Минцифры Татарстана: жители республики отказываются от проводной телефонной связи

Фото: Инна Серова

Все больше жителей Татарстана отказываются от стационарных телефонов в пользу мобильной связи, сообщил замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Альберт Яковлев на проходящем в IT-парке заседании Минцифры РТ, посвященном итогам первого полугодия 2020 года.

Сейчас услугами фиксированной телефонной связи пользуются 649 тыс. абонентов. При этом Минцифры отмечает выраженный рост пользователей фиксированного интернета — их число достигло 1,061 млн человек.

Напомним, что в Татарстане завершили строительство линий связи для обеспечения школ высокоскоростным интернетом.