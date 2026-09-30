В России зарегистрировали первую отечественную вакцину от аллергии на пыльцу дерева

Препарат «Аллергарда» создан не из натурального экстракта, а из искусственно сконструированного белка — благодаря этому он должен помогать иммунной системе лучше отвечать на вакцину

Фото: Динар Фатыхов

В России зарегистрировали первую отечественную вакцину от аллергии на пыльцу березы. Разработка Института иммунологии ФМБА прошла клинические испытания, сообщает Ъ.

Препарат «Аллергарда» создан не из натурального экстракта, а из искусственно сконструированного белка. Благодаря этому он должен помогать иммунной системе лучше отвечать на вакцину, говорят разработчики.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Препарат будет служить для «профилактики и терапии аллергического риноконъюнктивита, вызванного сенсибилизацией к пыльце березы». Также он полезен при сопутствующей перекрестной пищевой аллергии.

Напомним, российскую вакцину от рака кожи можно получить в рамках обязательного медицинского страхования. Ранее научный руководитель центра Александр Гинцбург заявлял, что лечение первого пациента, получившего российскую вакцину для терапии меланомы, проходит успешно.