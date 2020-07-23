Калининград для казанцев: чудеса 13 пилонов Канта, оживший Кафедральный собор и буржуазные марципаны

Прогулка казанцев по Калининграду

Фото: Екатерина Аблаева

В Великую Отечественную войну Кенигсберг сильно пострадал, а в первые годы после нее, восстанавливая страну, люди меньше всего думали о сохранении старинной архитектуры, особенно в этом западном регионе, где облик городов и культура так напоминали о завоевателях. Спохватились, когда многое уже нельзя было вернуть. Что уцелело и восстановили, что находится на месте древнего замка Кенигсберг — «Реальное время» разбиралось в архитектуре Калининграда, а также узнало, какие подарки увозят с собой туристы, побывавшие на российской Балтике. На днях в Калининград прямо из Казани начали летать самолеты авиакомпании Nordwind Airlines.

В Калининграде отдыхают на озерах XIII века

Атмосфера уютных улочек Калининграда и образцы местной архитектуры (даже если не рассматривать средневековье) конца XIX — начала XX столетия отличаются от «ровесников», например, в Казани. Да и масштабы здесь другие: во всем регионе проживает чуть больше миллиона человек, а в областном центре — около 500 тыс. жителей.

Принято считать, что дата основания Кенигсберга, а ныне Калининграда, 1255 год, хотя поселение пруссов на берегу реки Преголя появилось еще раньше. Уже в XIII веке создавали искусственные озера, каналы, дренажную систему, которые сохраняют до сих пор. Район озера Верхнее, которое появилось в 1270 году, к примеру, — одно из любимейших мест отдыха горожан и туристов в наши дни. В XIV веке близлежащие поселения Альтштадт, Лебенихт и остров Кнайпхоф срослись, расширив границы Кенигсберга.

Атмосфера уютных улочек и образцы местной архитектуры (даже если не рассматривать средневековье) конца XIX — начала XX столетия отличаются от «ровесников», например, в Казани

Древний город за несколько веков повидал многое и является настоящим хранителем страниц европейской истории, хотя, к великому сожалению, памятники средневековья в этом западном регионе России можно по пальцам пересчитать. Четыре дня группу из Казани сопровождала гид Татьяна Гуляева, которая увлеченно погружала подопечных гостей в прошлое, приправляя свои рассказы фактами и легендами. По словам Гуляевой, понятия Кенигсберга и Калининграда настолько переплелись и «приросли одно к другому, что отделить их сегодня невозможно».

Вторая мировая не щадила людей ни по ту, ни по эту сторону от линии фронта. После выселения немцев Калининградская область была закрыта для иностранных туристов. И только с 1995 года некоторые из них стали приезжать в места, где провели свою молодость. От них калининградцы слышали лишь: «Простите».

Бабушка Татьяны Гуляевой была комиссаром санитарного поезда, человеком железной воли, верившей в коммунистические идеалы. Жительница Ростова-на-Дону, она отправлялась по приказу руководства в разные уголки страны, пережила страшные моменты в своей жизни. Однажды ей сообщили, что родной город разбомбили, и погибли ее сын и дочь, мама Татьяны Алексеевны. А через какое-то время на эвакуированном эшелоне привезли ее детей, которых она мысленно похоронила... После войны предки Татьяны Гуляевой поселились в одном из двухэтажных домов Калининграда. Но бабушка решила освободить часть дома для новых переселенцев, а сама с разраставшейся семьей ютилась на верхнем этаже строения.

Древний город за несколько веков повидал многое и является настоящим хранителем страниц европейской истории, хотя, к великому сожалению, памятники средневековья в этом западном регионе России можно по пальцам пересчитать

Экскурсовод вспомнила курьезный случай. Когда в Калининграде появились длиннющие очереди за дефицитными колготками, бабушка отказалась дать внучке свое удостоверение. Она сказала: «Не для того я революцию прошла. Иди и становись в общую очередь». Такие люди восстанавливали страну, селились в Калининграде после войны. Теперь в Калининградской области насчитывают 130 национальностей.

— Было время, когда до середины 1995 года нам, мягко говоря, не рекомендовали раскрывать историю, в том числе довоенного периода. Хотя я и мои коллеги грешили против незыблемых правил. И очень часто в наших автобусах, особенно на обзорных экскурсиях по городу, появлялись «особые» люди, которые контролировали то, как мы раскрываем тему, историю города, не копаем ли мы глубоко — за это наказывали, отстраняли от работы, — поделилась Татьяна Гуляева.

От Королевского замка до Дома Советов

Архитектура Кенигсберга во время войны дважды серьезно пострадала: от бомбардировок союзников в 1944 году и при штурме в 1945 году. В центре города находился замок с одноименным названием или Королевский, который заложил чешский король Пржемысл. Название города переводятся с немецкого как «королевская гора». И после войны его стены и основные строения, израненные, все же сохранились. Замок связан не только с историей милитаризма, но и с российской историей. В его многовековой судьбе переплелась политика, культура, жизнь нескольких государств. Однако, несмотря на обращения общественности, «сердце города» взорвали в 1968 году.

Здание в сыром виде с разбитыми стеклами, возвышаясь в центре города на территории, поросшей бурьяном, изумляет туристов

С того времени на этом месте начали возводить Дом Советов. Теперь его называют памятником долгостроям. За 50 лет многострадальный объект передавали из рук в руки и по загадочному стечению обстоятельств так до конца и не завершили. Проект в процессе работы поменяли, в итоге возвели 21 этаж вместо 28. Здание в сыром виде с разбитыми стеклами, возвышаясь в центре города на территории, поросшей бурьяном, изумляет туристов — такое массивное сооружение без прикрас напоминает о грустных страницах советской истории. Несколько лет назад рассматривали даже проект возведения замка. Но недавно снова появилась надежда, что пространство оживет: по словам гида, здание выкупило правительство области за 400 млн рублей и планирует завершить строительство.

Чудесное спасение на острове Канта

Остров Кнайпхоф, который теперь носит имя Иммануила Канта, был отдельным городом с улочками — «шкатулочками». Расстояние между домами на одной из них было всего 68 сантиметров. С 1333 по 1380 годы там строили Кафедральный собор в готическом стиле без украшений и скульптур, из кирпича множественного обжига. Собор сначала был католическим, потом лютеранским. В этом соборе хоронили магистров Тевтонского ордена, присягали на верность императрице Елизавете Петровне. В 1804 году в соборе захоронили и великого мыслителя Иммануила Канта. Здесь проходил Наполеон и в поисках сокровищ разорил собор, превратив его в конюшню. А после бомбардировки Англии Уинстон Черчилль направил сюда самолеты с заданием бомбить не производства на окраинах, а центр города. Кафедральный собор не был разрушен, но от пожара полностью выгорел, однако сохранились его стены. Собор восстановили, хотя нарекания к современному проекту были. Когда президент Путин приехал взглянуть на древний памятник, обнаружил, что он молчит. Было решено построить новый орган. Теперь здесь проходят органные концерты. У инструмента высотой с 3-этажный дом 90 регистров и 6 тыс. труб, он — один из самых крупных в Европе. Сейчас собор продолжают реконструировать.

Надо сказать, что чудо во время бомбежки все-таки произошло. В округе не сохранилось ни одного здания, а мемориальный портик с 13 пилонами (12 по числу апостолов, а 13-й символизировал Христа) на могиле Канта уцелел — ни один пилон не рухнул во время налетов...

Мемориальный портик с 13 пилонами (12 по числу апостолов, а 13-й символизировал Христа) на могиле Канта уцелел — ни один пилон не рухнул во время налетов...

У Канта умер отец, когда он учился в Альбертине (крупнейшем университете в Восточной Пруссии, который открыл на этом же острове в XVI веке герцог Альбрехт Гогенцоллерн, (университет полностью разрушили в 1944 году). Из-за нехватки денег на 9 лет Канту пришлось стать домашним учителем. Но в 31 год он защитил магистерскую диссертацию. Немецкий ученый был убежденным пацифистом, ратовал за уничтожение границ между государствами. В трактате «К вечному миру» философ говорил о том, что настало время, когда человечество должно принять решение: либо вечный мир путем мирных договоров, либо вечный покой на гигантском кладбище человечества.

Даже друзья Канта, ученые, говорили, что читать его «Критику чистого разума» и «Критику практического разума» невероятно сложно. Но его лекции слушали с замиранием и восхищались этим разносторонним и дисциплинированным человеком. По нему сверяли часы: просыпался Кант ежедневно в 4.45 утра. Он прожил ровно 80 лет, никогда не выезжая за пределы Восточной Пруссии, при этом великолепно знал географию, увлекался математикой, пиротехникой, кулинарией. Ежегодно в Калининграде проходят чтения в память о Канте. А госуниверситет тоже носит его имя.

В Калининграде сохранился еще один памятник XIV века — это кирха, которая стала Свято-Никольским храмом. Кроме того, в регионе осталось несколько замков XIII—XIV столетий.

Узнаваемым знаком Калининграда стала скульптура, изображающая двух борющихся зубров у Университета рыбной промышленности и хозяйства

Как разрушали, спасали и восстанавливали

В 1938 году в Кенигсберге фашисты разрушили синагогу, дома престарелых и сирот, которые находились рядом, младенцев просто выкидывали в окна. Эти события назвали Хрустальной ночью. Вновь выстроенную на пожертвования синагогу открыли 2 года назад. Это было большим событием, в Калининград приезжали именитые гости. А строгий готический стиль синагога по проекту Натальи Лоренс сменила на «пряничный» раскрас — надоели мрак и угнетение. К слову, во всей Калининградской области пока нет ни одной мечети.

В Калининграде много памятников. Среди них два — Петру I, есть памятник Александру Невскому, Михаилу Кутузову, Фридриху Шиллеру, а также литовскому поэту Людвигу Резе. Установлены работы известного художника и скульптора Кете Кольвец, которая родилась в этом городе. Узнаваемым знаком Калининграда стала скульптура, изображающая двух борющихся зубров у Университета рыбной промышленности и хозяйства. Они символизируют встречу обвинения и защиты — раньше в этом здании был окружной суд. На центральной площади высится колонна Победы в память о Великой Отечественной войне. В городе есть монументы, посвященные группе СМЕРШ, пограничникам, Первой мировой войне. На площади Победы выстроен храм Христа Спасителя, повторяющий архитектуру храма в Москве, часовня Петра и Февроньи. В 21-й школе, где учился космонавт Евгений Леонов, создан его музей.

Несмотря на разрушения времен Второй мировой, в городе частично сохранились неоготические ворота, бастионная стена, форты, где располагаются музеи, магазины, кафе. В Калининграде остались здания второй половины XIX — начала XX века, правда, местами они контрастируют с бетонными коробками 1970—1980-х годов и хрущевками. Здесь стоит посетить Рыбную деревню с ее милыми немного изогнутыми треугольниками крыш, водонапорной башней, в которой располагается смотровая площадка и кафе, с фигурками шкипера с обезьяной, девушки, которая, выглядывая из-за двери, ожидает возлюбленного. На 2 тысячах свай из лиственницы на берегу Преголи построена была фондовая биржа, почти как в Венеции. Теперь здесь Музей изобразительных искусств. Сохранились доходные дома, здание лютеранской церкви, но сейчас там — кукольный театр. Надо сказать, все, что связано с немецкой культурой, по вполне объяснимым причинам ненавидели и не собирались сохранять после войны. Но немецкую архитектуру все же отстаивал председатель горисполкома Виктор Денисов, и пусть не по назначению, но он старался чем-то заполнить эти здания, по крайнее мере, их не разрушали. Например, в кирхе был склад оружия, концертный зал.

На улице Кутузова бизнесмен Рустам Алиев восстановил виллу полностью в прежнем виде, с выступающим из фасада эркером для кабинета

На улицах Калининграда взгляд задерживается на двух-, трехэтажных зданиях из клинкерного кирпича, в стиле модерн (югендстиль), фахверк, с вальмовыми, мансардными крышами. На улице Кутузова бизнесмен Рустам Алиев восстановил виллу полностью в прежнем виде, с выступающим из фасада эркером для кабинета. Любитель старины учел все до мельчайших деталей на воротах, окнах и во дворе: например, не забыл про гидрант и в точности повторил крышки люков. В этом районе Калининграда действует правило: не может быть точечной застройки и здание должно быть вписано в окружающую малоэтажную жилую застройку начала прошлого века. А довершают архитектурный ансамбль прелестного, тихого уголка Калининграда сады из магнолий и сакур, роз и боярышника.

Путин и Кэмерон — в глубоководном «Мире»

Не пожалеете, если прокатитесь на катере по Преголи. Увидите несколько мостов, всего их восемь в Калининграде, в том числе Двухъярусный (для автомобилей и железнодорожного транспорта), он же — разводной. Вам расскажут про историю промышленности города, покажут судоремонтные предприятия, судостроительный завод, старый элеватор, склады торгового флота, уникальные зернохранилища довоенной постройки.

Достоин внимания и старейший в России Калининградский зоопарк. Из 2 тысяч животных под бомбежкой погибли почти все, после войны им даже установили памятник. Сейчас в зоопарке почти 3 тыс. питомцев, у которых рождаются малыши.

Показали глубоководный действующий аппарат «Мир», с помощью которого Джеймс Кэмерон снимал «Титаник», на нем спускался на дно Байкала и Владимир Путин

Удивителен Музей мирового океана. Он разместился в девяти зданиях, на пяти судах и одной подводной лодке. В новом строящемся шестиэтажном павильоне в виде земного шара скоро откроется океанариум. Казанцам рассказали о необыкновенных особенностях китов, акул, гигантских кальмаров. Показали глубоководный действующий аппарат «Мир», с помощью которого Джеймс Кэмерон снимал «Титаник», на нем спускался на дно Байкала и Владимир Путин. Наша группа побывала на научном судне «Витязь», которое с 1949 по 1979 совершило 65 экспедиций по всему свету. Специалисты на этом корабле изучали кораллы, глубоководный живой мир, процессы земной коры. В 1957 году они измерили глубину Марианской впадины, а позже — высоту Срединного атлантического хребта.

Буржуазные марципаны и карта гостя

По словам нашего гида, когда-то Ленин счел марципан буржуазным лакомством. Долгие годы в Советском Союзе люди практически не знали, что это смесь миндаля, фруктовой воды и сахарной пудры. А европейцы до сих пор спорят, кому принадлежит открытие этого чудесного сладкого сочетания. Калининградцы держатся скромно: не вступая в дискуссии, продолжают выпускать свои марципановые конфеты, пирожные и торты. Поэтому уезжая, казанцы закупали сладости, янтарные украшения, камбалу, популярное пиво, которое варят и в местных ресторанах.

Чтобы рассчитать бюджет поездки, нужно учесть, что цена билета из Казани в Калининград и обратно у компании «Северный ветер» обойдется от 12 тысяч рублей. Средняя стоимость номера на двоих в уютном отеле с завтраком — 5 тыс. рублей в разгар сезона. Комплексный обед и ужин также на двоих в общей сложности потянет в день на 2,1 тыс. рублей. Стоимость экскурсий начинается от 200 рублей. Билет на пригородную электричку стоит 100 рублей. Загородные поездки на весь день обойдутся в пределах 2 тыс. рублей. Но можно пользоваться и программой «Аудиогид», поискать акции на экскурсии и, говорят, они бывают даже бесплатные. Нужно заложить еще деньги на подарки и сувениры, а с учетом «янтарных» покупок может получиться кругленькая сумма. При этом можно воспользоваться паспортом туриста и картой гостя, которые дают скидки на разные услуги. Подробнее об этом можно узнать на туристическом сайте Калининградской области. Об акциях на авиабилеты также нужно узнавать на сайте «Северного ветра».

1 / 37 Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева

Екатерина Аблаева