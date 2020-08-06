Такой странный переход Урунова. Зачем он «Спартаку» и что получила «Уфа»?

И какую роль в этом трансфере сыграл гендиректор москвичей Шамиль Газизов?

Уже третьим по счету узбекским футболистом в топ-клубах Российской премьер-лиги стал новичок «Спартака» Остон Урунов. Но так ли талантлив 19-летний полузащитник, усилит ли он москвичей и стоит ли заплаченных за него денег — вот главные вопросы, которыми задаются сейчас болельщики «красно-белых». «Реальное время» рассказывает, почему Урунов — средний игрок, как разнится сумма трансфера в зависимости от источников и что поимела от этого перехода «Уфа».

Газизов обещает второго Зинченко

Не успел Шамиль Газизов поработать в московском «Спартаке» и полутора месяцев, а вопросы к нему у фанатов не просто возникли, а уже образовали небольшой (пока?) список. Прежде всего не совсем понятным для поклонников «красно-белых» стало приглашение Александра Кокорина, не самого, признаем, положительного и приятного для болельщиков «Спартака» персонажа. Ну а последний из таких вопросов насущных — зачем нужно было подписывать хавбека «Уфы» Остона Урунова, да еще и за кругленькую сумму?

Восторга переход узбекского хавбека в болельщицкой среде точно не вызвал. Прежде чем попасть в РПЛ, Урунов отыграл три года в чемпионате Узбекистана, последний из которых — в ташкентском «Локомотиве» (13 матчей, один гол).

Вот как описывает своего соотечественника бывший спартаковец Жафар Ирисметов, проведший в Москве сезон 2001 года и запомнившийся несколькими опасными моментами в матче Лиги чемпионов в Мюнхене против «Баварии» (в том числе ударом через себя, который в прыжке вытащил Оливер Кан). Ирисметов тренировал Урунова в подростковом возрасте и хорошо знает его потенциал.

В ответ на скепсис болельщиков и журналистов Газизов отыскал аргументы из личного опыта. Фото spartak.com

«Урунова сразу готовили под продажу. Для техничного чемпионата Узбекистана, где больше упор на игру в пас, он был слишком силовым игроком. Силовой футбол это его — побороться, взять мяч, протащить. В общем, правильно, что он уехал.

Я вижу его в опорной зоне. Шестой номер, самое высокое — восьмой. Но точно не десятка. Пас это не совсем его. Он больше разрушитель, который может разогнать атаку.

Закрыть фланг? Тоже может. Остон — универсал, но, на мой взгляд, там его возможности ограничены», — подвел итог этой характеристике Ирисметов.

Если разобрать ее по полочкам, то получается, что у Остона несколько преимуществ, но у каждого из них есть свое «но». Игрок силовой, но не техничный (впрочем, это не редкость). Закрыть фланг может, но его возможности ограничены. Универсал, но пас — это не его.

Другими словами, если исходить из этого описания, то Урунов — это хороший игрок без выдающихся способностей. Однако в ответ на скепсис болельщиков и журналистов Газизов отыскал аргументы из личного опыта:

«Могу на это сказать только одно: когда в «Уфу» переходил Зинченко, надо мной все смеялись. Теперь все смеются над Уруновым. <…> Посмотрите любую игру, больше ничего не надо. Последите за его действиями с первой до последней минуты, для вас будет много откровений», — приводит слова Газизова тот же «СЭ».

По итогам же сезона Урунов уступил награду лучшему молодому футболисту РПЛ Хвиче Кварацхелии из «Рубина». Фото rubin-kazan.ru

«Уфа» вновь «подняла» с продажи ноунейма?

В среде уфимских болельщиков, в отличие от московских, этот переход панических эмоций не вызвал: хавбек провел в «Уфе» всего 10 матчей и ничем сверхъестественным за полгода не запомнился — ни голевых передач, ни забитых мячей на его счету нет. Разве что две желтые карточки и звание лучшего игрока команды в июне и июле. Благодаря тому, что брал игру на себя и много работал с мячом. По итогам же сезона Урунов уступил награду лучшему молодому футболисту РПЛ Хвиче Кварацхелии из «Рубина».

Общее негативное настроение поклонников «Уфы» связано, прежде всего, с тем, что клуб снова работает как конвейер продаж — открывает футболистов для других команд, а сам каждое лето вынужден выстраивать команду заново. В нынешнее межсезонье из «Уфы» ушли шестеро футболистов.

Причем на трансфере Остона Урунова клуб из столицы Башкортостана серьезно заработал, так что Шамиль Газизов, который, несомненно, еще имеет влияние в «Уфе», помог и своим землякам. В феврале, когда уфимцы выкупали Остона в Узбекистане, его трансфер оценивался в 200 тысяч евро. Теперь же озвучивается сумма в 2 миллиона евро. Другой вопрос, увидит ли «Уфа» все эти деньги.

Так 2 или 6 миллионов евро за хавбека? Или «на порядок меньше»?

Собственно, одной из самых любопытных загадок этого перехода и стала сумма трансфера, ведь несколькими днями ранее Шамиль Газизов озвучивал другую цифру — около 6 миллионов евро. Правда, предлагал ее не «Спартак».

«Насколько мне известно, у «Уфы» есть предложение по Урунову на 5-6 миллионов, не из РПЛ. Он еще не перешел в «Спартак», — цитировал Газизова «Спорт-Экспресс».

Однако уже после заключения сделки в прессе фигурировали те самые 2 млн евро, которые, по логике вещей, кажутся куда более близкими к реальности, пусть и тоже с натяжкой.

Легенду о существовавшем повышенном спросе на Урунова поддерживал и председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов. Фото bashinform.ru

И даже эту цифру Газизов предусмотрительно опровергал еще до трансфера.

— Откуда вы эти данные берете? Эта информация неверна. Моя информация совсем другая, но вы всегда знаете больше, чем остальные. Могу сказать, что сумма на порядок меньше, — говорил генеральный директор «Спартака».

Вся ситуация очень напоминает стандартные агентские схемы, когда условный продавец (агент) создает ажиотаж вбросами о череде предложений, чтобы потенциальный покупатель поторопился и даже приподнял изначальную цену.

Легенду о существовавшем повышенном спросе на Урунова поддерживал и председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов, который заявил, что по узбекскому полузащитнику у боссов башкирского клуба была чуть ли не кипа предложений. Но так уж вышло, что семья Урунова всегда хотела видеть сына в красно-белой форме, и так уж и быть, сошлись на меньшей сумме.

— По Урунову договариваться было не тяжело, но на него существовал большой спрос, сильно больше одного клуба. Остановились на «Спартаке», потому что так захотел сам игрок, его близкие, агент. Мы понимали, что спрос на него будет и что нам придется расстаться. Мы не вставляем палки в колеса, а выбираем наиболее перспективные варианты развития карьеры. Думаю, для него «Спартак» — самый подходящий клуб.

Сколько «Уфа» получила за переход? В прессе звучали суммы в пять миллионов, и мы были бы рады такой выплате, но хочу сказать, что эта цифра далека от истины», — приводит слова Мурзагулова Sport24.

Сколько в итоге получила «Уфа» от Леонида Федуна, мы наверняка узнаем. Но немного позже.