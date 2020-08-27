Список персон

Карпов Родион Михайлович

Гос. ведомства, Органы федеральной власти
Карпов Родион Михайлович
Фото: privol.gosnadzor.ru/

Общая информация

Родился 13 ноября 1983 года.

Образование

2007 г. — окончил Альметьевский государственный нефтяной институт по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин».

2015 г. — окончил Альметьевский государственный институт муниципальной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность

С июня 2014 г. — работает В Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Государственный советник Российской Федерации 3 класса.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420097, ул. Зинина, 4
  • Телефон: (843) 231-17-77
  • Email: Priemnaya@technadzor.ru, privol@gosnadzor.ru
  • Сайт: http://technadzor.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 27.08.2020


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