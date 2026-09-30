В Следкоме предложили ввести водительские права на управление электросамокатами

Ведомство выступает за запрет на езду на электросамокатах для детей до 16 лет

Фото: Динар Фатыхов

Следком России предлагает ввести водительские права для управления средствами индивидуальной мобильности. Об этом сообщил старший инспектор седьмого отдела (аналитического сопровождения следствия) управления контроля за следственными органами ГСУ СК России Дмитрий Асташкин, сообщает РИА «Новости».

— Для скорейшего разрешения обозначенных проблем представляется необходимым в первую очередь внести минимальные и вместе с тем определяющие изменения в федеральный закон «О безопасности дорожных движений» в части распространения статуса водителей транспортных средств на лиц, использующих СИМ для индивидуального передвижения, а также отнесение СИМов к транспортным средствам, для управления которыми требуется получение специального права, — сказал он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Асташкин подчеркнул, что Следком выступает за запрет на управление электросамокатами для детей до 16 лет.

— Актуальным видится внесение корреспондирующих изменений в правила дорожного движения в части определения понятий «водитель» и «механические транспортные средства», исключения возможности использования СИМов детьми младше 16 лет и запрета движения СИМов по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным дорожкам, — заявил спикер.

Галия Гарифуллина