Как снова получать фото и видео нарушений — инструкция от ГИБДД

В Татарстане усложнилась процедура получения информации о нарушениях ПДД. Автоинспекторы разъясняют, как быть водителям

Татарстанские автовладельцы, привыкшие пользоваться госуслугами в электронном виде раньше, чем жители других регионов России, внезапно лишились привычных и удобных возможностей. «Приходит в личный кабинет сообщение о штрафе по результатам фотофиксации, а где нарушил ПДД, насколько превысил скорость, не сообщают, — жалуется водитель Рустем Сабиров. — Сразу высвечивается кнопка «Оплатить». А если я сомневаюсь, если захочу оспорить штраф?» «Реальное время» выяснило, почему изменился привычный и удобный порядок для проверки нарушений правил дорожного движения и как вернуть возможность получать в электронном виде полную информацию по штрафам.

Без регистрации можно только оплатить

— Действительно, раньше на сайте «Госуслуги РТ» информация о вынесенных по результатам фотовидеофиксации постановлениях отображалась, — подтвердил «Реальному времени» замначальника центра фотовидеофиксации ГИБДД МВД по РТ Наиль Агишев. — Но с августа прошлого года мы организовали подписку на республиканском сайте госуслуг, чтобы водители могли получать эти постановления в электронном виде. Алгоритм оформления подписки простой, но, чтобы ее оформить, человек должен быть зарегистрирован в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации, — прим. ред.).

— А зачем такие сложности, чем плох был прежний порядок? — поинтересовалось «Реальное время». — В личном кабинете на «Госуслугах РТ» люди уже прошли процедуру регистрации. Причем это можно было сделать не отходя от компьютера, а чтобы зарегистрироваться в ЕСИА, надо лично явиться в МФЦ. Зачем эти лишние хлопоты?

— Чтобы личность получателя информации была установлена, — напомнил о необходимости соблюдения закона о персональных данных Агишев. — Чтобы мы отправляли информацию не какому-то неизвестному лицу, а конкретному человеку, владельцу данного транспортного средства.

Мы пойдем другим путем

Замначальника центра фотовидеофиксации ГИБДД МВД по РТ изложил для наших читателей алгоритм оформления подписки, доступный для тех, кто зарегистрирован в ЕСИА:

— Надо войти на портал государственных услуг РТ, перейти в раздел «Услуги ГИБДД», а затем выбрать раздел «Подписка на электронные постановления». Откроется диалоговое окно, где вам предложат авторизоваться через ЕСИА. После ввода пароля откроется окно с заявкой, заполнив которую, вы сможете получать информацию в полном объеме.

Тем, кто не хочет тратить время, чтобы зарегистрироваться в ЕСИА, для получения подробной информации о штрафах придется тратить время на посещение почтового отделения.

— Все постановления о штрафах и результаты фотофиксации мы, как и прежде, распечатываем и отправляем автовладельцам почтой заказными письмами, — говорит Агишев. — Но в почтовый ящик приходит только извещение, а за письмом надо идти на почту.

Такой сложный путь также продиктован требованиями закона о защите персональных данных: личность получателя постановления о штрафе сотрудник почты устанавливает по паспорту. А ходить на почту наши граждане не любят — не нравится им стоять в очередях.

«Чем проще узнать — тем скорее оплатят»

— Мое мнение таково, что все должно делаться, чтобы населению было проще, в том числе и получить информацию о штрафах за нарушения Правил дорожного движения, — считает председатель республиканской организации Всероссийского общества автомобилистов Юрий Кулагин. — А тут налицо явное усложнение. На республиканском сайте государственных услуг подробную информацию о нарушениях ПДД можно было получить, только указав номер регистрационного свидетельства автомобиля, а его только владелец знает, так что вряд ли можно говорить, что при рассылке постановлений о штрафах без регистрации получателя в ЕСИА имела место утечка персональных данных к посторонним лицам.

А сейчас, полагает Кулагин, закон, может, и соблюли до последней буковки, но автовладельцев наказали в дополнение к штрафу: если у человека не было раньше потребности регистрироваться в ЕСИА, то новый порядок вынуждает его побегать. К тому же, говорит председатель ТРО ВОА, если водитель нарушал ПДД на глазах у множества свидетелей, которые и номер автомобиля видели, и самого нарушителя могут знать в лицо, и записать факт нарушения на видеорегистратор свободно могли, то какой смысл до такой степени охранять тайну составленного на него протокола:

— У нас давно нет такого наказания, как общественное осуждение, все сводится к штрафу — заплатил, и совесть чиста. И чем проще и легче автомобилисту узнать о своих нарушениях, тем быстрее он оплатит штраф и тем самым исполнит свою обязанность перед законом.

Тем, кто не понял, разъяснят

Наиль Агишев сообщил «Реальному времени», что об изменении порядка получения постановлений о нарушениях, оформленных на основании фотофиксации, сейчас по договоренности с республиканской ГИБДД предупреждают всех посетителей МФЦ:

— Они объясняют алгоритм регистрации и подсказывают, как зарегистрироваться в ЕСИА, если водитель в ней еще не зарегистрирован.

Если у человека не было раньше потребности регистрироваться в ЕСИА, то новый порядок вынуждает его побегать. Фото myshtraf.ru

В Управлении ГИБДД также планируют в ближайшее время провести по этому вопросу «разъяснительную работу» в СМИ.

Что же касается защиты персональных данных и общественного осуждения, то трудно поверить, но на заре эпохи фотовидеофиксации на сайте ГИБДД МВД по РТ можно было «пробить» свои штрафы просто по номеру машины. Правда, после публикации в СМИ о нарушителях (автор этого материала «пробила» авто высокопоставленных чиновников и без труда узнала кто, что и сколько раз нарушил) доступ к информации усложнили — стали запрашивать еще и номер свидетельства о регистрации.