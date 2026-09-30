Организатор сообщил об отмене концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге

Возможность вернуть средства за приобретенные билеты будет доступна 12 октября

Фото: Сергей Козлов

Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоятся в запланированные даты. Об этом сообщил организатор концертов Say Agency.

— Друзья, с искренним сожалением сообщаем вам, что концерты YE в Санкт-Петербурге в запланированные даты состояться не смогут. В ближайшее время мы выйдем к вам с официальным заявлением о статусе проекта и дальнейших планах, — говорится в публикации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Возможность вернуть средства за приобретенные билеты будет доступна 12 октября, заявили в агентстве. Подробности о правилах и условиях возврата опубликуют «чуть позже».

Напомним, информация о том, что в Петербурге пройдет концерт Канье Уэста, появилась в августе. К 21-му числу было распродано более половины билетов. Однако 4 сентября в «Газпром Арене» заявили, что там не запланировано выступлений зарубежных исполнителей. Позже в СМИ писали, что концерт могут перенести в Москву.



Галия Гарифуллина