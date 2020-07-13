Китай и искусственный интеллект: чему может научиться мир и чего ему следует опасаться

Сейчас искусственный интеллект в Китае помогает бороться с раком и коронавирусом и вместе с тем помогает властям выносить приговоры в судах и следить за своими гражданами. К 2030 году Поднебесная намерена стать мировым лидером в области ИИ — в материале для The Conversation исследователь британского фонда Nesta рассказывает, чего Китай уже добился в области искусственного интеллекта и к чему это может привести.

В 2017 году Китай объявил о своем стремлении стать мировым лидером в области искусственного интеллекта (ИИ) к 2030 году. В то время как США все еще являются абсолютным лидером в отрасли, Китай, по-видимому, ориентируется на более быстрое развитие, нежели США или ЕС, а расходы центрального и местного правительств на искусственный интеллект в Китае оцениваются десятками миллиардов долларов.

Этот шаг по крайней мере на Западе, стал предупреждением о начале глобальной гонки вооружений ИИ и привел к обеспокоенности Запада растущим охватом авторитарного государственного контроля Китая. Однако воспринимать Китай как «злодея» было бы в равной степени потенциально дорого и в данном случае излишне просто. Хотя, несомненно, существуют некоторые аспекты подхода китайского правительства к развитию ИИ, которые волнуют Запад и вполне справедливо осуждаются, это не должно затуманивать общий анализ китайских инноваций в области ИИ.

Мир должен плотно взаимодействовать с Китаем в вопросах развития искусственного интеллекта, более внимательно посмотреть на то, что происходит на самом деле. Эта история комплексна, и важно подчеркнуть, что Китай делает многообещающие успехи в полезных приложениях ИИ, и бросить вызов распространенным заблуждениям, а также предупредить ряд пользовательских проблем.

«Неста» исследовала широкий спектр видов деятельности ИИ в Китае положительных, отрицательных и непредвиденных.

Положительное

Фото mdjournal.info

Подход Китая к разработке и внедрению искусственного интеллекта динамичен и прагматичен, ориентирован на разработку приложений, которые могут помочь решить реальные проблемы. Стремительный прогресс наблюдается, например, в области здравоохранения, поскольку Китай борется за обеспечение легкого доступа к недорогим и высококачественным услугам для своего пожилого населения.

Приложения содержат в себе чат-боты «ИИ Доктор», которые помогают связать население отдаленных районов страны с опытными консультантами с помощью телемедицины, машинное обучение для ускорения фармацевтических исследований и использование глубокого обучения для обработки медицинских изображений, что может помочь в раннем выявлении рака и других заболеваний.

С момента вспышки COVID-19 обращение к медицинским приложениям искусственного интеллекта резко возросло, поскольку китайские исследователи и технологические компании бросились бороться с вирусом, ускоряя скрининг, диагностику и разработку новых лекарств. Инструменты искусственного интеллекта, используемые в китайском Ухане для решения проблемы COVID-19, такие как, например, диагностика посредством КТ, в настоящее время используются в Италии, а также были предложены National Health Service (NHS) в Великобритании.

Отрицательное

Фото EPA (vesti.ru)

Но есть также некоторые элементы использования ИИ Китаем, которые вызывают серьезное беспокойство. Позитивные достижения в области практического применения ИИ, приносящие пользу гражданам и обществу, не умаляют того факта, что авторитарное правительство Китая также использует ИИ и личные данные граждан таким образом, что это нарушает неприкосновенность частной жизни и гражданские свободы.

Самое тревожное, что отчеты и просочившиеся в СМИ документы показали использование правительством технологии распознавания лиц для наблюдения и задержания мусульманских этнических меньшинств в китайской провинции Синьцзян.

Появление непрозрачных систем социального управления, в которых отсутствуют механизмы подотчетности, также вызывают озабоченность. Например, в Шанхайской системе «умного суда» оценки, генерируемые искусственным интеллектом, используются для вынесения приговоров. Но обвиняемым трудно оценить потенциальные ошибки в использовании данного инструмента, качество данных и обоснованность алгоритма, что затрудняет им оспаривание принятых решений.

Опыт Китая напоминает нам о необходимости прозрачности и подотчетности, когда речь заходит об ИИ в сфере государственных услуг. Системы должны разрабатываться и внедряться таким образом, чтобы они были инклюзивными и защищали цифровые права граждан.

Непредвиденное

Фото racurs.ua

Специалисты часто интерпретируют план развития искусственного интеллекта Госсовета на 2017 год как указание на то, что мобилизация ИИ в Китае является вертикальной нисходящей стратегией, планируемой централизованно.

Но более пристальный взгляд на динамику развития ИИ в Китае показывает важность местного самоуправления в реализации инновационной политики. Муниципальные и провинциальные правительства по всему Китаю устанавливают межсекторальные партнерские отношения с научно-исследовательскими институтами и технологическими компаниями для создания местных инновационных экосистем искусственного интеллекта и стимулирования быстрых исследований и разработок.

Помимо процветающих крупных городов Пекина, Шанхая и Шэньчжэня, усилия по созданию успешных инновационных центров предпринимаются и в других регионах. Многообещающим примером является город Ханчжоу в провинции Чжэцзян, который создал «город ИИ», объединив технологическую компанию Alibaba, Чжэцзянский университет и местные предприятия для совместной работы над развитием ИИ. Подход Китая к местным экосистемам может предложить интересные идеи для политиков в Великобритании, стремящихся стимулировать исследования и инновации за пределами столицы и бороться с давними региональными экономическими дисбалансами.

Китайская активизация в вопросах инноваций в области искусственного интеллекта заслуживает пристального внимания всего мира, однако бесполезно сводить все многочисленные события к упрощенному повествованию о Китае как об угрозе или злодее. Наблюдатели за пределами Китая должны серьезно участвовать в дебатах и прилагать больше усилий, чтобы понять механизмы и извлечь уроки из того, что происходит в действительности.