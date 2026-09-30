В интернете опубликовали трехмерную версию карты казанского метро
Она демонстрирует глубину станций с учетом рельефа города
В интернете опубликовали трехмерную версию карты казанского метрополитена. Она демонстрирует глубину станций с учетом рельефа города.
Согласно данным сайта, в число самых глубоких станций вошли:
- Дубравная — 17,5 м;
- Козья слобода — 14 м;
- Яшьлек — 13 м;
- Авиастроительная — 10 м;
- Северный вокзал — 10 м.
Напомним, недавно в метро Казани расширили возможность оплаты проезда по QR-кодам. Теперь эта функция доступна и на станции «Проспект Победы».
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