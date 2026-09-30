Организатор сообщил об отмене концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге
Возможность вернуть средства за приобретенные билеты будет доступна 12 октября
Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге не состоятся в запланированные даты. Об этом сообщил организатор концертов Say Agency.
— Друзья, с искренним сожалением сообщаем вам, что концерты YE в Санкт-Петербурге в запланированные даты состояться не смогут. В ближайшее время мы выйдем к вам с официальным заявлением о статусе проекта и дальнейших планах, — говорится в публикации.
Возможность вернуть средства за приобретенные билеты будет доступна 12 октября, заявили в агентстве. Подробности о правилах и условиях возврата опубликуют «чуть позже».
Напомним, информация о том, что в Петербурге пройдет концерт Канье Уэста, появилась в августе. К 21-му числу было распродано более половины билетов. Однако 4 сентября в «Газпром Арене» заявили, что там не запланировано выступлений зарубежных исполнителей. Позже в СМИ писали, что концерт могут перенести в Москву.
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