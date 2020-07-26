Игровая неделя: вновь бесплатная Civilization VI, трейлеры Mafia и S.T.A.L.K.E.R. 2 и смена обложки FIFA

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Трейлеры S.T.A.L.K.E.R. 2 и Mafia

На неделе поклонники дождались первого трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Событие произошло во время онлайн-шоу Xbox Games Showcase. Как сообщает 3Dnews, ролик сосредоточен на наиболее известных аспектах франшизы: демонстрирует жуткую атмосферу, зловещие локации, аномалии и сталкеров у костра. Ролик начинается с видов города Припять, в середине показывается действие аномалий и проверка их наличия с помощью болтика. В конце ролика демонстрируется лаборатория с капсулами, внутри которых живые организмы. У поклонников трейлер вызвал неоднозначную реакцию — в основном они были недовольны графикой, но осталась надежда на атмосферу в игре.

Еще одно долгожданное событие — в Сети появился первый трейлер Mafia: Definitive Edition. В 14-минутном ролике, доступном в том числе с русскими субтитрами, можно увидеть некоторые игровые процессы, а также комментарии президента студии Hangar 13 Хэйдена Блэкмена — он знакомит поклонников с ключевыми изменениями и особенностями игры. В целом реакция просмотревших роликов не слишком плохая, но есть и мнение, что игра потеряла в реалистичности. У кого-то же создалось впечатление, что «новая» Mafia напоминает лишь мод для оригинальной игры.



Рекорды игр у Microsoft и лучшие продажи Ghost of Tsushima на PlayStation 4

Тем временем Microsoft (на мероприятии которой и состоялась премьера трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2) отчиталась о росте выручки. Об этом сообщает dtf со ссылкой на квартальный отчет. Отмечается, что общая выручка компании выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 38 млрд долларов, прибыль — на 5%, до 11,2 млрд долларов. Но рекордные показатели — у игрового подразделения, рост здесь составил 64%, до 1,3 млрд долларов, причем обусловлено это контентом и сервисами Xbox.

Есть на этой неделе и рекорды, связанные с Sony. Игра Ghost of Tsushima стартовала в японской рознице успешнее всех игр Sony для PlayStation 4. Ее продажи превысили 210 тысяч копий за три дня, об этом сообщает все тот же dtf со ссылкой на журнал Famitsu (ранее лидерство принадлежало Death Stranding со 185 тысячами копий). За несколько дней до этого появились данные о нехватке дисков с игрой на фоне высокого спроса в Японии.

Лицом игры стал 21-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. фото vk.com

Вновь бесплатная «Цивилизация» и смена дизайна серии FIFA

Civilization VI, которая бесплатно раздавалась в мае в магазине Epic Games Store, снова можно получить бесплатно. Об этом сообщает «Игромания». Раздача будет бесплатной до 20 часов по московскому времени 27 июля. Как сообщает издание, акция приурочена к выходу DLC Ethiopia Pack — в игре будет эфиопская цивилизация во главе с Менеликом II, уникальный юнит «Кавалерия Оромо», улучшение клетки «Монолитная церковь», район «Дипломатический квартал», а также режим «Тайные общества».



А вот EA на неделе представила три варианта бокс-артов для готовящейся к выходу FIFA 21. Теперь вместо обычного изображения футболиста на обложке будет коллаж из нескольких фотографий, причем в основном — в черно-белой гамме. Обложка Ultimate Edition будет целиком черно-белой. Лицом игры стал 21-летний нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Похожий бокс-арт EA чуть ранее показала и для Madden NFL 21. В целом такой дизайн вызвал неоднозначную реакцию, пользователи даже начали «оформлять» в подобном виде другие игры.