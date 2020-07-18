«В Казани поймут»: как выглядят улицы, проезды и мосты, носящие имя столицы Татарстана

Часть 5-я: Чебоксары

«Реальное время» продолжает фотопроект, приуроченный к 1015-летию столицы Татарстана: как выглядят сейчас улицы «Казанские» (а также набережные, переулки, бульвары, проезды с этим именем) в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Помогают нам в этом панорамы «Яндекса» и Google. Сегодня прогуляемся по Казанской набережной в Чебоксарах.



Казанская набережная — это дорога вдоль Волги от площади Речников до старого грузового порта. Название ее объясняется совершенно утилитарно: она идет в сторону Казани по реке. Ничего общего с помпезными прогулочными набережными в Казани или, скажем, в Нижнем Новгороде она не имеет: протяженностью 10 километров, она в основном состоит из довольно сильно разбитого асфальта. На большей длине маршрута набережная отделена от города зеленой полосой. Несмотря на сомнительное качество благоустройства, отсутствие аттракционов и ресторанов, Казанская набережная не лишена некоторого очарования: с нее открываются умопомрачительные виды на реку, а еще прогулка по ней будет тихой и спокойной — здесь нет толп отдыхающих. Правда, в последнее время в Чебоксарах заговорили о том, чтобы благоустроить эти места и сделать на месте набережной полноценную автодорогу, которая свяжет столицу Чувашской Республики и соседний Новочебоксарск. Итак, прогуляемся?

Если верить картам в Google, технически Казанская набережная начинается на перекрестке с улицей Калинина. Здесь же на перекрестке стоит легкая и красивая Воскресенская церковь постройки XVIII века.

Следом идет площадь Речников с памятником кораблестроителю Алексею Крылову, уроженцу чувашской земли и, конечно же, речным вокзалом Чебоксар.

Рядом с портом — стоянка туристических автобусов, а сразу за ним вырастает квартал модных новостроек.

Пока все выглядит прилично, почти ничего не предвещает беды.

С одной стороны нового квартала (кажется, пока еще даже не до конца достроенного) — Волга, а с другой — начинается, собственно, маршрут по набережной. Наш любимый зеленый профнастил (левый нижний угол) огораживает что-то вроде пустого места. По другую сторону набережной начинается лесопосадка, которая и будет сопровождать нас почти всю дальнейшую прогулку.

Что-то подсказывает нам, что слева — вход на подземную парковку под поликарбонатной крышей (впрочем, мы можем и ошибаться), а справа — трансформаторные будки, заботливо огороженные колючей проволокой. Все это элегантно оттеняет зеркальный фасад здания чуть дальше по набережной.

Кажется, в зеркальном доме уже живут люди (судя по наличию машины за забором), а вот дальше квартал продолжают строить. Справа же от дорожки мы наблюдаем провинциальную идиллию — кое-как наброшенные на опоры провода и жизнерадостную зелень.

Чуть дальше перед пытливым взором путешественника предстает яркий образец местного граффити, а рядом — банный комплекс «Охотник» с задорной вывеской, на которой неведомые мастера чувашского маркетинга мастерски срифмовали слова «шашлычок и пикничок». И сразу становится понятно, что в банном комплексе «Охотник» не только моют, но и кормят.

Охоту в Чебоксарах, видимо, любят: напротив банного комплекса «Охотник» — со стороны Волги — еще один развлекательный комплекс, но классом, судя по всему, повыше. Один только устрашающий забор с огромными буквами на нем чего стоит. Ну и вид — на Волгу, а не на граффити и не на лес.

Ужаснулись? Теперь переходим в более дикие места — дальше будут только лодочные причалы и умопомрачительные волжские виды. И еще местами — загорающие. И иногда — машины.

И, конечно, рыбаки.

Стоянка спасательной станции и наблюдательный пост (справа и слева все огорожено сеткой — а то вдруг вы гуляете-гуляете, а потом возьми да и прыгни в чужую лодку!).

А вот что-то наподобие смотровой площадки — бетонное ограждение делает едва заметный полукруг — вид на Волгу и правда бесподобный.

Место не лишено романтики, но погода порой наводит на мысли о привычной русской (или чувашской) тоске. Видно, что эти господа знают толк в элегических прогулках с достойными видами:

Просто рай для спортсмена-мизантропа. Или просто для мизантропа. Чем дальше мы уходим, тем пустыннее становится на набережной.

Так оно и будет продолжаться: бетонный отбойник — слева, деревья и изредка встречающиеся контейнеры истошных цветов для мусора — справа (хотя одному богу известно, кто будет здесь мусорить):

Но что это?? Спортивная площадка?! Так и есть! Ворота для игры в футбол (причем трава под ними изрядно вытоптана — значит, все-таки спортсмены здесь бывают) и даже двойной турник!

Внезапно волжские виды слева уступают место зелени. А вдалеке мы видим частные дома.

Справа появляется комплекс строений мрачного вида. Судя по защитной окраске забора (выполненной в весьма странных цветах), ничего хорошего нас там не ждет.

И еще одна лодочная станция:

Дальше комплекс строений, синие ворота недружелюбно закрыты, да еще и предупреждают, что собака за ними действительно кусает. Поверим воротам и проследуем себе дальше.

Дальше складывается ощущение, что даже можно купаться: по крайней мере, бетонная отмостка тут заменяется желтым песочком. Но поскольку гугл-карты не дают нам совершенно никакой информации о том, что же находилось за синими воротами, купаться мы все же поостережемся.

Далее пейзаж будет примерно тот же самый. Мы будем идти, идти, идти, пройдем еще одну лодочную станцию, а потом упремся вот в такую картину:

Колючая лента, закрытые ворота и предупреждающие таблички: «Вход только по пропускам». Все, наш маршрут закончился. Наша тяга к одиноким прогулкам вдоль бетонных отбойников с прекрасными видами на реку полностью удовлетворена. До свидания, Казанская набережная, теперь мы знаем, какая ты в Чебоксарах!