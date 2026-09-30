Татарстанцев предупредили о тумане, заморозках и сильном ветре в четверг
Туман ожидается ночью и утром в Казани и местами в Татарстане
Ночью и утром 1 октября туман ожидается в Казани и местами на территории Татарстана в целом. Об этом сообщили в РСЧС РТ.
— Ночью и утром туман, на востоке заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов, днем сильный ветер до 15 м/с местами ожидаются на территории Республики Татарстан и в городе Казани 1 октября 2026 года, — говорится в сообщении.
Жителей призвали быть осторожным при передвижении по улицам и дорогам, а для перехода проезжей части по возможности использовать только наземные или подземные пешеходные переходы.
Напомним,1 октября в Казани стартует отопительный сезон. Первыми тепло получат школы, детсады и больницы, затем жилые дома.
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