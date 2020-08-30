Психологи: «Требования Роспотребнадзора — это невыполнимо и глупо с точки зрения детской психологии»

Специалисты рассказали о возвращении детей в школу после затяжного периода дома

Фото: Максим Платонов

Накануне начала учебного года, после пятимесячного отсутствия детей в школе, психологи видят проблему не столько в самой адаптации детей к ежедневному пребыванию в стенах классов, сколько в неопределенности, которая рождает тревожность и стресс. Если дети будут знать о возможности снова уйти на карантин, их мотивация, способность к обучению снизятся. Специалисты в области детской психологии в беседе с «Реальным временем» размышляли о том, как безболезненно возвращать детей за парты, как проверить знания школьников и будут ли эффективными жесткие ограничения Роспотребнадзора.

Всю жизнь к чему-то адаптируемся

По общему мнению психологов, проблема адаптации всегда возникает, когда что-то меняется: ситуация, социальное пространство, пусть даже на какой-то период. Взрослый человек или ребенок к этому новому привыкают, но потом, когда жизнь возвращается в прежнее русло, им снова нужно время, чтобы перестроиться, сломать уже успевшие сформироваться привычки, режим дня, обязанности, ответственность.

— Мы все прекрасно знаем, как тяжело после отпуска взрослому человеку возвращаться на работу. Не на пустом месте появилась шутка: «Никто так не нуждается в отдыхе, как только что вышедший из отпуска». Это, безусловно, к ребенку тоже относится. Тут, конечно, нужна продуманная система, а вот ее-то как раз и нет. Проблема в том, что ситуация — беспрецедентная, не было раньше такого опыта, — рассуждает в беседе с «Реальным временем» психолог Инна Городецкая.

— Возникает проблема не столько обратной адаптации к школе, сколько проблема изменения режимных моментов, во-первых. А во-вторых, дети достаточно быстро отвыкают от системной деятельности. Будет не очень просто встраивать эту картину обратно после тех условий, в которых они находились всю весну. Не надо забывать, что за период, пока шел этот карантин, изменилась часть отношений между самими детьми и педагогами, — поясняет нашему изданию профессор, доктор психологических наук, член-корреспондент РАЕН Илья Слободчиков.



Однако, по мнению Инны Городецкой, необходимость перестраивать себя — это не так плохо:

— Нам всю жизнь к чему-то приходится адаптироваться — это просто надо учитывать. Это как условие задачи: «Дано…» И наша задача — решить это наилучшим образом, наиболее эффективно и комфортно для ребенка. Ситуация неопределенности в этом году по всему миру рождает и тревогу, и стресс, и негатив. На данный момент это — проблема глобальная. Общаюсь, например, с коллегами или просто с друзьями из других городов и стран — все накануне учебного года находятся в этой неопределенности, а это всегда дискомфорт.

В то же время Илья Слободчиков замечает, что после летних каникул детям будет чуть проще возвращаться в школу, чем если бы это им пришлось делать сразу после карантина, «потому что был достаточно большой период летом перед школой, когда ребята успели наобщаться».

Фото Максима Платонова

Средняя школа «провисает»

Много факторов, кроме возрастных, влияет на адаптацию детей, считает Городецкая. И все же она отмечает, что чем младше ребенок, тем больше у него сложностей в плане привыкания к режиму. Однако, по мнению Слободчикова, «умный педагог весь этот процесс может перевести в игровую форму — да, это требует усилий от него самого, но тем не менее сложностей с младшими меньше».

— Для «началки» подобные вещи (карантин), скорее, развлечение: ребятишкам, конечно, дома сидеть не хочется, это очевидно. Но там адаптация чуть легче и проще, — уверен наш собеседник из Москвы.

Дети постарше быстрее подстроятся под новый режим, но на общий процесс у них могут наложиться свои «возрастные бонусы», подчеркивают психологи. Хотя со старшей школой тоже проще: «там у многих детей идет уже самостоятельная мотивация на обучение. Ее не надо поддерживать искусственно, подростки понимают, что им в вуз поступать, — педагог в прямом виде им не всегда требуется», утверждает профессор.



По его мнению, именно ученикам средней школы тяжелее всего дается адаптация, потому что они не приучены самостоятельно получать знания — нет мотивации к обучению.

— Уходя от плотного контроля, взаимодействия, они «провисают» в плане обучения, в плане выполнения всех заданий, — продолжает Слободчиков. — Требовать можно что угодно, но проблема всего этого дистантного обучения вовсе не в соблюдении требований, а в том, что исчезает сама атмосфера взаимодействия. Отсутствует живое общение и возможность непосредственно контактировать с учеником, отсутствует весь необходимый эмоциональный ряд. Я уж не говорю о том, что мы не видим, какой ученик на самом деле в момент обучения. Он может сидеть, одним ухом слушать этот урок, а рядом с ним могут быть разложены телефоны, игрушки и еще бог знает что. Кроме замечательного Татарстана в нашей большой стране много регионов, далеко не везде можно наладить дистант.

Фото Максима Платонова

«ВПР нужны, чтобы отчитываться»

Скорее всего, учителя сейчас просто в неведении относительно того, что же смогли усвоить дети во время самоизоляции. Ученикам не нужно утруждать себя, и не требуется особой сообразительности, чтобы пользоваться электронными подсказками на дистанционной контрольной или отвечать перед учителем, который находится по ту сторону экрана, если у тебя под рукой учебник. Поэтому всероссийские проверочные работы, которые не успели провести в конце прошлого учебного года, в Минпросвещения РФ решили организовать сразу же, в начале сентября.

— Что касается обучения — да, могут возникнуть определенные трудности, хотя бы потому, что к материалу, который был выведен в дистанционку, придется возвращаться. На педагогов ложится нагрузка, они должны убедиться, что материал действительно пройден. Знаю, как дети сдавали зачеты и контрольные писали, — там много вопросов, — сообщила «Реальному времени» доцент кафедры психологии Института педагогики и психологии КФУ Галина Александрова.

— Кто как учился на удаленке? Все по-разному. Многие родители отмечают, что успеваемость у ребенка за этот период оказалась намного выше, чем раньше. Мы же понимаем объективно, что это не отражение реальной ситуации. Был и интернет в помощь, родители рассказывают, что дети подключались к общему чату во время урока и дальше ложились спать, — описывает ситуацию Городецкая.

Она полагает, что тесты в самом начале учебного года будут стрессом для детей, но какой-то срез знаний все же надо получить.

— В данном случае многое зависит от эмоциональной и психологической компетенции тех, кто эти тесты будет проводить: от учителей, родителей. Надо подготовить ребенка, найти правильные слова, подбодрить, дать ему право на ошибку. Нужно объяснить, что это все-таки тесты начала года, они не повлияют на итоговый результат, — советует родителям Инна Городецкая.

— ВПР нужны министерству для того, чтобы оно могло отчитываться. На самом деле, вся эта система ВПР — абсолютная глупость, реальных проверок качества знаний она не дает, и педагоги это знают. Это формальность. Контрольные работы, разумеется, нужны — никто не спорит, проверять знания обязательно надо. Только делать это надо разумно, тогда, когда выстраивается система и ребенок к этому готов, и, опять же, не нагнетая тревожности и хаоса вокруг всего этого, — считает Илья Слободчиков.

Фото Максима Платонова

«Каждый год отвыкают от школы — и ничего»

И все же психологи считают, что не стоит слишком драматизировать ситуацию. Они не видят большой проблемы для детей в обратной адаптации к школе.

— Дети в большинстве своем — люди достаточно адаптивные, и, может быть, родителям самим не стоит так уж нервничать по этому поводу, тогда и ребенку не будет передаваться эта тревожность. Очень многие подростки, с которыми я разговаривала, соскучились по коллективу, по школе. У них и радостные моменты есть в возобновлении обучения, многие ждут 1 сентября, — говорит Инна Городецкая.

Галина Александрова рассказала, что родители обращались с вопросами как раз во время карантина, когда была дистанционка. Что касается детей, у них, по ее сведениям, «достаточно традиционное восприятие начала учебного года, за исключением первоклашек, конечно».

— Думаю, больше нагнетается эта проблема. Оснований для опасений, мне кажется, быть не может. Адаптируются. Человек — существо организующееся и самоорганизующееся. Не думаю, что этот перерыв так травмировал детей. Детская психика более гибкая, чем у взрослых. Нельзя сказать, что они с этим карантином «упали» в первобытное общество — этого нет. Безусловно, ребенок тянется к общению со сверстниками. Это хорошо. За три месяца каникул дети каждый год отвыкали от школы — и ничего, потом спокойно привыкали. Не такой длинный был карантин, не 5 лет, чтобы можно было сказать: «Столько не учились, а потом пришли», — делает вывод из своих наблюдений доцент КФУ Александрова.

Рассуждая с точки зрения науки и социальной психологии, она пояснила, что по сути своей адаптация к дистанционке хуже, чем возврат к прежней жизни.



— И биологи, и психологи говорят о том, что уход на дистанционное обучение не в связи с карантином, а просто как на некую новую форму обучения имеет больше отрицательных сторон, чем положительных. В общении друг с другом дети социализируются, приобретают определенные навыки жития. Именно в общении с другими людьми мы приобретаем иммунитет. Родители — фанатики чистоты, помещая ребенка под «колпак», изолируя его, наносят ему еще больший вред: дети не контактируют с разного рода микроорганизмами, которые помогли бы им самим вырабатывать иммунитет. Биологи говорят о большой опасности изоляции, которая нарушает иммунитет, — обращает внимание на тонкий аспект собеседница нашего издания.

Фото Максима Платонова

«Никакая школа детям не нужна!»

То, как чувствуют себя дети, безусловно, зависит от окружающих взрослых.

— Карантин с высокой вероятностью может повториться, и тогда мы будем иметь вторую фазу всех этих «радостей». У достаточно многих учителей сейчас высокая тревожность по поводу того, что будет дальше, высокая тревожность и у родителей. А дети, особенно младшие, копируют со взрослых все эти эмоциональные вещи, поэтому и у них тоже тревожность высокая, — анализирует Илья Слободчиков.

Галина Александрова тоже считает нежелательным уход на новую дистанционку. Но даже если ее не будет, все равно неразбериха может возникнуть с организационными моментами уже с начала учебного года.

— Возможно, будет совмещение двух форм образования. Слышала, что каждый регион и школа будут решать: какие-то предметы, темы выносить на дистанционку, а что-то оставят для школьного обучения. Мне, как психологу, кажется необходимым установить определенность, четкость с элементами новизны вот этих правил, как для самих учителей и администрации школьной, так и для родителей и учеников. Чтобы не было такого: «Можно так или так» или «А подождите, мы узнаем». Такое положение вещей всегда очень сильно напрягает, и чтобы снизить градус возможного напряжения, надо четко продумать схему и администрации, и учителям, — подчеркивает доцент КФУ.

А родителям она советует спокойно задавать вопросы, «не возмущаться, не устраивать какие-то наезды». Вопросы могут стать своеобразной родительской помощью администрации в этой ситуации. Учителям психолог рекомендует почаще общаться с родителями, выяснять, какие у них вопросы, внимательнее следить за настроением учеников, тем более что сейчас все-таки ввели в образовательное пространство воспитательную функцию.

Основную проблему Илья Слободчиков видит все-таки не в организации учебного процесса, а в устойчивой мотивации к обучению у детей.

— Надо четко понимать, что изначально детям никакая школа не нужна совершенно! Это школе дети нужны, потому что для школы дети — это фактор профессиональной реализации. Детям нужно учиться, но эта история совсем про другое. Чтобы дети учились, им должно быть интересно. Чтобы им было интересно, процесс нужно грамотно и профессионально выстраивать. Наша сегодняшняя школа в большинстве случаев не умеет этого делать, — сетует московский психолог.

Фото Максима Платонова

Школе необходимо мотивировать детей, а теперь к этому еще добавляются требования Роспотребнадзора, сокрушается Слободчиков:

— Все эти чрезмерные требования Роспотребнадзора, что дети должны сидеть только в своем помещении, не общаться и так далее — во-первых, это невыполнимо, во-вторых, глупо с точки зрения детской психологии, какими бы причинами это ни было бы вызвано в конце концов. Сложность заключается в поддержании качества образования. Ведь дети устроены очень просто. Если услышат разговор взрослых дома, что через месяц их снова закроют на карантин, где они будут мыслями? В карантине, а вовсе не в классе — это совершенно очевидно. Поэтому неопределенность, неустойчивость, неравновесность и создадут конечную проблему, вызовут колоссальное количество абсолютно ненужных и неумных ограничений. У нас же, к сожалению, далеко не все педагоги и администраторы умеют думать. Система устроена — «Взяли под козырек и выполняем», — резюмирует профессор психологии.