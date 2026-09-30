Новости

18:56 МСК Все новости
Новости раздела

В интернете опубликовали трехмерную версию карты казанского метро

16:36, 30.09.2026

Она демонстрирует глубину станций с учетом рельефа города

В интернете опубликовали трехмерную версию карты казанского метро
Фото: скриншот сайта карты

В интернете опубликовали трехмерную версию карты казанского метрополитена. Она демонстрирует глубину станций с учетом рельефа города.

Согласно данным сайта, в число самых глубоких станций вошли:

  • Дубравная — 17,5 м;
  • Козья слобода — 14 м;
  • Яшьлек — 13 м;
  • Авиастроительная — 10 м;
  • Северный вокзал — 10 м.
скриншот сайта карты

Напомним, недавно в метро Казани расширили возможность оплаты проезда по QR-кодам. Теперь эта функция доступна и на станции «Проспект Победы».

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Татарстан

Новости партнеров

Читайте также