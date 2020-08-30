Игровая неделя: Apple приструнили, Nintendo Switch будет уже не та, а «Фараон» вернется через 21 год

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Epic против Apple: ну сколько же можно?

Юридический триллер, связанный с правовой битвой между Epic Games и Apple и не думает прекращаться. На неделе производителя игр, вставшего на тернистый путь борьбы с комиссией Apple, поддержал главный конкурент производителя «айфонов» на рынке программного обеспечения — компания Microsoft. Как сообщает dtf, глава Xbox Фил Спенсер поделился заявлением компании: по его словам, Microsoft поддерживает просьбу Epic Games сохранить доступ к инструментарию Apple для Unreal Engine. Компания подчеркивает, что Unreal Engine — очень важный движок для огромного количества разработчиков по всему миру, и многие игры для ПК и Xbox создаются именно на нем.

Фото epicgames.com

Реакции Apple на заявление Microsoft не последовало, но уже спустя несколько дней стало известно, что окружной суд Калифорнии запретил «яблочной» компании перекрывать разработчикам Epic Games доступ к инструментарию iOS и MacOS. Такое ходатайство Epic подавала, аргументируя это тем, что блокировка лишит компанию возможности развивать игровой движок Unreal Engine, из-за чего могут пострадать сотни не связанных с Epic Games разработчиков. Чем обернется вся эта ситуация — пока сложно судить, но разбирательства компаний уже стали одним из крупнейших подобных прецедентов в игровой индустрии. Apple явно находится под очень мощным прессингом: с одной стороны, не желая терять 30%-ную комиссию (началось все с попытки Epic Games проводить платежи в Fortnite без участия Apple), с другой стороны — получая много недовольства от компаний, напрямую не связанных с Epic Games. Отметим, впрочем, что этот конфликт вряд ли воспринимается всерьез инвесторами: акции компании продолжают расти в цене.

Nintendo Switch чуть-чуть обновится, а Playstation 5 получит новые модули связи

Перейдем от «околоигровых» новостей к тому, что имеет больше отношения к жизни геймеров. Например, в следующем году, похоже, появится новая версия Nintendo Switch. Изменения, правда, не будут кардинальными. Судя по информации из базы FCC (Федеральной комиссии по связи США), визуально приставка останется практически без изменений — компоновка и размеры останутся прежними. Но, судя по заявке, Nintendo хочет поменять SoC (систему на кристалле — можно сказать, основу приставки), память и дисплей. Как это изменит характеристики устройства — не говорится, но, по сообщению «Игромании», в новом Switch может появиться более крупный экран и более емкая батарея.

Фото igromania.ru

Про другие ожидаемые консоли особых новостей на неделе не было, кроме, разве что, одной «технической» новости, которая будет интересна в основном гикам — ведь конкретная суть изменений неясна. В базе бразильского регулятора появилась спецификация Playstation 5, согласно которой в приставке появится новейший модуль беспроводной связи — стандарта Wi-Fi 6. Кроме того, тут будет модуль Bluetooth 5.1. Как обычному пользователю поможет возможность передачи данных со скоростью до 9,6 Гбит/секунду благодаря Wi-Fi 6 и более точное позиционирование подключенных устройств благодаря новому «блютусу» — неясно. Тем не менее, порадуемся, что Sony идет в ногу со временем — наверное, преимущества новинок мы осознаем позже.

Фото ixbt.com

Hitman 3 придет 20 января, «Фараон» возвращается, а к Mafia вышел геймплейный трейлер

И, наконец, поговорим про, собственно, компьютерные игры. Для начала, стала известна точная дата выхода Hitman 3 — это произойдет 20 января. Так, по крайней мере, пообещали разработчики из IO Interactive. Игра будет доступна в двух изданиях — стандартном и Deluxe. Обычная версия доступна на странице временно эксклюзивного магазина по продаже игры на ПК Epic Games Store (снова Epic Games) по предзаказу за 1549 рублей, «делюкс» — за 1999 рублей. В последний входит «набор потрясающих внутриигровых материалов дополненного набора». Под этой многообещающей фразой подразумеваются дополнительные контракты на обострение, дополнительные костюмы и предметы, цифровой саундтрек, цифровое издание книги World of Hitman и режиссерские комментарии. В общем, переплата в 450 рублей, а чувство эксклюзивности — безгранично.

Фото ioi.dk

Тем, кто застал на своем веку смену тысячелетий, придется по вкусу новость о ремейке популярного градостроительного симулятора Pharaoh, вышедшего еще в 1999 году. Если вы помните, как на рубеже веков строили прекрасный древнеегипетский город, то в переделанную версию вы сможете поиграть в относительно ближайшее — правда, пока не определенное — время. Обещают, что в игре будет полностью переработана графика (хочется верить, ведь игре 21 год), геймплей, механика. В ожидании пока можно насладиться трейлером (геймплея в нем, правда, немного — только последние несколько секунд).

Ну и в завершение игрового обзора, в предвкушении выхода Mafia: Definitive Edition, посмотрите (если осилите) 17-минутный игровой трейлер — в котором можно видеть уже процесс игры, правда, снятый в Preview Build. Итоговая игра, релиз которой назначен на 25 сентября, может выглядеть немного по-другому. Комментарии просмотревших разделились — кто-то ждет игру с нетерпением, а кому-то, как часто бывает с ремейками, «уже не то». В общем, смотрите сами.

