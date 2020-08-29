Коронавирус как катализатор прогресса

7 важнейших технологических скачков, вызванных коронавирусом

Коронавирус, пожалуй, стал самым влиятельным событием этого года. Вирус — несомненная катастрофа, которая унесла сотни тысяч жизней и вогнала мир в стремительный экономический кризис. Многие разбирали влияние вируса на психику, экономику, культуру. Булат Ганиев, управляющий партнер ГК «Технократия», в авторской колонке для «Реального времени» взглянет на произошедшее через технологическую «оптику», порассуждает на тему того, как вирус изменил технологическую отрасль, и попытается заглянуть в будущее.



1. Технологии удаленной работы

Главная идея, которую я хочу раскрыть: вирус не стал причиной принципиально новых изменений, но стал катализатором внедрения новых технологий и привычек потребления. Ниже я остановлюсь на семи самых важных, по моему мнению, технологических скачках, вызванных коронавирусом.

Если кто-то и выиграл от пандемии, то можно с уверенностью сказать, что это компания ZOOM. Софт для видеоконференций, который уверенно конкурировал со Skype, выбился в лидеры, заменив привычное «Давай Skype» на «Давай ZOOM» в широких массах. Еще вчера я не мог представить, что моя мама и бабушка будут уверенными пользователями ZOOM, а сегодня это их новая реальность. Согласно данным The Verge, «в декабре 2019 года он рассказывал о 10 млн участников видеоконференций в сутки, в апреле 2020-го — о 300 млн».

Можно сказать, что технически сам ZOOM не сильно изменился относительно своей «доковидной» версии, однако с точки зрения воздействия на повседневность его влияние огромное.

Люди, которые впервые столкнулись с необходимостью видеоконференций, начали проводить в ZOOM планерки, организовывали там вечеринки, свадьбы и даже похороны.

В гонку сервисов видеосвязи сразу ввязались лидеры ИТ-индустрии (например, «Телемост» от «Яндекса»), однако успех ZOOM непросто повторить, потому что за высоким качеством видеосвязи лежат годы работы талантливых инженеров и математиков.

Многие компании и сотрудники пересмотрели свое отношение к удаленной работе. Скорее всего, в будущем изменится роль офисов, которые перестанут быть рядами из столов, стульев и компьютеров и станут пространством для коллективной деятельности.

Офисы будущего примут формат коворкингов с большим количеством переговорок и лекториев. Я бы не стал уверенно заявлять, что удаленка для всех — это новая реальность, но ощутимый скачок в восприятии нормальности удаленной работы вирус однозначно помог совершить.

2. Технологии удаленного образования

Любой продукт, который стал легендой, когда-то изменил потребительскую привычку (Ford Model T, Walkman, iPhone). Любой маркетолог скажет вам, что менять привычку — самое дорогое и сложное. Так вот, вирус оказал огромную услугу всем сервисам дистанционного обучения, сделав удаленное образование реальностью каждого российского школьника и учителя. Каждому из них пришлось получить опыт этого процесса, а это резко увеличило возможности роста образовательных стартапов.

С учетом того, что в России кризис кадров в области школьного образования, то, возможно, это подтолкнет государство быстрее решиться сделать дистанционное образование нормой для школьников, которые лишены возможности учиться у хорошего учителя.

Я верю в будущее, когда массовое бесплатное образование будет в онлайне, а офлайн-обучение будет для элит. Средний школьник выиграет от этого, потому что лучше учиться онлайн по видеолекциям у лучшего преподавателя России, чем у посредственного, лишенного мотивации и не всегда трезвого местного учителя.

3. Технологии медицинской диагностики и телемедицина

Даже техноскептики признают, что телемедицина — это будущее, которое медленно на нас надвигается. Но когда на кону стоит здоровье и жизнь, то автоматически вырастают этические, культурные и даже философские барьеры ее внедрения. Сама идея поставить диагноз в чате кому-то кажется сверхнегуманной. Медицина переживает кризис переоценки методов. Подешевевшие электроника и сенсорика дают возможность из формата «лечить больного» перейти в формат «мониторить состояние перманентно и предиктивно принимать меры».

Коронавирус стал «фасилитатором» этого вопроса. Резко оживились проекты в области удаленной диагностики. Уверен, в ближайший год законопроекты, которые расширят возможности удаленной диагностики, станут фактором появления новых медицинских стартапов. Они заменят традиционные аптечки, градусники, тонометры и позволят получать первичную помощь без посещения клиники.

Роль терапевта будет снижаться, потому что маршрутизацию обеспечат алгоритмы, а цифровой медицинский профиль с историей болезни и прогнозом возможных недугов изменит качество жизни миллионов людей. Мы будем чаще думать не о том, как «починить» себя, а о том, как сделать лучше.

4. Технологии распознания fake news

Еще одной областью, которая шагнула вперед, подталкиваемая волной коронавируса, стала технология распознания ложной информации (fake news). После скандалов с «Кембридж аналитикой» и выборами Трампа тема и так была на слуху, но когда начались массовые провокации на фоне COVID, то стало ясно, насколько эта технология опасна. Люди лечились сомнительными средствами, способными причинить вред здоровью, появилась ложная информация о мерах, принимаемых государством, которые вызывали резкую волну негатива. Плюс миллионы неопытных пользователей, которым пришлось выйти в онлайн, были легкой мишенью для мошенников.

На этом фоне крупнейшие ИТ-компании начали разрабатывать свои алгоритмы, которые должны помогать отличать объективные новости от фейковых. Facebook, Microsoft, Twitter и Reddit создали совместную группу для более эффективного решения проблемы.

Это «тектонический сдвиг», который не стоит недооценивать. Возможно, мы видим, как зарождается новая ниша проектов в области верификации информации. Как вы понимаете, реальность — штука субъектная и у каждого своя, а значит, и конкуренция за «самый объективный» алгоритм будет «веселая».

5. Технологии «больших данных» в фармацевтике

Средний срок вывода лекарственного средства на рынок может варьироваться от 3 до 15 лет. Ситуация неутешительная, когда нужно оперативно реагировать на новые вирусы.

Одним из вариантов решения становятся «большие данные» и алгоритмы, которые способны строить высокоточные прогнозы об эффективности лекарств, не тратя годы на клинические исследования. Разумеется, эта практика пока находится на зачаточном уровне, но, принимая во внимание то, как активно люди сдают ДНК-тесты (лаборатории зарабатывают на продаже этих данных фармацевтическим компаниям), можно сделать вывод, что «датасет» будет расти, а значит — алгоритмы будут все точнее.

Возможно, через 10—15 лет лекарства будут создаваться за несколько часов алгоритмами, а люди будут просто проводить финальную фазу апробации. В этой плоскости, объединяющей «большие данные» и фармацевтику, лежит рынок на триллионы долларов, который кому-то еще только предстоит завоевать.

6. Технологии социального дистанцирования

«Keep distance» — фраза, которая стала слоганом периода изоляции. Государства довольно быстро сообразили: если получится мониторить, откуда появился первый зараженный и как начал коммуницировать с другими, то можно строить модели распространения и «умно» изолировать отдельные группы и районы, чтобы не дать вирусу заразить миллионы.

Тут важно понимать, что изменилось само отношение к приватности твоего месторасположения и перемещения. Под предлогом купирования эпидемии государства легко убедили граждан установить за ними добровольную слежку. Например, в Сингапуре это приложение называется TraceTogether, а Apple и Google создали свой алгоритм, который любой разработчик может использовать благодаря открытому API.

Я не думаю, что кто-то построит нового «единорога» на приложениях, помогающих сохранять дистанцию. Но сам факт того, что пандемия показала, как люди легко расстаются с приватными данными, если на то есть повод, позволяет предположить: компаниям будет проще убеждать людей делиться данными в будущем и строить более эффективные и персонализированные продукты.

7. Технологии эффективной дезинфекции

Буквально вчера прочитал новость, что половина стартапов, прошедших последний отбор в Y Combinator, связаны с COVID-тематикой. Большая часть из них помогает либо обезопасить себя (например, различные технологические маски), либо эффективнее решать проблему дезинфекции. К примеру, сейчас активно обсуждается вопрос сертификации УФ-ламп в спектре 222 нм для массовой дезинфекции. Считается, что в этом спектре ультрафиолет безопасен для человека, но беспощаден для вируса. Насколько эти инициативы будут актуальны через несколько лет, время покажет, но однозначно к следующему вирусу мы подойдем в лучшей технологической форме.



Предсказывать — дело неблагодарное, поэтому прошу отнестись к этому тексту скорее как к моей фантазии, нежели как к объективному прогнозу. Возможно, он наведет вас на новые идеи, которые помогут впредь лучше реагировать на пандемии и уметь выходить из них без огромного количества жертв. В конце концов, наше главное оружие, которым не обладает вирус, — это наша способность обмениваться идеями и коллективно его побеждать.

