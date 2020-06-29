Россельхозбанку 20 лет: юбилейные предложения для клиентов

Фото: АО «Россельхозбанк»

В июне Россельхозбанк отметил 20-летний юбилей. Имея более 1 300 офисов по всей стране, РСХБ входит в первую тройку отечественных банков по охвату филиальной сети. Банку доверяют более 7 млн клиентов. Татарстанский региональный филиал Россельхозбанка входит в 10 крупнейших филиалов Банка по объемам бизнеса, всего в Республике Татарстан работают 32 офиса. Сегодня филиал обслуживает порядка 5 000 юридических лиц и 130 000 физических лиц. О том, какие предложения разработал Россельхозбанк для своих клиентов в юбилейный год, корреспонденту «Реального времени» рассказала Ляля Кудерметова, директор Татарстанского регионального филиала АО «Россельхозбанк».

— Ляля Ринатовна, сегодня стремительно меняются технологии, инструменты, появляются новые решения. Какие предложения приготовил Россельхозбанк для своих клиентов?

— За 20 лет сельское хозяйство прошло большой путь качественного развития и в настоящее время выступает драйвером экономики страны. Отечественные аграрии обеспечивают продовольственную безопасность России и продолжают наращивать ее экспортный потенциал. Сельское хозяйство стало не просто рентабельным — теперь это флагман российской экономики. Наши аграрии заняли достойные позиции как внутри страны, так и на международных рынках. Мы хорошо понимаем: будущее АПК и всей российской экономики напрямую зависит от внедрения новых технологий. Поэтому делаем ставку на цифровизацию розничного и корпоративного бизнеса, внутренних процессов, переводим услуги в «цифру».

Делая акцент на широком внедрении современных IT-решений в новой стратегии развития, летом Россельхозбанк запустит цифровую экосистему для фермеров. Она объединит целый ряд сервисов на единой платформе. Сервис позволит без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач и, не отвлекаясь от основной деятельности, пользоваться всеми технологическими преимуществами для роста бизнеса. Например, фермеры смогут нанимать рабочих, диагностировать здоровье растений, проводить спутниковый мониторинг полей, а еще заниматься агротуризмом, находя клиентов.

— Россельхозбанк разработал специальные проекты для фермеров — «Сей добро» и Школа фермеров. Каковы их цели?

— Для укрепления взаимовыгодного сотрудничества розничных клиентов и аграриев в преддверии юбилея РСХБ запустил специальный проект «Сей добро» и расширяет свою программу лояльности «Урожай» за счет возможности покупать фермерскую продукцию за баллы, начисленные по карточным транзакциям. Проект объединяет город и село, предоставляя розничным клиентам Банка возможность получать свежие продукты, а российские фермеры, в свою очередь, получают дополнительный канал сбыта в условиях ограниченного спроса. Держатели карт РСХБ смогут, подключив программу лояльности, с помощью любой из систем дистанционного банковского обслуживания (интернет или мобильный банк) перейти на бонусную витрину и обменять накопленные баллы на продуктовый сертификат различного номинала.

Также в 2020 году откроется Школа фермеров РСХБ — собственная программа теоретического и практического обучения, которая позволит не только строить эффективный фермерский бизнес «с нуля», но и повысить квалификацию уже начавшим свое дело предпринимателям. Благодаря этой программе в регионах будут создаваться новые КФХ, которые могут стать основным элементом товаропроизводящей цепочки в качестве поставщиков для крупных предприятий. В регионах будут созданы рабочие места, новые бренды качественной фермерской продукции.

— Какие предложения подготовил Банк для частных клиентов — специальные условия по кредитам, акции по вкладам?

— Россельхозбанк является системообразующим институтом как для агропромышленного комплекса, так и для экономики страны в целом. Кредитование населения — одно из стратегических и широко востребованных направлений деятельности РСХБ. С 1 июня мы сделали возможность получения заемных средств еще доступнее для всех категорий граждан, в том числе для пенсионеров.

Россельхозбанк запустил специальную акцию «Юбилейная ставка!», приуроченную к 20-летию Банка. В рамках акции клиенты могут открыть срочный вклад «Доходный» по ставке до 6,1% годовых. Акция действует 1 месяц — с 15 июня по 14 июля 2020 года. В период действия специальных условий клиенты РСХБ могут открыть вклад «Доходный» на срок от 6 месяцев до 4 лет, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Минимальная сумма вклада — 10 тыс. рублей. Оформить вклад можно как в отделении Банка, так и с использованием систем «Интернет-банк» и «Мобильный банк» в период проведения акции.



Также в рамках празднования своего 20-летия Банк запустил акцию «Кредит Юбилейный» по потребительским кредитам без залога и поручительств.



В рамках акции по ставке от 6,9% годовых можно оформить кредит на любые цели на сумму до 5 млн рублей либо рефинансировать кредиты, ранее накопленные в других банках, с получением дополнительных средств на личные нужды, на общую сумму до 3 млн рублей. Кредитование осуществляется на срок до 7 лет.

Дополнительно Банк снизил ставки по пенсионным программам кредитования. Так, клиенты-пенсионеры в возрасте до 75 лет (на момент окончания кредита) смогут получить кредит на сумму до 3 млн рублей на срок до 7 лет по ставке от 6,9% годовых. Процентные ставки действуют при оформлении личного страхования.

Заявку на любой из этих кредитов можно подать без посещения офисов Банка: на официальном сайте Банка в сети Интернет, через Интернет-банк или Мобильный банк клиента.



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