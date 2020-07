Видео недели: новый ролик «Громких рыб», 100-летний рыцарь и Бэнкси в лондонском метро

Казанский проект «Громкие рыбы», за последние годы достигший немалых высот, порадовал любителей юмора очередной «рекламой». В прошлый раз ребята сняли гротескное и веселое видео о продукции фабрики «Чебоксарский трикотаж». Оно привлекло немало подписчиков. Теперь в ход пошла мазь «Звездочка». Этот артефакт из детства команда студии подала в духе гламурной рекламы духов. Вышло, как всегда, весело и стильно.

Британская королева Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура. Титул он получил за кампанию по сбору средств в помощь врачам, борющимся с коронавирусом. Пожилой джентльмен умудрился собрать более 33 млн фунтов, запустив флешмоб. Мур пообещал на ходунках обойти свой двор 100 раз до того, как ему исполнится 100 лет.

Исключительности церемонии придал тот факт, что новоиспеченный «сэр» не смог присесть на одно колено вследствие почтительного возраста.

Британский уличный художник Бэнкси выпустил видео, в котором он спускается в метро в Лондоне. Благодаря костюму работника санитарной службы легенде стрит-арта удалось пройтись по пустым вагонам и изрисовать их своими фирменными крысами.

Ролик появился в «Инстаграме» Бэнкси во вторник, но к тому времени уборщики уже стерли рисунки. А зря. Похоже, благодаря уникальному арту эти вагоны метро могли бы стать самыми дорогими в мире.

Во вторник в Казани разразилась сильная гроза. Пользователи соцсетей повсеместно снимали живописные молнии, разрезавшие ночное небо. Согласно данным Гидрометцентра РТ, порывы ветра достигали 27 м/с.

В Татарстане на трассе М-7 столкнулись бензовоз и «Газель». Авария произошла в Чистопольском районе. В результате ДТП погиб водитель фургона.

Видеорегистратор одной из ехавших за «Газелью» машин запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как несущийся на полной скорости большегруз, не замечая выворачивающую на трассу машину, врезается в нее и, сминая, утягивает за собой.

Следком опубликовал видео задержания бывшего министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова. Его подозревают том, что он причастен к убийству предпринимателя в Буинском районе в 2003 году.

Французской готике решительно не везет вот уже второй год подряд. Сегодня распространилось видео пожара нантского собора. Кафедральный собор святых Петра и Павла в Нанте датируется XV веком и считается одной из архитектурных жемчужин страны.

Breaking: Firefighters are battling a large fire inside the Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/BXqXOKOWe4