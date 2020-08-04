Казанцы теперь могут пройти лечение в московском онкоцентре

В клинике доступны новейшие методики лечения рака по полису ОМС

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московский международный онкологический центр (ММОЦ) открылся в столице на базе бывшей Городской клинической больницы №63. В ММОЦ пациенты из любого региона России могут бесплатно пройти диагностику и лечение по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) на уровне ведущих онкоцентров мира.

Теперь самые новые методики лечения онкозаболеваний стали доступнее для жителей не только Москвы, но и других городов России, в частности для пациентов из Казани. ММОЦ занимается лечением многих видов злокачественных новообразований, среди которых рак молочной железы, рак легкого, рак предстательной железы, рак шейки матки, рак яичников, рак желудка, рак поджелудочной железы, рак толстой кишки, меланома.

ММОЦ — это уникальный медицинский комплекс, оснащенный новейшим оборудованием для оказания полного спектра онкологической помощи по самым современным мировым стандартам

ММОЦ — это уникальный медицинский комплекс, оснащенный новейшим оборудованием для оказания полного спектра онкологической помощи по самым современным мировым стандартам. Врачи-онкологи центра имеют за плечами большой опыт диагностики и лечения онкозаболеваний, осуществляют лечение с учетом последних международных клинических рекомендаций и в соответствии со стандартами, принятыми в РФ.

Центр располагает диагностическим оборудованием последнего поколения: три ПЭТ/КТ томографа, КТ, МРТ, ОФЭКТ/КТ, собственная гистологическая лаборатория для проведения полного спектра исследований в онкологии. Пациентам доступны новейшие методы лекарственной терапии (химио-, иммуно- и таргетная терапия), сверхточная 3D и 4D лучевая терапия и радиохирургия, хирургическое лечение онкозаболеваний.

В комплексе созданы комфортабельные условия для пациентов: удобные одноместные палаты, моментальная регистрация в клинике с помощью технологии распознавания лиц (Face ID), система электронной навигации. Также реализована система онлайн-записи через сайт oncomos.ru, что исключает очереди.

Центр радиотерапии ММОЦ, оснащенный восемью современными линейными ускорителями — крупнейший в Российской Федерации. В Центре гражданам РФ в рамках полиса ОМС проводятся все виды лучевой терапии и радиохирургии на новейшем оборудовании.

Пациентам доступны новейшие методы лекарственной терапии (химио-, иммуно- и таргетная терапия)

В частности, в центре установлен единственный в России в системе ОМС комплекс для радиохирургии Varian EDGE, позволяющий лечить опухоли любой формы и локализации с высочайшей точностью и проводить облучение множественных метастазов за один сеанс.

«По современным данным, лучевая терапия требуется 80% онкопациентов на том или ином этапе лечения как самостоятельный метод или в сочетании с химиотерапией и хирургией, — рассказывает заведующая Центром лучевой терапии ММОЦ, радиотерапевт Анна Тедеева. — В развитых странах она является обязательным компонентом лечения при большинстве онкозаболеваний, позволяя достигать лучших результатов лечения и сохранять качество жизни даже в самых сложных случаях, в том числе и при наличии нескольких отдаленных метастазов. В России, по оценкам экспертов, из-за недостаточного оснащения медицинских организаций высокотехнологичную лучевую терапию в современном ее понимании получают не более 10% пациентов. Очень важно, чтобы пациенты были проинформированы обо всех возможных вариантах лечения и знали о том, что, например, даже при невозможности проведения операции у них есть шанс получить эффективное лечение».

Цель лучевой терапии — максимально эффективное и безопасное разрушение очага опухоли с использованием ионизирующего излучения при сведении к минимуму поражения прилегающих здоровых тканей и жизненно важных органов. В некоторых случаях, например, у большинства пациенток с раком шейки матки лучевая терапия — единственно возможный метод лечения.

Лучевая терапия вместо операции

При определенных локализациях и стадиях заболевания лучевая терапия может являться альтернативой хирургическому лечению. Например, при некоторых видах рака легкого, когда операция по тем или иным причинам невозможна. На ранних стадиях рака легкого лучевая терапия может замещать хирургическое лечение на 100%.

Раньше опухоли головы и шеи традиционно лечили хирургическим путем. К примеру, при опухоли гортани третьей стадии хирурги полностью удаляли орган. После подобной операции человек, как правило, оставался инвалидом и жил с трахеостомой. Применение современных методов радиотерапии позволяет пациентам избежать калечащего хирургического вмешательства и вылечиться с минимальными побочными эффектами. Лучевая терапия может сохранить не только орган, но и его функции.

В Центре гражданам РФ в рамках полиса ОМС проводятся все виды лучевой терапии и радиохирургии на новейшем оборудовании

Лучевая терапия перед операцией

Предоперационную лучевую терапию применяют для уменьшения размера опухоли или с целью проведения органосохраняющего лечения. К примеру, лучевая терапия перед операцией при раке прямой кишки повышает шансы на сохранение функции органа до 40%, избавив пациента от необходимости жить со стомой. Многие исследования показывают, что у 20—30% пациентов, которым проводилась лучевая терапия до операции, не остается злокачественных клеток.

Лучевая терапия после операции

Лучевая терапия уничтожает оставшиеся клетки опухоли, снижая риск рецидива заболевания после хирургического лечения, что, в свою очередь, значительно увеличивает выживаемость. Обычно первый сеанс лучевой терапии проводится на 3—6 неделе после операции в зависимости от того, сколько времени требуется для восстановления пациента. Так, например, лучевая терапия проводится практически всем пациенткам после органосохраняющей операции при раке молочной железы.

Паллиативная лучевая терапия

Лучевую терапию применяют и для того, чтобы улучшить качество жизни пациента с неизлечимой болезнью. Например, чтобы уменьшить давление опухоли на спинной мозг или крупные сосуды или восстановить функцию глотания. Облучая злокачественные образования в районе спинного мозга или позвоночника, можно сохранить пациенту способность двигаться. В таких случаях лучевая терапия дает шанс на более длительную жизнь. Современные методы лучевой терапии позволяют добиваться эффекта даже в сложнейших ситуациях, например, при метастатическом поражении скелета или головного мозга.

Что такое стереотаксическая радиохирургия (SBRT)

Стереотаксическая радиохирургия — это высокоточная методика облучения, при которой происходит разрушение очага опухоли, обычно не превышающего 4 см в диаметре, под воздействием высоких доз излучения с минимальным воздействием на окружающие ткани. Облучение проводится за 1— 5 сеансов. Точность излучения измеряется десятыми миллиметра, что и позволяет сохранить соседние здоровые структуры. Стереотаксическая радиохирургия позволяет добраться до небольших опухолей или метастазов, расположенных глубоко в тканях тела, например, труднодоступных опухолей головного мозга, легких, предстательной железы, поджелудочной железы, печени, брюшной полости, которые ранее считались неоперабельными.

Если у вас есть подозрение на онкологический диагноз, вам необходимо пройти дополнительную диагностику или лечение онкологического заболевания с использованием лекарственных препаратов (химио-, иммуно- и таргетной терапии), лучевой терапии или радиохирургии, вы можете обратиться в Московский международный онкологический центр, приехав в столицу или дистанционно. Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте о современных возможностях лечения по полису ОМС.

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