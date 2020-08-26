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Минцифры Татарстана: жители республики отказываются от проводной телефонной связи

14:53, 26.08.2020
Минцифры Татарстана: жители республики отказываются от проводной телефонной связи
Фото: Инна Серова

Все больше жителей Татарстана отказываются от стационарных телефонов в пользу мобильной связи, сообщил замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Альберт Яковлев на проходящем в IT-парке заседании Минцифры РТ, посвященном итогам первого полугодия 2020 года.

Сейчас услугами фиксированной телефонной связи пользуются 649 тыс. абонентов. При этом Минцифры отмечает выраженный рост пользователей фиксированного интернета — их число достигло 1,061 млн человек.

Напомним, что в Татарстане завершили строительство линий связи для обеспечения школ высокоскоростным интернетом.

ТехнологииITОбществоИнфраструктураБизнесУслуги Татарстан
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