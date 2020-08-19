«Похоже, парад сенсаций в Кубке Стэнли будет продолжаться»

Глава профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко — о многочисленных сюрпризах плей-офф НХЛ

Глава профсоюза игроков и тренеров, олимпийский чемпион — 1992 Андрей Коваленко рассказал о своем видении причин провала фаворитов Кубка Стэнли — 2020.

Пандемия диктует свои условия — и профсоюз НХЛ настроен гибко



— Вы провели в НХЛ девять сезонов, защищали там цвета шести клубов — и США, и Канады. Следите за сверхэкспериментальным розыгрышем Кубка Стэнли — 2020?

— НХЛ — это жесткий бизнес, так было и 15 лет назад, так есть и сегодня. За повышение потолка зарплат хоккеистам НХЛ приходится платить высокую цену. Коллективное соглашение за счет увеличения «эскроу» становится все более жестким, в начале века оно в нынешнем виде точно вызвало бы забастовку. Но пандемия диктует свои условия — и профсоюз НХЛ занимает максимально гибкую позицию, давая добро на летний рестарт сезона.

Что касается хода плей-офф, то бросается в глаза большое количество сюрпризов, традиционные лидеры — например, «Питтсбург» или «Вашингтон» — уже не имеют прежнего преимущества. Иногда кажется, что чем более молодой клуб и чем меньше у него звезд, тем выше его шансы пойти дальше по «сетке».

НХЛ — это жесткий бизнес, так было и 15 лет назад, так есть и сегодня. За повышение потолка зарплат хоккеистам НХЛ приходится платить высокую цену

Звезды вышли из зоны комфорта



— Как объяснить такой парад сенсаций?

— Неожиданные результаты и выход в следующий раунд клубов с «посевом» 22—24 поначалу воспринимались как случайность. Но теперь прихожу к мнению, что это скорее закономерность. Видимо, работает система.

— О чем речь?

— Звезды, опытные игроки привыкли играть на особой энергетике и при полных трибунах, когда к ним приковано все внимание болельщиков и СМИ. Также именитые игроки — люди, ценящие комфорт и, как правило, семейные, с большим количеством детей, а общение внутри семьи — один из факторов их успеха.

Но нынешний плей-офф проводится в так называемых «пузырях» — фактически в условиях карантина, когда игроки собраны в двух городах и закрыты внутри команды. Нет непосредственного контакта с семьями, болельщиками, прессой. То есть в психологическом плане нынешний плей-офф — особый вид хоккея, он проводится в условиях, которые для многих не очень комфортны.

В психологическом плане нынешний плей-офф — особый вид хоккея, он проводится в условиях, которые для многих не очень комфортны

Атмосфера большой тусовки мотивирует молодежь



— А есть ли желание у звезд к этим условиям привыкать, тем более что некоторые из них были против такого жесткого сценария рестарта сезона?

— У меня нет никакого сомнения в профессионализме игроков, хоккейный хлеб — очень тяжелый. Другое дело, что не у всех настрой стопроцентный, что показала громкая история с вратарем «Бостона» Раском, который, видимо, выбрал семью.

Могу сказать, что для нас, выходцев из СССР, в нынешнем режиме плей-офф нет ничего нового — мы в свое время постоянно сидели на таких сборах и в таких «казармах». Но, подозреваю, для многих североамериканцев такие условия крайне непривычны, тем более что клубы собраны в Канаде, и в частности в таком довольно специфичном городе, как Эдмонтон.

— Но почему так здорово выглядит молодежь и хоккеисты среднего звена?

— Нужно понимать психологию молодых игроков. Многих из них только радует атмосфера большой тусовки. Молодые запитываются не от семей, а от хоккейного коллектива, от общения со своими ровесниками. Раньше они сидели бы по домам и теряли бы время за игрой в приставку, а теперь оказались в лагере, который дополнительно объединяет, обучает и мотивирует.

Нужно понимать психологию молодых игроков. Многих из них только радует атмосфера большой тусовки. Молодые запитываются не от семей, а от хоккейного коллектива, от общения со своими ровесниками

Думаю, именно этим можно объяснить успехи молодых и не хватающих звезд с неба клубов — например, «Филадельфии», «Айлендерс», «Калгари» или «Колорадо». Похоже, парад сенсаций будет продолжаться.

Russia-Hockey.ru, фото nhl.com