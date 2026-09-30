Пилота Flydubai, ранившего ножом напарника, арестовали

Он пытался привести к крушению самолета с пассажирами

Фото: Динар Фатыхов

Пилота Flydubai, ранившего ножом напарника, арестовали власти Саудовской Аравии. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

— Произошел очень серьезный инцидент, связанный с безопасностью, на рейсе из Дубая в Израиль. Во время полета при приближении к Израилю один из пилотов ударил ножом другого пилота и, по всей видимости, попытался привести к крушению самолета с пассажирами. Пилот, нанесший удар ножом, был арестован и в настоящее время допрашивается саудовскими властями, — заявил он в ходе видеообращения.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам Нетаньяху, один из пассажиров рассказал ему, что самолет вошел в штопор и начал пикировать. Тогда пассажир смог проникнуть в кабину вместе с одним из членов экипажа и пострадавшим пилотом и обезвредить вооруженного летчика, добавил премьер-министр Израиля.

Напомним, сегодня 12-й канал израильского телевидения распространил информацию, что летевший в Тель-Авив самолет подал сигнал о захвате судна. В итоге самолет изменил направление полета и приземлился в аэропорту города Табук на северо-западе Саудовской Аравии.

Галия Гарифуллина