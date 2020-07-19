Видео недели: новый ролик «Громких рыб», 100-летний рыцарь и Бэнкси в лондонском метро

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Гламурная «Звездочка» от «Громких рыб»

Казанский проект «Громкие рыбы», за последние годы достигший немалых высот, порадовал любителей юмора очередной «рекламой». В прошлый раз ребята сняли гротескное и веселое видео о продукции фабрики «Чебоксарский трикотаж». Оно привлекло немало подписчиков. Теперь в ход пошла мазь «Звездочка». Этот артефакт из детства команда студии подала в духе гламурной рекламы духов. Вышло, как всегда, весело и стильно.

Посвящение в рыцари

Британская королева Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура. Титул он получил за кампанию по сбору средств в помощь врачам, борющимся с коронавирусом. Пожилой джентльмен умудрился собрать более 33 млн фунтов, запустив флешмоб. Мур пообещал на ходунках обойти свой двор 100 раз до того, как ему исполнится 100 лет.

Исключительности церемонии придал тот факт, что новоиспеченный «сэр» не смог присесть на одно колено вследствие почтительного возраста.

Бэнкси в метро

Британский уличный художник Бэнкси выпустил видео, в котором он спускается в метро в Лондоне. Благодаря костюму работника санитарной службы легенде стрит-арта удалось пройтись по пустым вагонам и изрисовать их своими фирменными крысами.

Ролик появился в «Инстаграме» Бэнкси во вторник, но к тому времени уборщики уже стерли рисунки. А зря. Похоже, благодаря уникальному арту эти вагоны метро могли бы стать самыми дорогими в мире.

Гроза в Казани

Во вторник в Казани разразилась сильная гроза. Пользователи соцсетей повсеместно снимали живописные молнии, разрезавшие ночное небо. Согласно данным Гидрометцентра РТ, порывы ветра достигали 27 м/с.

Лобовое столкновение грузовиков

В Татарстане на трассе М-7 столкнулись бензовоз и «Газель». Авария произошла в Чистопольском районе. В результате ДТП погиб водитель фургона.

Видеорегистратор одной из ехавших за «Газелью» машин запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как несущийся на полной скорости большегруз, не замечая выворачивающую на трассу машину, врезается в нее и, сминая, утягивает за собой.

Задержание экс-министра

Следком опубликовал видео задержания бывшего министра экологии Татарстана Агляма Садретдинова. Его подозревают том, что он причастен к убийству предпринимателя в Буинском районе в 2003 году.

Готический собор во Франции

Французской готике решительно не везет вот уже второй год подряд. Сегодня распространилось видео пожара нантского собора. Кафедральный собор святых Петра и Павла в Нанте датируется XV веком и считается одной из архитектурных жемчужин страны.

Breaking: Firefighters are battling a large fire inside the Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/BXqXOKOWe4 — Porter Medium (@PorterMedium) July 18, 2020

Гринпис в Нотр-Даме

В прошлом году пожар чуть было не уничтожил самый известный французский собор — Нотр-Дам-де-Пари. Сегодня идет его реставрация. Активисты Гринписа воспользовались трагическим видом полуразрушенного собора и стоящим возле него подъемным краном, чтобы провести акцию. Они развесили на кране баннеры с призывом заняться вопросами изменения климата более активно.

«Не руби сук…»

В Подмосковье рабочий спилил ветку, на которой сидел. По данным Mash, 21-летний мужчина получил травмы и был госпитализирован в зеленоградскую больницу. Он объяснил, что перепутал ветки и поэтому спилил ту, на которой сам же и разместился.

Разрушение высотки

В соцсетях блогера Ильи Варламова опубликовали видео, снятое в Балашихе. Очевидцу удалось снять, как разрушается кирпичная кладка высотного дома. В комментариях утверждается, что это произошло в микрорайоне 1 Мая. Однако другие пользователи заверили: на фасаде велись демонтажные работы и процесс контролировался.