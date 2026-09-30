Регионам России предоставят дополнительные средства на контроль популяции медведей
Будет рассмотрена возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида
Правительство готовит меры в связи со случаями нападений медведей в регионах. Речь идет и о выделении дополнительных средств на контроль популяции хищника, заявил вице-премьер России Дмитрий Патрушев.
— По данным государственного мониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей, которые являются основным видом в России, выросла более чем в два раза. Сейчас их насчитывается более 300 тыс. особей. Очевидно, что с ростом популяции увеличивается и число проблем. Нужны системные меры, чтобы выстроить безопасное соседство людей и животных, а также поддерживать необходимый баланс, — приводит его слова «Интерфакс».
По его словам, нужно составить перечень субъектов, которым требуется дополнительное финансирование для регулирования численности зверя.
Кроме того, рассматривается внесение изменений в нормативную базу.
— В частности, будет рассмотрена возможность выведения бурого медведя из лимитированного вида, — говорит Патрушев.
Напомним, в последнее время растет число нападений медведей на людей. Наиболее резонансным стал случай в Республике Алтай, где в августе медведь вытащил из палатки туристку. Женщина погибла.
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