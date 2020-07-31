«Выплаты населению легко начать, но трудно закончить — люди к ним быстро привыкают»

Экономист Сергей Хестанов об экономической политике правительства России, которой стоит ожидать в ближайшее время

«У нас все носятся, как с писаной торбой, с подоходным налогом, но совокупная налоговая нагрузка в России больше, чем в Германии. Регулирование госорганов также огромное. Специалисты в налоговой сфере говорят, что должно быть снижено налоговое бремя по НДС, а кроме того, необходимо уйти от постоянного контроля и презумпции виновности налогоплательщика. Будь налоги и меньше, и понятнее, и будь контроль ФНС адекватным, а не репрессивным, в стране и теневого сектора было бы в разы меньше. Да, у нас появились самозанятые, но что-то народ не торопится становиться таковыми», — рассуждает экономист Сергей Хестанов. В колонке, написанной для «Реального времени», он рассказывает, о чем говорит выжидательно-наблюдательная позиция, занятая российским правительством, чем чревато повышение подоходного налога и почему 10-процентное падение экономики в апреле-июне — это не катастрофа.

Все пока некатастрофично



Цифра падения экономики России за апрель-июнь в 9,6 процентов и серьезная, и в то же время не очень пугающая. С одной стороны, такое падение весомо: ВВП — это консервативный показатель, и любое его сокращение больше чем на 2-3 процента воспринимается экспертами-экономистами очень серьезно. Но большинство экономистов ориентируется все-таки на годовые показатели ВВП, и по прогнозам коллег, спад российской экономики будет по итогам 2020 года в районе 4-6 процентов. Это чувствительно, но не катастрофично и заметно мягче, чем спад 2008-го или 2015 годов.

Вспомним тогда кризис ударил более-менее равномерно по очень многим отраслям российской экономики, проблемы были почти у всех, а сейчас больший удар получили отрасли, так или иначе связанные с работой с гражданами, то есть сфера услуг и мелкая розничная торговля (в основном непродовольственная). Для бизнеса с непрерывным циклом главным фактором было снижение цен на нефть, газ, металлы, а эффекта от локдауна он не испытал, поэтому в 2020 году падение ВВП будет соответствовать половине или двум третям от того, что мы пережили в том же 2008-м.

Все-таки 80 процентов малоимущих граждан в России — это люди, имеющие детей несовершеннолетнего возраста, поэтому адресные выплаты таким людям неплохо решают проблему. Фото Давида Казанского

Меры государственной поддержки: можно спорить, но адекватность присутствует

Меры поддержки в тяжелый период пандемии со стороны российских властей были, опять же, и достаточными, и недостаточными. Если сравнивать их с теми мерами, которые были приняты в странах Евросоюза и США, тогда, конечно, они выглядели практически незаметными — помощь и бизнесу, и людям в России уступала в разы.

С другой стороны, меры, адресованные гражданам — в первую очередь, выплаты семьям с детьми — были эффективными. Все-таки 80 процентов малоимущих граждан в России — это люди, имеющие детей несовершеннолетнего возраста, поэтому адресные выплаты таким людям неплохо решают проблему. Более того, они примерно соответствовали рекомендациям экспертов, которые они давали правительству в самом начале эпидемии.

А что касается помощи предприятиям, то тут можно очень много спорить о ее эффективности. Потому что в разных странах есть разные подходы к тому, что нужно делать в этой области, но то, что сделали в России, было в этих непростых условиях более-менее адекватно. В нашей стране бюджет не в состоянии помочь предприятиям малого и среднего бизнеса в том объеме, в каком это было сделано за рубежом, поэтому то, что было сделано, соответствовало пределам его возможностей.

Следует обратить внимание, что большая часть пострадавших предприятий — из сферы услуг, а здесь, как только конъюнктура рынка улучшится, многие компании возникнут довольно быстро. Да, в 2020 и 2021-м исчезнет значительное число предприятий сферы услуг, люди потеряют работу, владельцы бизнеса потеряют вложенные средства, но большая часть фирм возродится вновь. Об этом говорит опыт предыдущих лет, и, исходя из этого опыта, действуют многие предприниматели, закрывая сейчас свой бизнес. Конечно, если «погибнет» гостиница, возродить ее будет очень нелегко, но вот тем же турагентствам с небольшим капиталом, это особо не должно грозить. По опыту многих агентств знаю, что в 2015 году они закрывались, а во второй половине 2016-го открывались вновь.

Если их владельцы арендовали площади, закрыться и открыться им будет легче — если они рискуют, то только залогом по арендной плате и зарплатой сотрудников. Фото Максима Платонова

То же самое можно сказать про рестораны и кафе: если их владельцы арендовали площади, закрыться и открыться им будет легче — если они рискуют, то только залогом по арендной плате и зарплатой сотрудников. Конечно, тяжелее будет тем, кто владеет недвижимостью в виде торговых центров, им ситуацию до банкротства лучше не доводить.

Не во всех странах и не все руководители любят говорить такие вещи публично, но из уст некоторых российских чиновников уже прозвучало, что в случае второй волны коронавируса такой блокировки экономики, как во время первой, не будет. Просто потому, что для некоторых экономических субъектов опасность голодной смерти страшнее, чем коронавирус. Поэтому если вторая волна в Россию все-таки нагрянет, действия государства будут более мягкими. Власти все-таки знают, что происходит во время таких ситуаций — имеется статистика, накоплен опыт кризисного реагирования, в большинстве регионов уже имеется резерв коек на случай массовой госпитализации заразившихся вирусом.

Низкая ключевая ставка — будет ли отдача?

Снижение ключевой ставки практически нейтрально для нашей экономики — в силу того, что никакого бума массового кредитования у нас не наблюдается. А раз нет массового кредитования, то любые манипуляции со ставкой практически не имеют позитивного значения. Скорее всего, Центробанк под давлением лоббистов вынужден был показать, что он что-то делает, но это не совсем своевременное решение. Да, оно классически правильное, потому что при проблемах в экономике ключевую ставку надо снижать, но с другой стороны, понятно, что бума кредитования пока нет, да и ресурсы для снижения ставки у ЦБ ограничены. Механически ее можно снизить ниже нуля, но на практике это не работает — в тех странах, где есть такая ставка, бума в экономике нет.

Поэтому сама возможность снизить ставку — это ограниченный ресурс. При этом любой ресурс имеет смысл тратить таким образом, чтобы получить отдачу. Но отдачу от понижения ставки можно получить тогда, когда экономика найдет свое пресловутое дно и начнется слабый восстановительный рост. И в плане дальнейшего понижения ставки ЦБ стоило бы «поберечь патроны» для более удобного момента.

Когда я слышу, что ставка ЦБ снизит ставки по ипотеке, я отвечаю так: когда доходы граждан заметно ниже уровня 2013 года и имеют тенденцию к снижению, разумно ли в этих условиях развивать ипотеку? Нет — люди просто приобретут большие шансы стать банкротами, поэтому сейчас не лучшее время для развития ипотеки.

Стоит ли верить новым решениям властей по ослаблению налогов и страховым взносам для IT-сферы, что это надолго? Фото Олега Тихонова

Налоговые меры — что дальше?

Подоходный налог в 15 процентов для граждан с доходами свыше 5 миллионов рублей в год открыл очередной ящик Пандоры. В свое время, когда была введена плоская шкала в 13 процентов, ее тоже все критиковали, но это решение дало двойной позитивный эффект: во-первых, выросла налоговая дисциплина — уклоняться от налогов стали меньше, а во-вторых, выросли поступления в бюджет. И самое умное было не трогать эту плоскую шкалу, ведь бизнес-климат и так непростой.

Да, под этот 15-процентный налог попадает не очень большое число людей, но маленькая ложь рождает большое недоверие — один раз отступив, будет создано правило, и мы получим миграцию специалистов в той же IT-сфере, потому что владельцы таких бизнесов под такой налог попадают. Стоит ли верить новым решениям властей по ослаблению налогов и страховым взносам для IT-сферы, что это надолго? У нас государство в лице его главы обещало к 1980 году построить коммунизм, поэтому ко всем обещаниям нужно относиться со здравым скепсисом. Достаточно вспомнить два примера. Когда реформировали электроэнергетику, власти открыли в нее дорогу инвесторам, но затем кинули их, сказав, что, мол, мы не готовы к такой работе. И второй пример — знаменитые соглашения о разделе продукции. Когда нефть стоила 7-8 долларов и страна была нищей, власти привлекали в нефтяные проекты инвесторов — появились проекты «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Сахалин-3», по которым государство обещало отдавать им часть нефти. Но обещание вновь было нарушено.

Какие-то предварительные выводы о действии таких мер появятся через год, а для нормальных выводов нужно ждать года два-три, не меньше. Конечно, IT-бизнес развивается быстрее, чем другие, но тут все тоже не гладко. Уже идут судебные процессы против IT-фирм, и настроения там совсем нехорошие.

Поддержка экономики — есть резон, но и есть опасности

Сейчас некоторые мои коллеги говорят, что правительству нужно поддерживать отрасли, способные дать хорошую отдачу — например, сельское хозяйство или фармакологию. Но те предприятия, которые создают востребованную в стране продукцию, не нуждаются ни в какой поддержке, а тех, кто имеет, скажем, устаревшее оборудование, сколько ни поддерживай, толку не будет. Я вообще против какой-то искусственной поддержки — в лесу диких зверей никто не поддерживает, а они сильные, потому что победили других. Почему в СССР были, к примеру, очень плохие телевизоры и автомобили? Потому что внутренний рынок был закрыт от импорта.

Если мы хотим подъема экономики и качественных товаров, мы просто должны создать условия для всех производителей, и то, что выгодно, появится само. Какие из этих условий важны? Снизить налоги и убрать избыточное регулирование бизнеса со стороны госорганов. У нас все носятся, как с писаной торбой, с тем же подоходным налогом, но совокупная налоговая нагрузка в России больше, чем в Германии. Регулирование госорганов также огромное. Специалисты в налоговой сфере говорят, что должно быть снижено налоговое бремя по НДС, а кроме того, необходимо уйти от постоянного контроля и презумпции виновности налогоплательщика. Будь налоги и меньше, и понятнее, и будь контроль ФНС адекватным, а не репрессивным, в стране и теневого сектора было бы в разы меньше. Да, у нас появились самозанятые, да что-то народ не торопится становиться таковыми.

А вот на науку деньги можно выделять, там государство не перенапряжется. Фото kpfu.ru

Добиться устойчивого роста искусственными мерами невозможно. Будете кормить предприятие деньгами — оно будет работать, перестанете — оно загнется. Исключение может быть сделано, скажем для отдаленных авиакомпаний, ибо если их не поддерживать, люди останутся вообще без транспорта. В остальном эта поддержка особо не нужна.

А вот на науку деньги можно выделять, там государство не перенапряжется. Но как бывший работник Академии наук СССР, я не очень сильно верю в такую серьезную поддержку. Наука достаточно интернациональна, и ученому достаточно переехать в другую страну, а иногда и переезжать не нужно — можно спокойно работать на европейскую компанию дома. Наука такая штука, в которую надо вкладываться десятилетиями, прежде чем она принесет плоды, но у нас многие научные школы просто разрушены с конца 80-х (и наиболее способные люди перестали идти в науку — деньги-то там копеечные). Но я не готов поверить, что наше государство будет ждать эффекта все эти годы — науку будут кормить только те или иные предприятия. А нынешним студентам, интересующимся наукой, я скажу так: ребята, учите английский и думайте, куда вы переедете — в России серьезно заниматься наукой, связанной с техникой, у вас не получится.

С новыми выплатами на детей нужно десять раз подумать

Я бы не стал прогнозировать срочные серьезные меры правительства в ближайшее время. Может быть, в сентябре в правительстве посмотрят на экономические показатели и будет произведена еще одна выплата в 10 тысяч рублей семьям с детьми. В плане новых выплат на детей властям также нужно быть осторожными. В чем беда подобных выплат? Их легко начать, но трудно закончить — люди к этому быстро привыкают, начинают воспринимать выплаты как должное и, в общем-то, сильно возмутятся, если они будут прекращены. Поэтому с этим нужно десять раз подумать. Все-таки выплаты на детей — это в первую очередь экстраординарная мера для тех, кому очень плохо.

Я думаю, что для оживления экономики требуется и практика умеренного повышения пенсий и зарплат бюджетников. У нас очень много и пенсионеров, и работников бюджетной сферы, которые получают просто нереально маленькие деньги, и это ненормально. Будут ли такие меры приняты? Пока вся экономическая политика — выжидательная, наблюдательная: серьезных протестов нет, никто из важных предприятий не обанкротился, да, упадут доходы людей на 4-5 процентов, но раньше они и более серьезно падали. Чего-то страшного для властей нет, так для чего правительству какие-то меры? Власти избрали выжидательную тактику и в 2020 году будут ее придерживаться.

