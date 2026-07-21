В Госдуме пообещали скорые перемены на топливном рынке

Поводом для оптимизма стало принятие парламентом закона

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ситуация с топливом в России начнет кардинально меняться уже в ближайшие дни. По его словам, изменения коснутся как цен, так и объемов поставок.

— Украина делает все, чтобы создать напряжение внутри страны, нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам и объектам мирной инфраструктуры с целью расколоть общество, — также написал Володин в своих социальных сетях.

Ранее Госдума на пленарном заседании единогласно приняла закон, направленный на стабилизацию топливного рынка.



Вадим Вахрушев