«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 7-я: Алма-Ата

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы «Казанские» (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Сегодня мы отправляемся в седьмую «точку на карте» — бывшую столицу Казахстана Алма-Ату.

Наша сегодняшняя Казанская расположена в районе, который неофициально называют Татаркой (или Татарской слободкой). В Татарке, что характерно, есть и Татарская улица, и проходит она параллельно Казанской. Вот как много в «звуках» Алма-Аты для сердца татарского слилось.



Немного огорчительно, правда, что Татарка отнюдь не центральный микрорайон, и не столько по форме, то есть географически, сколько по содержанию. Это читатель увидит ниже на фотографиях. Что же до географии, то от Казанской до центра, например до театра оперы и балета имени Абая, три километра по прямой, а до метро «Абая» — 3,5 км тоже по прямой. Зато в крайней близости находятся Алма-атинский зоопарк (всего 400 метров) и, чуть дальше, Центральный парк культуры и отдыха. Алма-атинская Казанская самая длинная из всех нами отсмотренных — 1,46 километра.

Примерно в километре от нее, на улице Халиуллина, располагается «Собор в честь иконы Божией Матери «Казанская», или Свято-Казанский собор. Но в данном случае понятно, что не он дал имя интересующей нас улице, как это было во многих российских городах.

А соседствуют с ней здесь улицы Жанибека (казахский полководец), Веры Хоружей (белорусская писательница и партизанка), Кутузова, Саратовская, Крымская, Чаплина, ШААЖ (или, по-русски, ВОАД — Восточная объездная автомобильная дорога) и другие. В направлении от центра Казанская перетекает в улицу Желмая (сказочный верблюд).



Отметим, что в конце 2018 года в Алма-Ате закончилась масштабная кампания переименования улиц. Казанской она, как видим, не коснулась, а вот, например, Желмая была прежде улицей Набережной.

Вид с Рязанской на Казанскую. Ну что сказать... Бывало и хуже.



Как они тут разъезжаются?

Когда хвалить нечего, говорят: как много зелени. Пока что тот самый случай.

Можем повторить (более того, должны).

А вот и парковка.

Чтобы не повторяться с зеленью, отметим заборы.

Уже практически ботанический сад.

Заборы, провода, однополосная дорога — все на месте.

«За поворотом, в глубине Лесного лога».

На перекрестке с Разъездной появляется вторая полоса.

Little differences, или в Казани сказали бы «ашамлыклар»

Между тем почти везде чисто.

Но все портят покосившиеся столбы и провода, которых становится больше на перекрестках. Как на перекрестке с Оренбургской.

На столбе был указатель.

А на перекрестке, если обернуться, — «минимаркет разливных напитков».

Ну-у...

Бизнес-центр… на татарке!



Хорошо, что мы успели выяснить, что это не татарка, а Татарка.

После бизнес-центра узнаваемый пейзаж со столбами.

Ковры.

Конец Казанской…

…и начало Желмая. Найдите хотя бы пару отличий.

