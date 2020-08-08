Как Плющенко, Косторная и Загитова провоцируют подписчиков в Instagram

«Фигурный» insta-обзор

Конец июля — начало августа смело можно назвать временем фигурного катания в российском спорте — во всяком случае в его медиаотражении. Скандальные переходы фигуристок от тренера к тренеру и острополитические заявления бывших и действующих спортсменов обеспечили повышенное внимание этому виду спорта. Каким образом фигуристки, поймав волну всеобщего интереса, играют со своими подписчиками ради дополнительного хайпа, как Плющенко тренирует новоявленных подопечных, для чего Косторная фотографируется с Гном Гномычем, а Загитова создает пасхалки к нашумевшим публикациям, и чем хвастается Трусова — об этом в очередном Instagram-обзоре «Реального времени».

Плющенко тренирует новых воспитанниц с помощью «упражнения Маугли»?

Чрезвычайно странное упражнение «на земле» продемонстрировал в начале недели главный тренер сборной России Евгений Плющенко, под крыло которому не так давно перешла очередная воспитанница Этери Тутберидзе — Алена Косторная. На видео его подопечные ползают на четвереньках по траве, изображая не то какое-то животное, не то Маугли.

Сам Евгений подсказывает при этом, что в таком положении они должны добежать до льда. Комментаторы, которые после памятного агитационного видео «за поправки» и новостей о наборе чужих воспитанниц, настроены к бывшему фигуристу не слишком дружелюбно, тут же принялись упражняться в остроумии:

«Тренер от Бога», — иронизирует один из пользователей.

После этого двукратный олимпийский чемпион поделился планами на будущий сезон — так, помимо соревновательной программы он готовится к новогоднему шоу «Снежная королева», которое в этом году пройдет при участии «Королевского цирка» Гии Эрадзе.

Алина продолжает подготовку к сезону. Вопрос — к какому

Продолжает готовиться к сезону зимних шоу еще одна бывшая подопечная Тутберидзе Алина Загитова, которая выложила в соцсеть свой «зеркальный лук» из зала.

Спортивную форму олимпийская чемпионка поддерживает с помощью фитнеса и, естественно, в немецкой экипировке, с которой у нее контракт. Некоторые подписчики предположили, что фигуристка готовится к возобновлению спортивной карьеры, но это явно досужие фанатские домыслы, которые Алина с удовольствием «подкармливает».

«Со старым другом», — подписала Загитова фото с розовым фитнес-шаром.

Напомним, Алина фотографировалась с таким же шаром летом 2018 года накануне похорон казахстанского фигуриста Дениса Тена. Тогда это вызвало недовольство у многих поклонников фигурного катания.

Косторная провоцирует подписчиков?



Свежеиспеченная воспитанница Плющенко Алена Косторная не преминула засвидетельствовать свое присоединение к группе нового тренера. На своем новом фото она демонстрирует фирменную белоснежную улыбку, приобнимая за плечи младшего сына Плющенко — Гном Гномыча, как его прозвали собственные родители.

Спланированная это провокация подписчиков или же рутинная фотография со ставшим известным всей стране мальчиком, неизвестно, но комментарии к публикации фигуристка закрыла от греха подальше.

Еще днем ранее, как бы в подтверждение того, что у нее осталось много преданных фанатов, Косторная опубликовала фото с подарками от них. «Спасибо большое @kostornaiateam за приятный̆ сюрприз», — подписала фигуристка свой снимок с надувным шаром «от поклонников с любовью».

Трусова анонсирует фильм о себе и наслаждается компанией хаски



Еще одна «перебежчица» Александра Трусова тоже довольно активно обновляет свою страницу в Instagram, публикуя в ней все, что связано с ее карьерой.

Например, на неделе она выложила анонс документального фильма на «Матч ТВ» под названием «В четыре оборота» о ней самой. В ролике представлены кадры прыжков Трусовой вперемешку с комментариями экспертов, в том числе ее наставника Евгения Плющенко. «Она ничего не боится. Трусова — это большой подарок», — говорит в кадре нынешний тренер фигуристки.

В тот же день Александра запустила серию милых домашних фото, где она наслаждается отдыхом в компании щенка сибирского хаски по кличке Джек. «Лето», — подписала «карусель» Трусова.

И тут засветился Гном Гномыч, лаконично поставивший эмодзи с сердечком. Судя по всему, мальчик активно дружит со всеми подопечными отца.