Ватерпольная команда «Синтез» начнет сезон в обновленном составе

Фото: ПАО «Казаньоргсинтез»

Сегодня во время пресс-конференции представители спортивного клуба водных видов спорта «Синтез» рассказали о результатах двухлетней деятельности и планах на предстоящий сезон. В 2020 году ватерпольная команда клуба стала чемпионом России в суперлиге и хорошо показала себя в европейской Лиге чемпионов — до того, как турнир досрочно завершился из-за пандемии.

Ватерпольная команда «Синтез-УОР» оказалась лучшей в российской Высшей лиге. Среди девяти медалей, завоеванных прыгунами в воду на международных соревнованиях, — пять золотых, а пловец Александр Красных принес бронзу Кубка мира по плаванию.

Новый сезон ватерпольная команда встретит в обновленном составе. В команду вошли игроки национальной сборной России по водному поло: Иван Сучков, Игорь Бычков, Роман Шепелев, Евгений Костров, Даниил Пронин.

С их помощью «Синтез» планирует закрепить чемпионский титул в соревнованиях страны, взять Кубок России и завоевать Суперкубок — Кубок адмирала Ушакова. После чего предстоит успешно выступить в европейской Лиге чемпионов и попасть в состав сборной России. Игроки должны начать сезон в чемпионате России 11 сентября, но календарь игр еще не определен. Квалификационный турнир Лиги чемпионов стартует в конце октября.

В этом году в планах клуба также создание детской академии водного поло под руководством президента СК ВВС «Синтез» Ирека Зиннурова. В первый год в нее будут принимать мальчиков и девочек от шести до девяти лет. Это поможет воспитать новых игроков и заложит основу для создания женской команды по водному поло.

В спортивном сезоне пловцов и прыгунов СК ВВС «Синтез» тоже есть изменения. Часть соревнований перенесена на конец года, а Олимпиада в Токио — на следующий год. В ноябре спортсмены должны выступить на чемпионате России по плаванию на большой воде. Он пройдет в Казани. В это же время состоится Кубок президента Татарстана по прыжкам в воду.

Сейчас команда возобновила тренировки в бассейне. Но вместо традиционных летних сборов за границей подготовка пройдет на домашней площадке — в бассейне «Оргсинтез». Пловцы и прыгуны также возобновили тренировки. Их сборы планируется провести в Казани и в Крыму.

«Очень многое сделано не только для водного поло. Два года назад по инициативе Ирека Зиннурова и при поддержке Группы компаний ТАИФ создан новый проект, уникальный для нашей страны. И сегодня это не только ватерпольный клуб с давними традициями, а клуб по водным видам спорта. Огромное спасибо, что поддержали наших пловцов и прыгунов в воду. Для них это тоже большая мотивация. И сегодня в таком тандеме — «Казаньоргсинтез» и Группа компаний ТАИФ с одной стороны и Министерство спорта Татарстана с другой — мы сотрудничаем, и нам это сотрудничество очень нравится. Профессиональный спорт требует больших финансовых ресурсов. И сегодня, несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы все договоренности пролонгируем, и за это большое спасибо руководству Группы компаний ТАИФ», — отметил на пресс-конференции Владимир Леонов, министр спорта Республики Татарстан.

Напомним, СК ВВС «Синтез» в новом формате сформирован на базе одноименной ватерпольной команды в сентябре 2018 года, когда в клуб вошли пловцы и прыгуны в воду. Для задач нового клуба его владельцы, ПАО «Казаньоргсинтез» и ГК ТАИФ, пересмотрели финансирование и провели масштабное обновление спортивной базы СК ВВС «Синтез» — бассейна «Оргсинтез».