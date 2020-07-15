Бои за тополя, выбор между палисадником и тротуаром и жалобы на парковку
Как в Казани происходят обсуждения в рамках проекта «Наш двор»
Пока в некоторых дворах завершили или завершают работы в рамках республиканской программы «Наш двор», в других проходят встречи с местными жителями, на которых презентуют проекты и обсуждают принятые решения. Накануне такое обсуждение прошло во дворе домов по улице Латышских Стрелков, 35, 37 и Комарова, 16, 18. О том, как там сохранили палисадники вместо тротуара и учили жильцов жаловаться на парковку на зеленой зоне — в материале «Реального времени».
Активные старожилы и бои за тополя
К назначенному времени на пятачке между хрущевками собрались порядка 10 жителей, чуть позже, в процессе, начали подтягиваться и остальные. Перед началом кто-то уже давал интервью на камеру. Галина Ермолаева высказывала свое недовольство тополями — многие из них, по ее словам, уже старые и опасны для людей — и переживала за сохранность во время стройки недавно посаженных молоденьких лип и рябины. Взамен вырубленных старых она предложила еще высадить новые. В последствии выяснилось, что Галина Сергеевна живет здесь уже 17 лет, 10 из которых она была председателем ТСЖ дома.
К благоустройству двора она подключилась особенно активно — участвовала в голосовании по выбору приоритетных типов работ, давала впоследствии свои предложения. Таких, как она, оказалось довольно много. Так, например, между двумя группами впоследствии возник спор — вырубать ли два старых тополя у соседнего дома?
С сохраненными палисадниками
Непосредственно официальную часть открыл первый заместитель главы администрации Советского района Андрей Яковлев, который после слов о беспрецедентности и основных принципах программы передал слово ее руководителю Венере Камаловой.
Она рассказала, что асфальтовое покрытие ремонтировалось несколько лет назад, поэтому ему внимания уделять не будут, а сделают акцент на создании пешеходных связей.
— На них направят порядка 5 млн рублей. Также порядка 1 млн 600 пойдет на создание новых очагов для размещения детского оборудования. Нужно понимать, что этот двор входит в комплекс таких же дворов. В соседнем также будут организованы детская площадка и воркаут зона. Мы надеемся, что вы сможете комплексно пользоваться территорией и существующие запросы будут максимально обеспечены, — сразу пояснила Камалова.
Непосредственно о решениях говорила проектировщик двора Миляуша Фаттахова. Так, на сегодня во дворе есть проезды и парковка для 61 машины. Дополнительных парковочных мест не предусмотрено, зато продуманы детское и спортивное оборудование, асфальтированная дорожка по местам протоптанной, зоны отдыха с лавочками и комплексное освещение. Для жителей дома на Комарова организуют тротуар у подъездов, а у дома на Латышских Стрелков делать это не будут — там ухаживают за палисадниками и просят их сохранения. Принципиальным также стало обновление площадки ТБО.
Нерадивых — штрафом
После презентации проекта посыпались вопросы. Одной из основных тем стала, конечно, парковочная. Дело в том, что сейчас машины паркуются даже на том пятачке, где предполагается размещение детской площадки. По словам Камаловой, схожая ситуация наблюдается и в соседнем дворе, где на обновленном тротуаре пытаются парковаться автомобили и уже есть сколы на новых бордюрах.
— Уважаемые жители, надо понимать,что программа «Наш двор» рассчитана на то, чтобы создать каркас двора, максимально комфортные условия. Но использовать вы их будете сами, дальше это передается в вашу собственность. У вас есть все возможности, чтобы с такими жителями работать через уполномоченные органы, — прокомментировала руководитель проекта.
Таким образом спасение утопающих стало делом рук самих утопающих — контроль за порядком возложили на жителей.
Дальше для эффективности Камалова предложила решать вопросы в частном порядке — для этого на обсуждение также пришли представители местной администрации и УК, подрядчики и даже дендролог. Последнего сразу же увела Галина Ермолаева — обсуждать аварийные тополя.
В этом дворе работы планируют завершить осенью этого года. А пока по программе продолжают проводить офлайн обсуждения. Если эпидемиологическая ситуация позволит, по всему Татарстану в этом году ими охватят 400 дворов, 50—70 из которых — в Казани.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым