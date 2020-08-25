Как российскому инвестору принять участие в IPO американских компаний?

Каждый, кто когда-либо интересовался фондовым рынком, слышал заветные буквы «IPO» или Initial Public Offering. IPO — это первичное размещение (предложение) ценных бумаг на бирже. Иными словами — выход компании на биржу. Рассказываем в материале «Реального времени», как начать инвестировать.

Как выгодно вложиться IPO?

Для частного инвестора IPO прежде всего интересно высокой доходностью. После выхода на биржу акции компаний обычно существенно дорожают, рост стоимости акций может составлять до +600% к первоначальной цене, как например, случилось с акциями американской компании Beyond Meat, которая производит синтетическое мясо. Инвесторы, которые поверили и проинвестировали в эту компанию на раннем этапе, заработали миллионы.

Подобные истории громкого успеха чаще всего происходят на фондовом рынке США, поэтому внимание инвесторов со всего мира направлено на американский рынок. Но как вложиться в такие перспективные IPO? До недавнего времени инвестиции в IPO были не так доступны широкому кругу инвесторов. Не все хорошо знают английский язык, имеют время самостоятельно изучать рынок.

В июле 2020 года появилась новая возможность для всех, кто хочет начать инвестировать в IPO — на Московской бирже были запущены торги новым паевым инвестфондом, разработанным УК «Восток-Запад» на основе рекомендаций ИК «Фридом Финанс». Продукт получил название «Фонд первичных размещений» и не имеет аналогов на российском рынке.

В его основу положена идея комплексного подхода к инвестированию в IPO иностранных акций и депозитарных расписок на иностранные акции. «Фонд первичных размещений» доступен для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Маркетмейкером фонда выступает ИК «Фридом Финанс». Комиссия управляющему составляет 1% годовых.

Почему удобнее инвестировать в IPO через ЗПИФ «Фонд первичных размещений», а не напрямую на американской бирже?

Не нужно тратить время на отбор компаний для инвестирования. В год на американском рынке в среднем проходит 200 IPO. Среди них есть как легендарные Tesla или Apple, так и компании, которые громко заявили о себе, но не покажут существенного роста в будущем. Не все IPO бывают успешными, бывает и такое, что акции компании после размещения уходят «в минус» относительно цены размещения, а есть те, которые показывают рост только спустя 3-4 месяца после IPO.

Как выбрать перспективные? IPO, включенные в портфель ЗПИФ «Фонд первичных размещений», проходят строгий отбор благодаря специально разработанному «Фридом Финанс» алгоритму, который учитывает ряд ключевых параметров и дает свободу от субъективных оценок управляющего.

Отсутствие необходимости подавать отдельную заявку на участие в каждом новом IPO. Это экономия на комиссиях, а также возможность получить надежный диверсифицированный портфель при минимуме усилий.

Простота и легкость инвестирования в ЗПИФ. Все что потребуется для начала, это открытый брокерский счет и стартовый капитал. Не требуются глубокие знания финансов, владение торговым ПО, ежедневное чтение новостей.



Доступность участия. Бумаги фонда котируются в рублях на Московской бирже (на Санкт-Петербургской бирже котирование фонда в долларах США).



Получение аллокации в каждом IPO по верхней границе относительно поданной заявки.

Надежность инвестиций. Фонд зарегистрирован Банком России, его паи можно продавать и покупать как через брокера, так и напрямую на бирже. ИК «Фридом Финанс» с 2012 года отбирает самые перспективные компании, проводящие первичные размещения на фондовом рынке. Из этих идей 74% принесли инвесторам прибыль. Средняя доходность за сделку в IPO по итогам трехмесячного периода составляет 48%.

Ликвидность паев фонда. Понятие ликвидности можно упрощенно описать как высокую востребованность паев фонда среди инвесторов на бирже: много продавцов и покупателей. Это значит, что вы можете в любой момент купить или продать пай фонда.

Ключевые принципы формирования фонда: участие во всех отобранных по рекомендациям ИК «Фридом Финанс» IPO равными долями в целях обеспечения оптимальной диверсификации.

С появлением ЗПИФ «Фонд первичных размещений» инвестиции в американские IPO стали намного доступнее для российских частных инвесторов. С момента старта торгов на Московской бирже фонд показывает стабильный рост котировок, на момент закрытия торгов 24 августа 2020 года стоимость 1 пая составила 1 606 рублей за 1 пай. За месяц торгов паями «Фонда первичных размещений» дневной оборот операций по ним вырос более, чем в 2,5 раза — с 154 млн руб. на 23 июля до рекордных 412,6 млн руб. на 24 августа. Для инвестиций в ЗПИФ потребуется только открытый брокерский счет и стартовый капитал. Получить подробную консультацию по инвестициям в IPO вы можете у специалиста ИК «Фридом Финанс».

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