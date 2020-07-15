Бои за тополя, выбор между палисадником и тротуаром и жалобы на парковку

Как в Казани происходят обсуждения в рамках проекта «Наш двор»

Фото: Илья Репин

Пока в некоторых дворах завершили или завершают работы в рамках республиканской программы «Наш двор», в других проходят встречи с местными жителями, на которых презентуют проекты и обсуждают принятые решения. Накануне такое обсуждение прошло во дворе домов по улице Латышских Стрелков, 35, 37 и Комарова, 16, 18. О том, как там сохранили палисадники вместо тротуара и учили жильцов жаловаться на парковку на зеленой зоне — в материале «Реального времени».

Активные старожилы и бои за тополя

К назначенному времени на пятачке между хрущевками собрались порядка 10 жителей, чуть позже, в процессе, начали подтягиваться и остальные. Перед началом кто-то уже давал интервью на камеру. Галина Ермолаева высказывала свое недовольство тополями — многие из них, по ее словам, уже старые и опасны для людей — и переживала за сохранность во время стройки недавно посаженных молоденьких лип и рябины. Взамен вырубленных старых она предложила еще высадить новые. В последствии выяснилось, что Галина Сергеевна живет здесь уже 17 лет, 10 из которых она была председателем ТСЖ дома.

К благоустройству двора она подключилась особенно активно — участвовала в голосовании по выбору приоритетных типов работ, давала впоследствии свои предложения. Таких, как она, оказалось довольно много. Так, например, между двумя группами впоследствии возник спор — вырубать ли два старых тополя у соседнего дома?

К назначенному времени на пятачке между хрущевками собрались порядка 10 жителей, чуть позже начали подтягиваться и остальные

С сохраненными палисадниками

Непосредственно официальную часть открыл первый заместитель главы администрации Советского района Андрей Яковлев, который после слов о беспрецедентности и основных принципах программы передал слово ее руководителю Венере Камаловой.

Она рассказала, что асфальтовое покрытие ремонтировалось несколько лет назад, поэтому ему внимания уделять не будут, а сделают акцент на создании пешеходных связей.

— На них направят порядка 5 млн рублей. Также порядка 1 млн 600 пойдет на создание новых очагов для размещения детского оборудования. Нужно понимать, что этот двор входит в комплекс таких же дворов. В соседнем также будут организованы детская площадка и воркаут зона. Мы надеемся, что вы сможете комплексно пользоваться территорией и существующие запросы будут максимально обеспечены, — сразу пояснила Камалова.

Венера Камалова рассказала, что асфальтовое покрытие ремонтировалось несколько лет назад, поэтому ему внимания уделять не будут, а сделают акцент на создании пешеходных связей

Непосредственно о решениях говорила проектировщик двора Миляуша Фаттахова. Так, на сегодня во дворе есть проезды и парковка для 61 машины. Дополнительных парковочных мест не предусмотрено, зато продуманы детское и спортивное оборудование, асфальтированная дорожка по местам протоптанной, зоны отдыха с лавочками и комплексное освещение. Для жителей дома на Комарова организуют тротуар у подъездов, а у дома на Латышских Стрелков делать это не будут — там ухаживают за палисадниками и просят их сохранения. Принципиальным также стало обновление площадки ТБО.

Нерадивых — штрафом

После презентации проекта посыпались вопросы. Одной из основных тем стала, конечно, парковочная. Дело в том, что сейчас машины паркуются даже на том пятачке, где предполагается размещение детской площадки. По словам Камаловой, схожая ситуация наблюдается и в соседнем дворе, где на обновленном тротуаре пытаются парковаться автомобили и уже есть сколы на новых бордюрах.

— Уважаемые жители, надо понимать,что программа «Наш двор» рассчитана на то, чтобы создать каркас двора, максимально комфортные условия. Но использовать вы их будете сами, дальше это передается в вашу собственность. У вас есть все возможности, чтобы с такими жителями работать через уполномоченные органы, — прокомментировала руководитель проекта.



В этом дворе работы планируют завершить осенью этого года

Таким образом спасение утопающих стало делом рук самих утопающих — контроль за порядком возложили на жителей.

Дальше для эффективности Камалова предложила решать вопросы в частном порядке — для этого на обсуждение также пришли представители местной администрации и УК, подрядчики и даже дендролог. Последнего сразу же увела Галина Ермолаева — обсуждать аварийные тополя.

В этом дворе работы планируют завершить осенью этого года. А пока по программе продолжают проводить офлайн обсуждения. Если эпидемиологическая ситуация позволит, по всему Татарстану в этом году ими охватят 400 дворов, 50—70 из которых — в Казани.

1 / 47 Илья Репин

Илья Репин



Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин