Как парки России пережили «коронакризис» и что их ждет дальше
Общественным пространствам в городах России удалось пережить пандемию с переменным успехом: пока в парках не было людей, их удалось без спешки благоустроить, а природа настолько очистилась, что в парки (в том числе и казанские) вернулись зайцы и белки. Сейчас туда вернулись и люди: в условиях коронавируса парки стали одним из наиболее предпочтительным видом досуга. При этом управляющие общественными пространствами видят будущее парков уже без массовых мероприятий — и готовятся, в случае чего, перейти вновь на «безопасный» режим работы.
Как пандемию пережили парки Лондона, Минска и России
Пандемия коронавируса ударила по всем сферам общества — в том числе и по общественным пространствам. Как рассказал директор НКО «Ассоциация по развитию городских парков и общественных пространств» Денис Цуканов, к вызовам пандемии оказались не готовы управляющие парками и скверами даже в развитых странах — в пример он привел довольно неприятную ситуацию, сложившуюся в Лондоне.
Парки в некоторых странах пережили «коронакризис» легче — как рассказывали Цуканову коллеги в Минске, в общественных пространствах Белоруссии «вообще не было никакой пандемии», а точнее ограничительных мер в их отношении. Однако тут уже люди не торопились посещать загруженные парки.
В России же ситуация отличалась от региона к региону — в зависимости от конкретных ограничений, введенных в том или ином регионе. Накануне на дискуссионной площадке Минстроя России «Парки после коронавируса. Новые реалии управления общественными пространствами» парк-менеджеры из разных городов обсуждали, как по ним прошлась пандемия — и нашли как минусы, так и плюсы.
«Природа настолько очистилась, что…»
Плюсы нашлись именно в отсутствии людей — ситуация дала возможность общественным пространствам восстановиться. В целом ситуация начиналась со слов популярного в коронавирусную эпоху мема: «В карантин природа настолько очистилась, что в города вернулись…»
Глава Дирекции парков и скверов Казани Марат Закиров также вспомнил, что природа городских общественных пространств восстановилась — в них вернулись зайцы и белки, и стали ходить по пешеходным дорожкам.
— Тоже как и многие коллеги обратили внимание, насколько быстро опустели парки и как быстро вернулась природа. Белки и зайцы, которых мы в обычный день не видели, вернулись не просто в лесную часть, они начали передвигаться по пешеходным дорожкам» — заявил Закиров.
К ним присоединился и Павел Селезнев, глава музейно-досугового комплекса ЦПКиО им. Кирова в Петербурге. «Те же белки увеличились в количестве, те же газоны мы смогли засеять травой и убрать проплешины», — добавил он.
Падение доходов и проблемы парковой «удаленки»
При этом первое полугодие они умудрились завершить в плюс. Январь-март показал рост по прибыли в 1,5-2 раза, апрель-июнь — двукратный спад доходов. При этом основной источник доходов для них — процент от выручки арендаторов, которая в пандемию натурально рухнула.
Вместе с тем, в том же ЦКПиО решили компенсировать выпадение доходов расширением практики платного входа — раньше плата взималась только во второй половине дня, сейчас же — на протяжении всего времени работы.
Кроме того, в период ограничений в разных регионах по паркам и скверам ситуация менялась довольно резко — это создавало неприятности и управляющим парков. «Было очень большое количество неопределенностей, указов, на которые надо было быстро реагировать, издавать свои документы», — вспоминает Фокина.
Другой проблемой Фокина и коллеги назвала неготовность работников парков и скверов перейти на удаленную работу — даже тех, кто в принципе мог бы это сделать. «Наши кадры, к сожалению, не готовы работать на дистанционке. Они не понимают, что могу делать удаленно», — сетует она.
Как люди возвращались в парки — и что их ждет дальше
Как отмечают парк-менеджеры, после снятия ограничений посещаемость восстановилась в полной мере — и даже выше. Так, по заявлению Фокиной, до пандемии посещаемость «Царицыно» была около 30 тысяч в сутки, из которых 30% — иностранные туристы. Сейчас — 30 тысяч ежедневно при том, что туристов в парках уже нет.
Марат Закиров также вспоминает, что в Казани после снятия ограничений количество горожан в будни было на уровне праздничного дня. «В отличие от Лондона, туалеты были открыты все время» — добавляет он. Более того, определенные мероприятия для широкой публики уже проводятся.
— Сегодня мы начинаем проводить мероприятия, начали со спортивных. Существуют конкретные предписания по количеству горожан, мы проводим предварительную запись. Кроме того, мы провели первый кинопоказ, сегодня (то есть уже вчера — ред.) эта практика повторится в «Крыльях Советов».
Вместе с тем, Фокина отметила: в ближайшем будущем общественные пространства вряд ли будут ставить во главу угла массовые мероприятия. Горожане будут просто опасаться скоплений людей.
— Предыдущие годы были нацелены на коллективные, массовые мероприятия. Сейчас же мы должны создавать сценарии и маршруты, чтобы человек могу получать некие впечатления в малых группах, но тем не менее получать их, — полагает она.
При этом Закиров добавляет: ситуация, подобная пандемии коронавируса, может повторится вновь. И задача управляющих — вынести соответствующий опыт, чтобы в случае новых ограничений оперативно перейти на «безопасный» уровень работы.
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