Средний чек набора первоклассника вырос из-за канцтоваров

В отличие от прошлых лет в этом году больше сэкономят мамы девочек — для них больше товаров со скидками

Фото: Роман Хасаев

Родителям будущих школьников этим летом особенно нелегко: мало того, что готовить чад к учебе пришлось в условиях пандемии коронавируса и, как следствие, сильно пострадавшего семейного бюджета, так еще и цены не порадовали. По данным российских аналитиков IT-компании «Платформа ОФД», средний набор первоклассника (преимущественно канцтовары) вырос на 55%. «Реальное время» самостоятельно изучило стоимость школьных товаров в Татарстане и выявило ту же тенденцию. Впрочем, если отправиться по магазинам сейчас, за две недели до начала учебного года, за счет многочисленных акций и скидок, традиционных в конце сезона, можно уложиться и в прошлогодний средний бюджет по сбору первоклашки. Как и в том году, мы изучили предложения трех федеральных сетей — это «Ашан», «Дочки&Сыночки» и «Декатлон». У нас получилось, что собрать мальчика обойдется в 7 192 рубля, а девочку — даже дешевле — в 6 600 (но только потому, что на товары для них сейчас больше скидок).



Школьных вещей ко Дню знаний традиционно нужно много, но эксперты не советуют приобретать первокласснику много обновок, например сразу четверо брюк и два жилета. Ребенок не успеет переносить весь этот гардероб и снова вырастет. Поэтому рассмотрим лишь самый бюджетный и минимальный набор одежды и канцтоваров для первоклассника к 1 сентября. А разные вариации и сочетания родители продумают и доработают сами.

Спортивные костюмы и обувь бьют рекорды

Как сообщают представители торговых сетей, они периодически обновляют ассортимент и предлагают новые линейки товаров, и мы будем отталкиваться от самых низких цен.



Для физкультуры в теплую погоду или в зале пригодятся футболка и шорты, цены на которые в прошлом году стартовали от 100 до 130 руб., а в этом году — от 99 руб. до 149 руб. Только нужно уточнить цвет футболки — в разных школах свои стандарты. Для занятий на улице в прохладную погоду понадобится олимпийка и трико. В августе 2019-го простой спортивный костюм без излишеств можно было купить от 1 100 руб., а теперь находим вариант даже за 599 руб. Кроме того, в наличии есть костюмы за 799, 899, 999 руб.



Менеджер по взаимодействию с партнерами компании «Декатлон» Тимур Басыров рассказал «Реальному времени», что за последний год в сети цены не упали, но появились еще более дешевые товары для школьников:



— Чтобы уменьшить цену товара, придется пожертвовать качеством, но у нас другая стратегия. Каждый должен получать удовольствие и радость от занятия спортом, а с низкокачественными товарами удовольствие получить не получится.

Он заметил, что, несмотря на смену моделей, магазин все-таки удерживает цены. «Товары постоянно дорабатываются и обновляются, при этом мы сохраняем цену товара на том же уровне. Это возможно благодаря тому, что мы увеличиваем объемы заказов», — подчеркнул менеджер.

Кроме того, он сообщил, что часть линий по производству товаров для сети открывают в России и уже не везут продукцию из-за рубежа, что тоже позволяет сохранять цены, несмотря на инфляцию.

Помимо уличной, в школу нужно несколько пар обуви. Самые бюджетные кроссовки чуть подорожали, с 600 до 699 рублей, как и чешки для хореографии — с 200 до 229 рублей. Сменную обувь продавали в прошлом году от 800 рублей, а нынешним летом «покупаем» для мальчика от 599 руб. Для девочки берем пару за ту же цену, хотя есть модели для первоклашек за 499 руб. и даже за 299 руб. — на некоторую детскую обувь актуальны скидки в пределах 1 000 руб.

Таким образом, минимальная стоимость набора обуви и спортивной одежды в этом году составила 2 374 руб.

Спортивная одежда и обувь: 2 374 рубля

Спорт — 847 руб.

футболка — 99 руб.,

шорты — 149 руб.,

спортивный костюм — 599 руб.

Обувь — 1 527 руб.

сменная обувь — 599 руб.,

кроссовки — 699 руб.,

чешки — 229 руб.

Данные: «Ашан», «Дочки&Сыночки» и «Декатлон».

Подорожали тетради, пеналы и наборы для обучения

Стоимость стандартного школьного рюкзака и мешка для сменной обуви осталась прежней: 1 059 руб. (1 060 руб. — в прошлом году).

Содержимое ранца для первоклассника — это палитра красок, разноцветной бумаги, всевозможных альбомов, тетрадей — всего того, что нужно для познания мира, развития творческих способностей и нескучного обучения в начальной школе. Из великого разнообразия тетрадей, карандашей и фломастеров, наборов пластилина и картона на магазинных раскладках можно долго выбирать, прежде чем на чем-то остановиться, но мы перечислим самое необходимое и недорогое.

На распродаже можно купить тетради из 12 листов в клетку и в линейку даже по 2 руб. за штуку. Но таких предложений немного, за ними можете не угнаться. Основная масса самых обычных тетрадей без рисунков на обложках стоят 7 руб., хотя стартовыми в прошлом году были 4 руб. Так что набор, например, из 30 штук заметно вырос, на 90 руб., и составил 210 руб. Зато можно сэкономить на обложках и отдать не 200 руб. за 20 штук, а только 66 руб. С обложками для учебников сложнее: в каждой школе и даже в параллельных классах могут отличаться форматы книг. Поэтому стоит дождаться, когда раздадут учебники, но можно воспользоваться и универсальными обложками: 10 штук стоят 40 руб., в прошлом году столько же обложек разного размера обошлись в 200 руб.

Закладки для учебников можно купить не по 10, а по 6 руб.: для 5 учебников — 30 руб. Набор «Учись считать» стал дороже на 9 руб. — 81 руб. Веер с цифрами и два веера с буквами (гласными и согласными) покупаем по той же цене — 81 руб., хотя в прошлом августе они были в 4 раза дешевле! В результате тетради и наборы обложек, закладок, а также наборы для обучения в общей сложности подрожали в этом году на 60 руб.



Нынешняя стоимость письменных принадлежностей, 133,5 руб., почти не отличается от прошлогодней, 136 рублей. Немного сэкономили на стандартных шариковых ручках (6 штук — за 38 руб.), простых карандашах (4 шт. — за 9 руб.), в прошлом году 5 ручек обошлись в 50 руб., 5 карандашей — в 25 рублей. А простейший пенал, если это только не пластиковый тубус за 11 руб., выйдет в этом году подороже — 53 руб. (35 руб. — год назад).



При подборе комплектов для рисования и уроков технологии мы придерживались того же количества содержимого в упаковках, что и в прошлом августе. Набор цветных карандашей из 12 штук в этом году можно купить за 46 рублей, в прошлом году остановились на наборе за 100 руб. Берем 12 фломастеров за 69 руб., год назад — за 150 руб. Альбом для рисования из 40 листов можно выбрать за 33 руб. против прошлогодних 80 руб. На акварели и гуаши (за 39 и 42 руб. соответственно) удалось тоже сэкономить (от 60 и 90 руб. — год назад). Нашли ножницы за 32 рубля, дешевле прошлогодних в 2 раза, и 5 кисточек за 29 руб. (4 шт. — за 80 руб. в прошлом году). В итоге набор обошелся в 379 рублей.

Что позволяет так сыграть на ценах, «Реальному времени» пояснили в пресс-службе «АШАН Ритейл Россия»:



— В этом году цены на канцелярские товары и школьные принадлежности остались на уровне 2019 года, по некоторым позициям даже снизились за счет новых предложений в разных ценовых категориях.



«Кстати, дешевые товары —это не значит, что они низкого качества. Как правило, самые дорогие товары — брендированные, например с мультяшными героями. На дешевые товары с минимумом дизайна не нужно заключать договор с правообладателем. И также часто низкая цена бывает на товары собственных марок», — заметили в пресс-службе торговой сети.

Канцтовары и рюкзак: 2 451,5 рубля

Рюкзак и мешок для сменки — 1 059 руб.

Тетради и наборы — 880 руб.

тетради в клетку 30 шт. — 210 руб.,

тетради в линейку 30 шт. — 210 руб.,

обложки для тетрадей набор 20 шт. — 66 руб.,

обложки для учебников универсальные 10 шт. — 40 руб.,

набор «Учись считать» — 81 руб.,

закладки для учебников 5 шт. — 30 руб.,

веер с цифрами — 81 руб.,

веер с буквами 2 шт. (гласные и согласные) — 162 рубля.

Письменные принадлежности — 133,5 руб.

ручки шариковые 6 шт. — 38 руб.,

простые карандаши 4 шт. — 9 руб.,

линейка деревянная 15 см — 8,49 руб.,

пенал — 53 руб.,

точилка — 11 руб.,

ластики 2 шт. — 14 руб.

Рисование и технология — 379 руб.

набор цветных карандашей 12 цв. — 45,99 руб.,

набор цветных фломастеров 12 цв. — 69 руб.,

альбом для рисования 40 листов — 32,99 руб.,

набор акварельных красок 12 цв. — 39 руб.,

набор красок «гуашь» — 42 руб.,

пластилин — 54,99 руб.,

набор цветной бумаги 16 цв. — 13 руб.,

набор цветного картона 8 цв. — 10 руб.,

клей — 11 руб.,

ножницы — 32 руб.,

кисточки №1, 3, 5, 7, 9 (5 шт.) — 29 рублей.

Данные: «Ашан», «Дочки&Сыночки» и «Декатлон»

Ценопад для девочек

На сайте крупной торговой сети одежды для детей видим, что стоимость формы для мальчиков в этом году практически осталась на том же уровне. Тройка из пиджака, брюк и жилета стоит 1 999 руб., тогда как в прошлом году минимальная цена была 1 960 руб. Добавляем рубашку за 299 руб. и галстук за 69 руб. (310 руб. и 80 руб. — в прошлом году). «Наш мальчик» готов пойти на 1 сентября в форме за 2 367 руб., на 17 рублей дороже, чем год назад.



На наряды девочек, как правило, требуется больше затрат. Но в этом году сборы в школу могут приятно и неожиданно удивить именно родителей девочек (благодаря многочисленным скидкам и широкому ассортименту более дешевых моделей). Цены на кардиганы или кофты начинались в прошлом году от 800 руб., в этом году — есть и в два раза дешевле. Недорогую блузку можно приобрести не за 500, а за 299 руб., юбка и платье — также в два раза дешевле — 299 руб. и 499 руб. соответственно. Колготки берем немного подороже — за 99 руб. (80 руб. в прошлом августе). На 40 руб. подорожала одна резинка с небольшим бантом: теперь два банта — за 180 руб.

Многие товары для девочки попали под акции распродажи. И в большинстве случаев это не связано с тем, что у отдельных моделей остались какие-то определенные размеры. Как раз при наличии разных размеров на продукцию действуют внушительные скидки: от 300 до 1 400 руб! За счет акций нам удастся потратить на форму для первоклашки 1 775 руб., а на «сэкономленные» 1 305 руб. (от прошлогодних 3 080 руб.) можно купить что-то еще необходимое к школе.

Форма для мальчика: 2 367 рублей

рубашка — 299 руб.,

галстук — 69 руб.,

костюм-тройка — 1 999 рублей.

Форма для девочки: 1 775 рублей

кардиган/кофта — 399 руб.,

блузка — 299 руб.,

юбка — 299 руб.,

платье — 499 руб.,

колготки — 99 руб.,

банты 2 шт. — 180 руб.

Данные: «Ашан», «Дочки&Сыночки» и «Декатлон»

Итого

Итак, минимальный набор для первоклассника в этом году обойдется от 7 192,5 руб. Благодаря отдельным скидкам и новым товарам ценник для девочек ниже — 6,6 тыс. руб.

Накануне Дня знаний останется только купить букет, на который, кстати, тоже можно избежать больших трат, если скинуться всем новым классом. Об этом можно договориться в группе соцсетей, которую в августе создадут активные родители.

Мальчики — 7 192,5 руб.

Девочки — 6 600,5 руб.