковых и фьюжен-композиций. Так проходил финал конкурса мелодекламации «Слова и музыка» среди молодых татарстанских поэтов-любителей. Двадцатке финалистов предстоит состязаться в музыкально-поэтическом батле под треки DJ NICKY VIBE.

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Хедлайнерами вечера стали группа «ЖИВаGO», трио «НасТроение» и «Казан егетләре». Любопытно, что послушать новые прочтения классиков в скромном закутке бульвара собралось не меньше 200 человек, от юных меломанов, пританцовывающих в такт диджейских сетов, до почтенных пожилых людей, восхищавшихся тем, что молодежь знает классическую литературу.

Почти на закате в Лядском саду инклюзивная студия «Э-моция» показала перформанс «Ускользающий город». История, составленная из рассказов и воспоминаний известных людей о Казани, несмотря на накрапывающий дождь, собрала внушительную аудиторию и стала завершением первого дня празднований по случаю 100-летия ТАССР и Дня республики.

