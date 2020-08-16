Рэп Слуцкого, выбор Загитовой, награда Кварацхелии

Спортивный Instagram-обзор недели

Спортивная неделя началась с судейских скандалов в РПЛ, а заканчивается удивительными новостями из мира фигурного катания. О том, как Леонид Слуцкий уже не первый раз в карьере зачитал рэп, фигуристки то ли пугают, то ли веселят своих поклонников, Вадим Евсеев мотивирует, Загитова поступает в вуз, а Кварацхелия получает заслуженный приз, — в традиционном обзоре социальных сетей мира спорта от «Реального времени».

Слуцкому не смешно

Главный тренер «Рубина» — активный Instagram-пользователь. Веселых постов в его аккаунте хватает, но после скандальной игры с «Локо» Леониду Викторовичу было не до смеха. Однако пресс-служба казанского клуба постаралась и оперативно изготовила шуточный ролик, в котором слова тренера в адрес судей исполнены в стиле рэп.

— В этот раз совсем не смешно, — подписал видео сам Слуцкий.



Ну а предыдущий раз был ровно год назад.

В Голландии восхищались английским языком тренера, а у самого Леонида Викторовича был куда более позитивный повод «зачитать рэп».



Туктамышева и Попова шутят об однополом браке

Мир фигурного катания полон неожиданностей, и любая шутливая новость из него вполне может приниматься за чистую монету и никого не удивлять. Так, российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Бетина Попова в шутку сообщили о своей помолвке. Соответствующий практически одинаковый пост обе спортсменки выложили в аккаунтах в сети Instagram.

«Наконец-то она сказала «да»! Ура! Порадуйтесь за молодую пару», — написала Туктамышева к совместной фотографии с Поповой.



Бетина, в свою очередь, опубликовала фото, где Туктамышева целует ее в щеку на фоне фруктов, цветов и воздушных шаров.

Возлюбленным Поповой является спортсмен Денис Ходыкин. Но на фотографии его нет, и многие поклонники фигурного катания предположили, что фигуристки совершили каминг-аут. Позже Туктамышева в соцсетях дала понять, что это, конечно же, шутка. Сама Елизавета не так давно рассталась со своим молодым человеком — фигуристом Андреем Лазукиным.



Евсеев: «Характер у «Уфы» был, есть и будет»

Главный тренер ФК «Уфа» Вадим Евсеев — главный претендент на звание лучшего наставника второго тура чемпионата РПЛ. Башкирский клуб одержал красивую волевую победу в Туле (3:2), а Вадим Валентинович, как и обещал, не забросил свой Instagram-аккаунт и опубликовал сразу несколько воодушевляющих постов.

— Выиграли в Туле впервые с 2016 года! Живем, — для начала провел краткий экскурс в российскую футбольную историю статистики тренер.



Затем тренер провел послематчевый подробный тактический разбор игры.

— В перерыве пришлось поговорить на повышенных тонах с игроками центра поля, которые ошибались. Они должны были вести игру, но вместо этого теряли мяч, пасовали назад. Как мы видим, во втором тайме игра кардинально изменилась. Забили быстрые два мяча, получили комфортный счет. Но в таких случаях в матче равных команд концовка всегда получается опасная. Соперник проигрывает и ему нечего терять, он идет ва-банк. Тула отыграла один мяч, но мы перестроились, сделали замены и довели матч до победы.



Мне понравилось, что команда показала характер. Не было суеты, не опустили руки, пропустив. Характер у «Уфы» был, есть и будет. Эта игра была показательной. И еще. Весь прошлый сезон все обсуждали, почему «Уфа» играет на ноль. Жду сейчас разговоров: почему «Уфа» в Туле забила три? Болельщики рады. Надеюсь, футбольные специалисты тоже порадуются. Но работать в обороне есть над чем. Два пропущенных мяча — это много. Будем работать, — написал Евсеев.

Напоследок наставник уфимцев рассказал непосредственно о героях матча.

Скорее всего, Вадим Валентинович еще далеко не раз за сезон увидит и синяки Кротова, и Бизяка на носилках, и всех остальных своих бойцов в «лужах» футбольной крови.



Кварацхелия признался в любви Казани

По итогам прошлого сезона лучшим молодым футболистом РПЛ был признан грузинский игрок казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия.

Квара получил первое место сразу от 11 участников голосования, в котором были задействованы капитаны и главные тренеры команд, а также главный тренер сборной России Станислав Черчесов, эксперты телеканала «Матч ТВ» и представители СМИ.

В минувшем чемпионате Хвича провел 27 матчей и забил три гола, довольно часто признаваясь игроком встречи. Кварацхелия стал одним из самых ярких игроков российского чемпионата этим летом и настоящим любимчиком публики. У Романа Шаронова он почти всегда оставался в запасе, а вот у Леонида Слуцкого это важный игрок основы. Он установил рекорд лиги по успешным обводкам за матч (11), забил один из красивейших голов после рестарта и организовал пять из шести забитых мячей клуба в последних матчах. Контракт Хвичи с «Рубином» действует до 2024 года.

Свою награду от РПЛ Кварацхелия получил перед игрой «Рубина» с «Уралом» (1:1) в Казани накануне.

— Хочу сказать большое спасибо всем тем, кто за меня проголосовал! Спасибо, «Рубин», спасибо, Команда. Казань, я тебя люблю. Мы — «Рубин», нас не остановить, — подписал пост Хвича.



Загитова поступает на журналистику

Еще одна неожиданная новость из мира фигурного катания на этой неделе непосредственно со спортом не связана. Хотя кто знает, как повернется жизнь талантливой спортсменки Алины Загитовой, которая определилась и с вузом, и со специальностью.

Олимпийская чемпионка поступает в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на направление «Журналистика». Сайт вуза опубликовал списки абитуриентов, в которых есть и Алина. Она в перечне тех, кто поступает на платные места бакалавриата специальности «Продюсирование и культурная политика» в рамках направления «Журналистика».



Стоимость обучения на 2020/2021 учебный год по данной программе составляет 330 тысяч рублей. По документам, которые фигуристка представила при поступлении в РАНХиГС, экзамен по русскому языку спортсменка сдала на 51 балл, обществознание — на 44. На сайте вуза отмечается, что 44 балла за ЕГЭ по обществознанию — минимальный результат, необходимый для поступления в академию.

