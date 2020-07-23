Калининград для казанцев: чудеса 13 пилонов Канта, оживший Кафедральный собор и буржуазные марципаны
Прогулка казанцев по Калининграду
В Великую Отечественную войну Кенигсберг сильно пострадал, а в первые годы после нее, восстанавливая страну, люди меньше всего думали о сохранении старинной архитектуры, особенно в этом западном регионе, где облик городов и культура так напоминали о завоевателях. Спохватились, когда многое уже нельзя было вернуть. Что уцелело и восстановили, что находится на месте древнего замка Кенигсберг — «Реальное время» разбиралось в архитектуре Калининграда, а также узнало, какие подарки увозят с собой туристы, побывавшие на российской Балтике. На днях в Калининград прямо из Казани начали летать самолеты авиакомпании Nordwind Airlines.
В Калининграде отдыхают на озерах XIII века
Атмосфера уютных улочек Калининграда и образцы местной архитектуры (даже если не рассматривать средневековье) конца XIX — начала XX столетия отличаются от «ровесников», например, в Казани. Да и масштабы здесь другие: во всем регионе проживает чуть больше миллиона человек, а в областном центре — около 500 тыс. жителей.
Принято считать, что дата основания Кенигсберга, а ныне Калининграда, 1255 год, хотя поселение пруссов на берегу реки Преголя появилось еще раньше. Уже в XIII веке создавали искусственные озера, каналы, дренажную систему, которые сохраняют до сих пор. Район озера Верхнее, которое появилось в 1270 году, к примеру, — одно из любимейших мест отдыха горожан и туристов в наши дни. В XIV веке близлежащие поселения Альтштадт, Лебенихт и остров Кнайпхоф срослись, расширив границы Кенигсберга.
Древний город за несколько веков повидал многое и является настоящим хранителем страниц европейской истории, хотя, к великому сожалению, памятники средневековья в этом западном регионе России можно по пальцам пересчитать. Четыре дня группу из Казани сопровождала гид Татьяна Гуляева, которая увлеченно погружала подопечных гостей в прошлое, приправляя свои рассказы фактами и легендами. По словам Гуляевой, понятия Кенигсберга и Калининграда настолько переплелись и «приросли одно к другому, что отделить их сегодня невозможно».
Вторая мировая не щадила людей ни по ту, ни по эту сторону от линии фронта. После выселения немцев Калининградская область была закрыта для иностранных туристов. И только с 1995 года некоторые из них стали приезжать в места, где провели свою молодость. От них калининградцы слышали лишь: «Простите».
Бабушка Татьяны Гуляевой была комиссаром санитарного поезда, человеком железной воли, верившей в коммунистические идеалы. Жительница Ростова-на-Дону, она отправлялась по приказу руководства в разные уголки страны, пережила страшные моменты в своей жизни. Однажды ей сообщили, что родной город разбомбили, и погибли ее сын и дочь, мама Татьяны Алексеевны. А через какое-то время на эвакуированном эшелоне привезли ее детей, которых она мысленно похоронила... После войны предки Татьяны Гуляевой поселились в одном из двухэтажных домов Калининграда. Но бабушка решила освободить часть дома для новых переселенцев, а сама с разраставшейся семьей ютилась на верхнем этаже строения.
Экскурсовод вспомнила курьезный случай. Когда в Калининграде появились длиннющие очереди за дефицитными колготками, бабушка отказалась дать внучке свое удостоверение. Она сказала: «Не для того я революцию прошла. Иди и становись в общую очередь». Такие люди восстанавливали страну, селились в Калининграде после войны. Теперь в Калининградской области насчитывают 130 национальностей.
— Было время, когда до середины 1995 года нам, мягко говоря, не рекомендовали раскрывать историю, в том числе довоенного периода. Хотя я и мои коллеги грешили против незыблемых правил. И очень часто в наших автобусах, особенно на обзорных экскурсиях по городу, появлялись «особые» люди, которые контролировали то, как мы раскрываем тему, историю города, не копаем ли мы глубоко — за это наказывали, отстраняли от работы, — поделилась Татьяна Гуляева.
От Королевского замка до Дома Советов
Архитектура Кенигсберга во время войны дважды серьезно пострадала: от бомбардировок союзников в 1944 году и при штурме в 1945 году. В центре города находился замок с одноименным названием или Королевский, который заложил чешский король Пржемысл. Название города переводятся с немецкого как «королевская гора». И после войны его стены и основные строения, израненные, все же сохранились. Замок связан не только с историей милитаризма, но и с российской историей. В его многовековой судьбе переплелась политика, культура, жизнь нескольких государств. Однако, несмотря на обращения общественности, «сердце города» взорвали в 1968 году.
С того времени на этом месте начали возводить Дом Советов. Теперь его называют памятником долгостроям. За 50 лет многострадальный объект передавали из рук в руки и по загадочному стечению обстоятельств так до конца и не завершили. Проект в процессе работы поменяли, в итоге возвели 21 этаж вместо 28. Здание в сыром виде с разбитыми стеклами, возвышаясь в центре города на территории, поросшей бурьяном, изумляет туристов — такое массивное сооружение без прикрас напоминает о грустных страницах советской истории. Несколько лет назад рассматривали даже проект возведения замка. Но недавно снова появилась надежда, что пространство оживет: по словам гида, здание выкупило правительство области за 400 млн рублей и планирует завершить строительство.
Чудесное спасение на острове Канта
Остров Кнайпхоф, который теперь носит имя Иммануила Канта, был отдельным городом с улочками — «шкатулочками». Расстояние между домами на одной из них было всего 68 сантиметров. С 1333 по 1380 годы там строили Кафедральный собор в готическом стиле без украшений и скульптур, из кирпича множественного обжига. Собор сначала был католическим, потом лютеранским. В этом соборе хоронили магистров Тевтонского ордена, присягали на верность императрице Елизавете Петровне. В 1804 году в соборе захоронили и великого мыслителя Иммануила Канта. Здесь проходил Наполеон и в поисках сокровищ разорил собор, превратив его в конюшню. А после бомбардировки Англии Уинстон Черчилль направил сюда самолеты с заданием бомбить не производства на окраинах, а центр города. Кафедральный собор не был разрушен, но от пожара полностью выгорел, однако сохранились его стены. Собор восстановили, хотя нарекания к современному проекту были. Когда президент Путин приехал взглянуть на древний памятник, обнаружил, что он молчит. Было решено построить новый орган. Теперь здесь проходят органные концерты. У инструмента высотой с 3-этажный дом 90 регистров и 6 тыс. труб, он — один из самых крупных в Европе. Сейчас собор продолжают реконструировать.
Надо сказать, что чудо во время бомбежки все-таки произошло. В округе не сохранилось ни одного здания, а мемориальный портик с 13 пилонами (12 по числу апостолов, а 13-й символизировал Христа) на могиле Канта уцелел — ни один пилон не рухнул во время налетов...
У Канта умер отец, когда он учился в Альбертине (крупнейшем университете в Восточной Пруссии, который открыл на этом же острове в XVI веке герцог Альбрехт Гогенцоллерн, (университет полностью разрушили в 1944 году). Из-за нехватки денег на 9 лет Канту пришлось стать домашним учителем. Но в 31 год он защитил магистерскую диссертацию. Немецкий ученый был убежденным пацифистом, ратовал за уничтожение границ между государствами. В трактате «К вечному миру» философ говорил о том, что настало время, когда человечество должно принять решение: либо вечный мир путем мирных договоров, либо вечный покой на гигантском кладбище человечества.
Даже друзья Канта, ученые, говорили, что читать его «Критику чистого разума» и «Критику практического разума» невероятно сложно. Но его лекции слушали с замиранием и восхищались этим разносторонним и дисциплинированным человеком. По нему сверяли часы: просыпался Кант ежедневно в 4.45 утра. Он прожил ровно 80 лет, никогда не выезжая за пределы Восточной Пруссии, при этом великолепно знал географию, увлекался математикой, пиротехникой, кулинарией. Ежегодно в Калининграде проходят чтения в память о Канте. А госуниверситет тоже носит его имя.
В Калининграде сохранился еще один памятник XIV века — это кирха, которая стала Свято-Никольским храмом. Кроме того, в регионе осталось несколько замков XIII—XIV столетий.
Как разрушали, спасали и восстанавливали
В 1938 году в Кенигсберге фашисты разрушили синагогу, дома престарелых и сирот, которые находились рядом, младенцев просто выкидывали в окна. Эти события назвали Хрустальной ночью. Вновь выстроенную на пожертвования синагогу открыли 2 года назад. Это было большим событием, в Калининград приезжали именитые гости. А строгий готический стиль синагога по проекту Натальи Лоренс сменила на «пряничный» раскрас — надоели мрак и угнетение. К слову, во всей Калининградской области пока нет ни одной мечети.
В Калининграде много памятников. Среди них два — Петру I, есть памятник Александру Невскому, Михаилу Кутузову, Фридриху Шиллеру, а также литовскому поэту Людвигу Резе. Установлены работы известного художника и скульптора Кете Кольвец, которая родилась в этом городе. Узнаваемым знаком Калининграда стала скульптура, изображающая двух борющихся зубров у Университета рыбной промышленности и хозяйства. Они символизируют встречу обвинения и защиты — раньше в этом здании был окружной суд. На центральной площади высится колонна Победы в память о Великой Отечественной войне. В городе есть монументы, посвященные группе СМЕРШ, пограничникам, Первой мировой войне. На площади Победы выстроен храм Христа Спасителя, повторяющий архитектуру храма в Москве, часовня Петра и Февроньи. В 21-й школе, где учился космонавт Евгений Леонов, создан его музей.
Несмотря на разрушения времен Второй мировой, в городе частично сохранились неоготические ворота, бастионная стена, форты, где располагаются музеи, магазины, кафе. В Калининграде остались здания второй половины XIX — начала XX века, правда, местами они контрастируют с бетонными коробками 1970—1980-х годов и хрущевками. Здесь стоит посетить Рыбную деревню с ее милыми немного изогнутыми треугольниками крыш, водонапорной башней, в которой располагается смотровая площадка и кафе, с фигурками шкипера с обезьяной, девушки, которая, выглядывая из-за двери, ожидает возлюбленного. На 2 тысячах свай из лиственницы на берегу Преголи построена была фондовая биржа, почти как в Венеции. Теперь здесь Музей изобразительных искусств. Сохранились доходные дома, здание лютеранской церкви, но сейчас там — кукольный театр. Надо сказать, все, что связано с немецкой культурой, по вполне объяснимым причинам ненавидели и не собирались сохранять после войны. Но немецкую архитектуру все же отстаивал председатель горисполкома Виктор Денисов, и пусть не по назначению, но он старался чем-то заполнить эти здания, по крайнее мере, их не разрушали. Например, в кирхе был склад оружия, концертный зал.
На улицах Калининграда взгляд задерживается на двух-, трехэтажных зданиях из клинкерного кирпича, в стиле модерн (югендстиль), фахверк, с вальмовыми, мансардными крышами. На улице Кутузова бизнесмен Рустам Алиев восстановил виллу полностью в прежнем виде, с выступающим из фасада эркером для кабинета. Любитель старины учел все до мельчайших деталей на воротах, окнах и во дворе: например, не забыл про гидрант и в точности повторил крышки люков. В этом районе Калининграда действует правило: не может быть точечной застройки и здание должно быть вписано в окружающую малоэтажную жилую застройку начала прошлого века. А довершают архитектурный ансамбль прелестного, тихого уголка Калининграда сады из магнолий и сакур, роз и боярышника.
Путин и Кэмерон — в глубоководном «Мире»
Не пожалеете, если прокатитесь на катере по Преголи. Увидите несколько мостов, всего их восемь в Калининграде, в том числе Двухъярусный (для автомобилей и железнодорожного транспорта), он же — разводной. Вам расскажут про историю промышленности города, покажут судоремонтные предприятия, судостроительный завод, старый элеватор, склады торгового флота, уникальные зернохранилища довоенной постройки.
Достоин внимания и старейший в России Калининградский зоопарк. Из 2 тысяч животных под бомбежкой погибли почти все, после войны им даже установили памятник. Сейчас в зоопарке почти 3 тыс. питомцев, у которых рождаются малыши.
Удивителен Музей мирового океана. Он разместился в девяти зданиях, на пяти судах и одной подводной лодке. В новом строящемся шестиэтажном павильоне в виде земного шара скоро откроется океанариум. Казанцам рассказали о необыкновенных особенностях китов, акул, гигантских кальмаров. Показали глубоководный действующий аппарат «Мир», с помощью которого Джеймс Кэмерон снимал «Титаник», на нем спускался на дно Байкала и Владимир Путин. Наша группа побывала на научном судне «Витязь», которое с 1949 по 1979 совершило 65 экспедиций по всему свету. Специалисты на этом корабле изучали кораллы, глубоководный живой мир, процессы земной коры. В 1957 году они измерили глубину Марианской впадины, а позже — высоту Срединного атлантического хребта.
Буржуазные марципаны и карта гостя
По словам нашего гида, когда-то Ленин счел марципан буржуазным лакомством. Долгие годы в Советском Союзе люди практически не знали, что это смесь миндаля, фруктовой воды и сахарной пудры. А европейцы до сих пор спорят, кому принадлежит открытие этого чудесного сладкого сочетания. Калининградцы держатся скромно: не вступая в дискуссии, продолжают выпускать свои марципановые конфеты, пирожные и торты. Поэтому уезжая, казанцы закупали сладости, янтарные украшения, камбалу, популярное пиво, которое варят и в местных ресторанах.
Чтобы рассчитать бюджет поездки, нужно учесть, что цена билета из Казани в Калининград и обратно у компании «Северный ветер» обойдется от 12 тысяч рублей. Средняя стоимость номера на двоих в уютном отеле с завтраком — 5 тыс. рублей в разгар сезона. Комплексный обед и ужин также на двоих в общей сложности потянет в день на 2,1 тыс. рублей. Стоимость экскурсий начинается от 200 рублей. Билет на пригородную электричку стоит 100 рублей. Загородные поездки на весь день обойдутся в пределах 2 тыс. рублей. Но можно пользоваться и программой «Аудиогид», поискать акции на экскурсии и, говорят, они бывают даже бесплатные. Нужно заложить еще деньги на подарки и сувениры, а с учетом «янтарных» покупок может получиться кругленькая сумма. При этом можно воспользоваться паспортом туриста и картой гостя, которые дают скидки на разные услуги. Подробнее об этом можно узнать на туристическом сайте Калининградской области. Об акциях на авиабилеты также нужно узнавать на сайте «Северного ветра».
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