Смотровая площадка «Чаши» в Казани с 1 октября перейдет на осенний график
Она будет открыта для гостей ежедневно с 10:00 до 20:00. Технический перерыв — с 14:30 до 15:00
С 1 октября смотровая площадка Центра семьи «Казан» переходит на осенний режим работы. Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.
Она будет открыта для гостей ежедневно с 10:00 до 20:00. Технический перерыв — с 14:30 до 15:00.
С мая по октябрь смотровую площадку посетили почти 243 тыс. человек.
Напомним, за январь — июль в коллективных средствах размещения Татарстана разместились 1,9 млн человек. Республика заняла пятое место в России, уступив Москве, Краснодарскому краю, Московской области и Санкт-Петербургу.
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