Как парки России пережили «коронакризис» и что их ждет дальше

Фото: Илья Репин

Общественным пространствам в городах России удалось пережить пандемию с переменным успехом: пока в парках не было людей, их удалось без спешки благоустроить, а природа настолько очистилась, что в парки (в том числе и казанские) вернулись зайцы и белки. Сейчас туда вернулись и люди: в условиях коронавируса парки стали одним из наиболее предпочтительным видом досуга. При этом управляющие общественными пространствами видят будущее парков уже без массовых мероприятий — и готовятся, в случае чего, перейти вновь на «безопасный» режим работы.

Как пандемию пережили парки Лондона, Минска и России

Пандемия коронавируса ударила по всем сферам общества — в том числе и по общественным пространствам. Как рассказал директор НКО «Ассоциация по развитию городских парков и общественных пространств» Денис Цуканов, к вызовам пандемии оказались не готовы управляющие парками и скверами даже в развитых странах — в пример он привел довольно неприятную ситуацию, сложившуюся в Лондоне.

— Когда общались с исполнительным директором Олимпийского парка королевы Елизаветы в Лондоне — у них территории парков были официально открыты, но при этом официально не разрешали открываться общественным туалетам. И вся дирекция была в шоке от того, что посетители парка справляли нужду у всех на глазах. И достаточно много таких одновременно комичных и печальных ситуаций.

Парки в некоторых странах пережили «коронакризис» легче — как рассказывали Цуканову коллеги в Минске, в общественных пространствах Белоруссии «вообще не было никакой пандемии», а точнее ограничительных мер в их отношении. Однако тут уже люди не торопились посещать загруженные парки.

В России же ситуация отличалась от региона к региону — в зависимости от конкретных ограничений, введенных в том или ином регионе. Накануне на дискуссионной площадке Минстроя России «Парки после коронавируса. Новые реалии управления общественными пространствами» парк-менеджеры из разных городов обсуждали, как по ним прошлась пандемия — и нашли как минусы, так и плюсы.

«Природа настолько очистилась, что…»

Плюсы нашлись именно в отсутствии людей — ситуация дала возможность общественным пространствам восстановиться. В целом ситуация начиналась со слов популярного в коронавирусную эпоху мема: «В карантин природа настолько очистилась, что в города вернулись…»

— У нас наконец возобновилась популяция белок! У нас восстановились вытоптанные «друзьями-китайцами» газоны. У нас птицы даже летать перестали, они от обжорства просто ходили. Территория стала такой светлой, что первые посетители парка [после снятия ограничений] были поражены! — вспоминает Елизавета Фокина, директор музея-заповедника «Царицыно» в Москве.

Глава Дирекции парков и скверов Казани Марат Закиров также вспомнил, что природа городских общественных пространств восстановилась — в них вернулись зайцы и белки, и стали ходить по пешеходным дорожкам.

— Тоже как и многие коллеги обратили внимание, насколько быстро опустели парки и как быстро вернулась природа. Белки и зайцы, которых мы в обычный день не видели, вернулись не просто в лесную часть, они начали передвигаться по пешеходным дорожкам» — заявил Закиров.

К ним присоединился и Павел Селезнев, глава музейно-досугового комплекса ЦПКиО им. Кирова в Петербурге. «Те же белки увеличились в количестве, те же газоны мы смогли засеять травой и убрать проплешины», — добавил он.

Падение доходов и проблемы парковой «удаленки»

Что касается неприятностей, то в первую очередь речь идет о резком падении доходов базирующихся в парках заведений, — а значит, и внебюджетных доходах дирекций. Однако этот удар удалось пережить даже частным структурам, управляющими парками — таковая существует, например, в Иркутске и носит название «Сфера Байкала». Как рассказал руководитель проекта Анатолий Казакевич, они арендуют земельные участки в состоянии «пустырь» и делают из них общественные пространства — сейчас в управлении компании есть парк и набережная. Собственники объектов — это резиденты парка, малый бизнес.

При этом первое полугодие они умудрились завершить в плюс. Январь-март показал рост по прибыли в 1,5-2 раза, апрель-июнь — двукратный спад доходов. При этом основной источник доходов для них — процент от выручки арендаторов, которая в пандемию натурально рухнула.

Вместе с тем, в том же ЦКПиО решили компенсировать выпадение доходов расширением практики платного входа — раньше плата взималась только во второй половине дня, сейчас же — на протяжении всего времени работы.

— Людям нужны парки. Но никто не хочет тратиться в парках, тратиться на парках. К нам отношение по остаточному принципу. Мы есть, деревья есть, скамейки-дорожки — что еще надо? — заявляет Павел Селезнев.

Кроме того, в период ограничений в разных регионах по паркам и скверам ситуация менялась довольно резко — это создавало неприятности и управляющим парков. «Было очень большое количество неопределенностей, указов, на которые надо было быстро реагировать, издавать свои документы», — вспоминает Фокина.

Другой проблемой Фокина и коллеги назвала неготовность работников парков и скверов перейти на удаленную работу — даже тех, кто в принципе мог бы это сделать. «Наши кадры, к сожалению, не готовы работать на дистанционке. Они не понимают, что могу делать удаленно», — сетует она.

Как люди возвращались в парки — и что их ждет дальше

Как отмечают парк-менеджеры, после снятия ограничений посещаемость восстановилась в полной мере — и даже выше. Так, по заявлению Фокиной, до пандемии посещаемость «Царицыно» была около 30 тысяч в сутки, из которых 30% — иностранные туристы. Сейчас — 30 тысяч ежедневно при том, что туристов в парках уже нет.

Схожими наблюдениями делится заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Журавлев. «Люди и так любили в них приходить, а с учетом тех ограничений — люди буквально ринулись в общественные пространства»

Марат Закиров также вспоминает, что в Казани после снятия ограничений количество горожан в будни было на уровне праздничного дня. «В отличие от Лондона, туалеты были открыты все время» — добавляет он. Более того, определенные мероприятия для широкой публики уже проводятся.

— Сегодня мы начинаем проводить мероприятия, начали со спортивных. Существуют конкретные предписания по количеству горожан, мы проводим предварительную запись. Кроме того, мы провели первый кинопоказ, сегодня (то есть уже вчера — ред.) эта практика повторится в «Крыльях Советов».

Вместе с тем, Фокина отметила: в ближайшем будущем общественные пространства вряд ли будут ставить во главу угла массовые мероприятия. Горожане будут просто опасаться скоплений людей.

— Предыдущие годы были нацелены на коллективные, массовые мероприятия. Сейчас же мы должны создавать сценарии и маршруты, чтобы человек могу получать некие впечатления в малых группах, но тем не менее получать их, — полагает она.

Марат Закиров также отметил, что популярность парков в период снять ограничений связана именно с тем, что парки и скверы дают возможность быть в обществе и при этом соблюдать меры безопасности — в частности, поддерживать дистанцию.

При этом Закиров добавляет: ситуация, подобная пандемии коронавируса, может повторится вновь. И задача управляющих — вынести соответствующий опыт, чтобы в случае новых ограничений оперативно перейти на «безопасный» уровень работы.