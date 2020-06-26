«В некоторых регионах США статистика неутешительная, но в Канаде все под контролем»

Олимпийский чемпион Игорь Кравчук — о последних новостях из НХЛ, где набирает ход подготовка к рестарту сезона

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал из Монреаля для Russia-Hockey.ru ситуацию вокруг рестарта сезона в НХЛ и шансы на его успешное завершение для молодых и опытных команд.

В США статистика неутешительная, но в Канаде все под контролем



— Еще два месяца назад на пике пандемии вы были уверены, что НХЛ перезапустит сезон — и, похоже, оказались правы...

— Вряд ли я рисковал с прогнозом. НХЛ — это жесткий бизнес, если он не работает, то проблемы у всех — владельцев, клубов, игроков. Поэтому лига была обречена рисковать и возвращаться на арены. Кстати, то же самое — в европейском футболе.

— Но в Европе эпидемическая ситуация не такая сложная, как в Северной Америке.

— Не совсем так. Да, в США в некоторых регионах статистика по-прежнему неутешительная, но зато в Канаде все под контролем. В том же Монреале с 22 июня открыты катки, можно тренироваться по 8—10 человек. Неслучайно все больше разговоров о том, что именно в Канаде будет сыгран плей-офф.

— Тем не менее стало известно, что главная звезда Канады, форвард «Торонто» Мэттьюз, болеет коронавирусом. Вас удивляет, что вокруг этой ситуации — информационный вакуум?

— Нет, здесь все понятно: НХЛ — корпоративная лига. Та информация, которая не идет на пользу бизнесу, выводится за скобки. Особенно в нынешней, абсолютно беспрецедентной ситуации.

Фото nhl.com

НХЛ — это жесткий бизнес, если он не работает, то проблемы у всех — владельцев, клубов, игроков. Поэтому лига была обречена рисковать и возвращаться на арены

Преимущество — не у молодых, а у опытных — «Вашингтона», «Питтсбурга», «Бостона»

— Некоторые эксперты говорят, что в нынешнем плей-офф НХЛ обречена на парад сенсаций, а преимущество получат молодые команды, которые смогут быстро включиться и войти в сезон. Это так?

— Сомневаюсь. Да, с одной стороны физиология позволяет молодежи быстрее набрать форму. Но с другой стороны ветераны обладают бесценным опытом и умением включиться в самый решающий момент.

Думаю, этим летом, в условиях тяжелейшего графика все будут определять нюансы, все решится на тоненького. Поэтому, скорее всего, именно опытные и звездные клубы — например, «Бостон», «Вашингтон» или «Питтсбург» — могут получить какой-то гандикап. Впрочем, это только предположение, посмотрим, что получится.

— Каким клубам придется сложнее всего?

— Сейчас много говорят о формуле плей-офф, о 24 кубковых командах. Но самые большие проблемы — у тех семи клубов, которые уже ушли на каникулы и попали в календарную ловушку.

— Поясните, пожалуйста.

— «Детройт», «Оттава», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелес» и еще три команды останутся без игровой практики фактически на девять-десять месяцев. Для профессионального спортсмена такой продолжительный простой — катастрофа, по сути, выкидывается целый сезон. Да и что будет с зарплатами?

Фото nhl.com

Болельщики рассчитывают, что Прайс этим летом включится на полную — и вытянет очень средних «Канадцев» на вершину. Верится с трудом, но все возможно.

Может, Гусеву и Ко разрешат временные контракты в КХЛ?

— Может, НХЛ запустит для этих клубов своеобразный Кубок надежды, который существовал на заре КХЛ?

— Это выход — и такие разговоры ведутся. Если же специального турнира организовать не удастся, то, может, Никите Гусеву, Никите Зайцеву и другим разрешат подписать временные контракты в КХЛ и Европе? Во всяком случае в профессиональном плане это было бы исключительно полезно.

— Что скажете о вратарском и тренерском факторах?

— Это банальность, вратарь в современном хоккее — это практически все. Здесь в «Монреале» есть Прайс, очень сильный голкипер, который в последние годы из-за травм несколько сдал. Так вот, болельщики рассчитывают, что Прайс этим летом включится на полную — и вытянет очень средних «Канадцев» на вершину. Верится с трудом, но все возможно.

А вот роль тренеров действительно возрастет, ведь в плей-офф клубы войдут без разогрева, и любая кадровая ошибка окажет влияние на ход серии. Вот и посмотрим, у кого тренерское чутье самое тонкое.

