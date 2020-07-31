«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана
Часть 7-я: Алма-Ата
«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы «Казанские» (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Сегодня мы отправляемся в седьмую «точку на карте» — бывшую столицу Казахстана Алма-Ату.
Наша сегодняшняя Казанская расположена в районе, который неофициально называют Татаркой (или Татарской слободкой). В Татарке, что характерно, есть и Татарская улица, и проходит она параллельно Казанской. Вот как много в «звуках» Алма-Аты для сердца татарского слилось.
Немного огорчительно, правда, что Татарка отнюдь не центральный микрорайон, и не столько по форме, то есть географически, сколько по содержанию. Это читатель увидит ниже на фотографиях. Что же до географии, то от Казанской до центра, например до театра оперы и балета имени Абая, три километра по прямой, а до метро «Абая» — 3,5 км тоже по прямой. Зато в крайней близости находятся Алма-атинский зоопарк (всего 400 метров) и, чуть дальше, Центральный парк культуры и отдыха. Алма-атинская Казанская самая длинная из всех нами отсмотренных — 1,46 километра.
Примерно в километре от нее, на улице Халиуллина, располагается «Собор в честь иконы Божией Матери «Казанская», или Свято-Казанский собор. Но в данном случае понятно, что не он дал имя интересующей нас улице, как это было во многих российских городах.
А соседствуют с ней здесь улицы Жанибека (казахский полководец), Веры Хоружей (белорусская писательница и партизанка), Кутузова, Саратовская, Крымская, Чаплина, ШААЖ (или, по-русски, ВОАД — Восточная объездная автомобильная дорога) и другие. В направлении от центра Казанская перетекает в улицу Желмая (сказочный верблюд).
Отметим, что в конце 2018 года в Алма-Ате закончилась масштабная кампания переименования улиц. Казанской она, как видим, не коснулась, а вот, например, Желмая была прежде улицей Набережной.
Вид с Рязанской на Казанскую. Ну что сказать... Бывало и хуже.
Как они тут разъезжаются?
Когда хвалить нечего, говорят: как много зелени. Пока что тот самый случай.
Можем повторить (более того, должны).
А вот и парковка.
Чтобы не повторяться с зеленью, отметим заборы.
Уже практически ботанический сад.
Заборы, провода, однополосная дорога — все на месте.
«За поворотом, в глубине Лесного лога».
На перекрестке с Разъездной появляется вторая полоса.
Little differences, или в Казани сказали бы «ашамлыклар»
Между тем почти везде чисто.
Но все портят покосившиеся столбы и провода, которых становится больше на перекрестках. Как на перекрестке с Оренбургской.
На столбе был указатель.
А на перекрестке, если обернуться, — «минимаркет разливных напитков».
Ну-у...
Бизнес-центр… на татарке!
Хорошо, что мы успели выяснить, что это не татарка, а Татарка.
После бизнес-центра узнаваемый пейзаж со столбами.
Ковры.
Конец Казанской…
…и начало Желмая. Найдите хотя бы пару отличий.
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