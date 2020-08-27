Карпов Родион Михайлович
Общая информация
Родился 13 ноября 1983 года.
Образование
2007 г. — окончил Альметьевский государственный нефтяной институт по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин».
2015 г. — окончил Альметьевский государственный институт муниципальной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Трудовая деятельность
С июня 2014 г. — работает В Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Государственный советник Российской Федерации 3 класса.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, ул. Зинина, 4
- Телефон: (843) 231-17-77
- Email: Priemnaya@technadzor.ru, privol@gosnadzor.ru
- Сайт: http://technadzor.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 27.08.2020