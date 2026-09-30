Смотровая площадка «Чаши» в Казани с 1 октября перейдет на осенний график

Она будет открыта для гостей ежедневно с 10:00 до 20:00. Технический перерыв — с 14:30 до 15:00

Фото: Арсений Фавстрицкий

С 1 октября смотровая площадка Центра семьи «Казан» переходит на осенний режим работы. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Она будет открыта для гостей ежедневно с 10:00 до 20:00. Технический перерыв — с 14:30 до 15:00.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С мая по октябрь смотровую площадку посетили почти 243 тыс. человек.

Напомним, за январь — июль в коллективных средствах размещения Татарстана разместились 1,9 млн человек. Республика заняла пятое место в России, уступив Москве, Краснодарскому краю, Московской области и Санкт-Петербургу.



Галия Гарифуллина