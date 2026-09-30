Банк России выпустит памятную монету к 90-летию Минтимера Шаймиева

Она уже включена в соответствующий план

Фото: Михаил Козловский

В 2027 году Банк России планирует выпустить памятную монету к 90-летию первого президента Татарстана и Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева. Она уже включена в план выпуска монет.

Речь идет о монете номиналом 2 рубля. Она войдет в серию «Выдающиеся личности России». Наравне с ней выпустят монету к 150-летию со дня рождения исследователя Арктики Георгия Седова.

Монету, посвященную Минтимеру Шаймиеву, изготовят из серебра 925 пробы. Тираж — 3 тыс. экземпляров.

Это будет первая монета в серии «Выдающиеся личности», выпущенная к юбилею ныне живущего человека. При этом ранее ЦБ выпускал монеты в честь современников в других сериях — например, «Выдающиеся спортсмены России».

Напомним, в Татарстане 2027 год объявлен годом Минтимера Шаймиева. Такое решение принято в знак уважения к его заслугам в становлении государственности республики, следовало из обращения раиса РТ Рустама Минниханова к Госсовету.

Галия Гарифуллина