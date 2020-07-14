Как коммунистические хунты развивали спорт в Южной Америке

Приход к власти коммунистов в Аргентине и Перу в семидесятых парадоксальным образом помог спортивным успехам

Фото: AFP

Аргентина выиграла чемпионат мира по футболу, стала призером чемпионатов по волейболу и хоккею на траве, побеждала в баскетболе и теннисе. Перу стала одной из лучших волейбольных держав мира. И всему этому не в последнюю очередь способствовали... военные перевороты, которые происходили на территории названных стран. Исторический материал «Реального времени» предупреждает: метод действенен только в Америке.

Аргентина стала чемпионом мира после того, как хунта сменила первого в мире президента-женщину

Право на проведение ЧМ Аргентина получила еще в 1966 году при президенте Пероне. Через 12 лет, в 1978 страна проводила домашний чемпионат в статусе четвертьфиналиста предыдущего мундиаля — 1974 года, который проходил в ФРГ. Кстати, этот результат был добыт с помощью договорного матча и стоил всего-то 25 тысяч долларов — позже об этом рассказывал игрок той команды Хорхе Карраскоса. Подкуп происходил по договоренности с тогдашним руководством страны, которое возглавлял президент Хуан Перон. Правда, вскоре он умер, и к власти в стране пришла его жена, бывшая танцовщица Исабель Перон.

На тот момент сборная Аргентины была середнячком — даже по меркам Южной Америки. Бразилия была трехкратным чемпионом мира, Уругвай — двукратным, у Чили была достаточно «свежая» бронза ЧМ-1962, а у Аргентины — изрядно потускневшее серебро, завоеванное в далеком 1930 году. Так что относительно футбольной сборной к 1976 году никаких иллюзий не было.

Со стороны ее никто не мог усилить — скорее, наоборот. Да и изнутри особой помощи не было: аргентинцы плохо сыграли на Кубке Южной Америки-1975, поскольку ведущие клубы страны «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» отказались отпускать игроков в сборную. Если учесть, что на турнире не было и легионеров из Европы, то можно представить, что положение тренера Сесара Луиса Менотти было примерно таким же мрачным, как у Станислава Черчесова до старта ЧМ-2018.

Менотти и Видела. Фото izquierdadiario.es

А тем временем Исабель Перон провластвовала недолго: в 1976 году ее власть сверг генерал Хорхе Видела в результате путча. И на ЧМ через два года в сборной было уже пятеро футболистов из «Ривер Плейт» (Убальдо Фильол, Леопольдо Луке, Оскар Ортис, Даниэль Пассарелла, Норберто Алонсо). «Боку» Менотти «продинамил» по собственной инициативе, не взяв никого, хотя там играл сильный голкипер Хуго Гатти. А еще он не взял в чемпионский состав и почти никого из легионеров, исключая Марио Кемпеса. Тренер вообще из сборной ЧМ-1974 оставил только троих — Фильола, Кемпеса и Рене Хаусмана, хотя там по возрасту могли играть порядка восьми человек. И в итоге победил.

Генералы Аргентины и Перу просто ударили по рукам?

Покуда футболисты задействовали ноги, хунта тоже приложила руки к итоговой победе сборной. Например, когда решался вопрос о выходе в финал, нужно было побеждать сборную Перу с разницей в четыре мяча. Перуанцы к тому моменту уже лишились шансов продолжать борьбу за медали, но обыграть ее крупно было задачей сложной. Сборной страны, которой управляла бывшая танцовщица, вряд ли удалось бы это сделать. А вот для сборной страны, где «рулили» генералы, а адмиралы решали вопрос о включении в состав того или иного футболиста, это не стало препятствием. Аргентина достигла желаемой цели достаточно легко, разгромив Перу — 6:0.

У этой победы множество версий. Например, такая: Аргентина заплатила за нее долларами и эшелонами зерна, поскольку ее генералы договаривались с перуанскими военными (в Перу в 1975 году тоже произошел переворот — власть захватил генерал Франсиско Бермудес).

Генералы спортивных арен: футбол, баскетбол, хоккей на траве, волейбол...

Правление генерала Виделы запомнилось необычным подъемом футбола в стране. После победы на чемпионате мира местная сборная вот главе с Диего Марадоной завоюет золото молодежного ЧМ-1979. Сборной будет руководить все тот же Менотти, и у него под рукой окажется квартет ярких талантов — Барбас, Кальдерон, Рамон Диас и Марадона, но реально раскроются только два последних.

Генерал вообще очень любил спорт. Фото izquierdadiario.es

Генерал вообще очень любил спорт. Как только он возглавил страну, в ней состоялся финал Межконтинентального кубка ФИБА по баскетболу. Следующий турнир состоялся в 1978. В том же 1978 Аргентина принимала еще и чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин (правда, осталась без медалей). Зато аргентинки в этом виде спорта становились при Виделе вице-чемпионками мира в 1976 и бронзовыми призерами ЧМ 1978 года. Не случайно Видела способствовал проведению хоккейного чемпионата мира среди женщин 1981 года у себя на родине.

Правда, состоялся он уже при следующем военном руководителе Аргентины — Роберто Эдуардо Виоле. Этот генерал запомнился подъемом тенниса. При нем аргентинские теннисисты, чудесным образом спрогрессировавшие во времена военного режима, выиграли Кубок наций и вышли в финал Кубка Дэвиса, где Гильермо Вилас (4-кратный обладатель турнира Большого шлема) и Хосе Луис Клерк в итоге проиграли сборной США.

Третий по счету генерал, Рейнальдо Биньоне, открывал в стране очередной чемпионат мира — мужской волейбольный в 1982 году. На нем местная сборная сенсационно заняла третье место, выступая практически юниорским составом. Мы уже рассказывали о том успехе Альбиселесте в одном из материалов.

Осенью 1983 Аргентина приняла уже третий при генералах финал Континентального Кубка по баскетболу, который впервые выиграла местная команда «Обрас Санитариас». Вообще, рост количества крупных спортивных стартов, проведенных в Аргентине при хунте, поражает воображение: семь турниров за семь лет!

Но впоследствии Аргентина не смогла серьезно развить успехи перспективной волейбольной команды. В том числе и потому, что в декабре 1983 года генеральский режим в стране поменялся на президентское правление, а волейболисты-сборники попросту разбежались из страны в заграничные клубы. И из трех сильных сборных и видов спорта в Аргентине конкурентным остался только футбол.

С 1968 по 1980 годы в стране правили генералы Хуан Альварадо (на фото), а затем Франсиско Бермудес. Фото cronicaviva.com.pe

Перу, футбол и генералы

Перу — третья по площади страна континента после Бразилии и Аргентины. Только вот в плане развития спорта она даже не пыталась позиционировать себя. За исключением короткого временного отрезка — и тоже удивительным образом связанным с правлением армейской хунты.

С 1968 по 1980 годы в стране правили генералы Хуан Альварадо, а затем Франсиско Бермудес. На долю каждого пришлось по одному участию местной сборной по футболу на чемпионатах мира. На ЧМ-1978 года перуанцы финишировали восьмыми. До этого команда стала чемпионом Южной Америки 1975 года — на том самом чемпионате, где со сборной Аргентины дебютировал Менотти, не сумев даже выйти из группы.

А вот перуанцы по крохам набирали суперсостав (со ссылкой на местные реалии). Важно вот что: при военной хунте «сборники» возвращались на родину при приближении каждого крупного турнира. Гальярдо играл за «Милан», Сотиль защищал цвета «Барселоны», Кубильяс укрепил атакующую мощь «Порту», Чумпитас цементировал оборону мексиканского «Атласа». Но приближался ЧМ, и перуанцы, словно ртуть, стягивались в сильнейшие клубы национального чемпионата: «Университарио» (9 футболистов в составе на ЧМ-1970), «Спортинг Кристал» (6 в 1970 и 9 в 1978), и «Альянсу» (4 в 1970 и 8 в 1978). И это показательно для достижения успехов многих команд-андердогов. Сыгранность в местном суперклубе зачастую важнее, чем место в зарубежной команде в качестве легионера.

Перу, генералы и волейбол

В 1965 году в Перу приехал японский специалист Акира Като, начавший работать с женской сборной по волейболу. Через три года — в 1968 году — к власти в стране пришла военщина, а женская волейбольная команда дебютировала четвертым местом на Олимпиаде в Мехико. В 1973 году сборная завоевала бронзу Кубка мира. С той поры Перу всегда фигурировала среди участников чемпионатов мира и Олимпиад В числе прочих, она выступила и на Олимпиаде в Москве, которую бойкотировало проамериканское мировое сообщество. Но в Перу действовала хунта левого толка, руководство которой скупало советское вооружение…



Именно при Като, успешно работавшем во времена хунты, в Лиме был организован Центр по подготовке молодых волейболистов. Вскоре в этот Центр пришла Сесилия Тайт, которая начинала играть в волейбол в трущобах, где жила в детстве. А тут игра из развлечения стала ее работой — как и у ее ровесниц Росы Гарсия, Джины Торреальва и Денисе Фахардо.

Вскоре в этот Центр пришла Сесилия Тайт, которая начинала играть в волейбол в трущобах, где жила в детстве. Фото elbocon.pe

Японец Като и его южнокорейский помощник Пак Ман Бок контролировали развитие всего женского волейбола в Перу, получив карт-бланш. В чемпионате страны безраздельно солировал суперклуб «Депортиво Пауэр». В нем играли 8 сборниц! Система продолжала работать, даже когда в 1982 году в стране снова установилось демократическое правительство во главе с президентом Фернандо Белаунде Терри и умер главный творец всех побед Акира Като.

Работавший с ним 17 лет Пак Ман Бок встал у руля. Итог — сыгранная команда, дождавшаяся лучшего в истории страны поколения, завоевывала серебро ЧМ-1982, бронзу ЧМ-1986 и серебро Сеула 1988 в легендарном финале Олимпиады.

Перуанки вели в матче со сборной СССР со счетом — 2:0 по партиям, и 12:6 в третьей партии, когда счет велся еще до 15 очков, а очки можно было выигрывать только на своей подаче. Кстати, этот материал стоило бы прочесть только ради того, чтобы еще раз вспомнить тот драматический финал. Возможно, Николай Карполь именно после этого матча начал седеть, но тогда его дружина переломила ход игры и выиграла олимпийское золото. Сборная Перу финишировала на втором месте — обидно, но с точки зрения истории международного волейбола это выглядело невероятным успехом. А для Перу то серебро осталось первой и единственной олимпийской наградой, завоеванной какой-либо сборной этой страны.

Свобода слова или демонстрация дела?

С «серебряной» Олимпиады-1988 началось падение женской сборной Перу по волейболу. Там меняли тренеров — кстати, трижды по старинке обращались за помощью к корейским специалистам. Не помогало.

Привлекали в сборную легионерок: например, с начала 90-х за местную сборную играли воспитанницы казахстанского волейбола Елена Кельдибекова и Наталья Романова. За свой любимый вид спорта боролись бывшие волейболистки Тайт, Дель Солар и Урибе, ставшие на волне популярности конгрессменшами.

Кстати, а вот из футболистов до признания в политике дошел только Эктор Чумпитас.

Но ничто не смогло вернуть Перу даже толики тех успехов, которые были заложены во времена руководства страной хунты.

Диктаторы Альфредо Стресснер (слева) из Парагвая и Аугусто Пиночет из Чили, в 1974 году. REUTERS

А что с правыми хунтами, антикоммунистическими?

А вот правые — антикоммунистические — хунты не видели никакого смысла развивать спорт в своих странах.

Возьмем, например, Парагвай. Там 35 лет стоял у руля генерал Альфредо Стресснер. И за это время футбольная сборная страны играла только на двух ЧМ из девяти возможных. После ЧМ-1958 ведущие игроки сборной Хосе Авейро, Хуан Агуэро, Флоренсио Амарилья, Игнасио Ачукарро, Хосе Пароди, Каэтано Ре, перебрались в чемпионат Испании — играли в «Валенсии», «Реале», «Овьедо», «Севилье», «Лас Пальмасе» и «Барселоне», и предпочли больше не возвращаться на родину и в ее сборную.

За время правления Стресснера всего 29 парагвайцев суммарно приняли участие в пяти летних Олимпиадах. А как только руководство страны сменилось, новое правительство делегировало в 1992 году в Барселону сразу 30 спортсменов. Это и неудивительно, если знать, что основной страстью Стресснера была борьба — но не спортивная, а с коммунизмом. Диктатор ненавидел социализм до глубины души.

Не особо жаловал развитие спорта и чилийский диктатор Аугусто Пиночет. За 16 лет его правления футбольная сборная страны скатилась от уровня призера ЧМ до «невидимки»: один старт из четырех возможных. Как и остальной спорт. А ведь до Пиночета Чили принимала у себя ЧМ по баскетболу (мужской и женский), футболу.

После военного переворота главный стадион страны «Насиональ де Чили» превратился в большой концентрационный лагерь...