Власти Латвии сообщили о готовности разместить ядерное оружие

«Если такая необходимость возникнет и НАТО примет такое коллективное решение, в Латвии будет размещено ядерное оружие», — сказал президент Латвии

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна может разместить у себя ядерное оружие. Об этом пишет «Интерфакс».

— Если такая необходимость возникнет и НАТО примет такое коллективное решение, в Латвии будет размещено ядерное оружие, — сказал он.

Латвийский лидер подчеркнул, что законодательство государства не предусматривает юридических препятствий для размещения ядерного оружия на его территории.

Напомним, недавно послы стран Евросоюза согласовали продление санкций против России. В санкционный список войдут почти 3 тыс. компаний и лиц. Ограничения впервые рассчитаны на три года вместо шести месяцев.

Галия Гарифуллина