Как потеря лесов изменила биоразнообразие во всем мире за последние 150 лет

Хотя глобальные темпы вырубки деревьев замедлились в XXI-м веке, но леса все еще исчезают, в разных частях света и разными темпами. Казалось бы, это должно привести к сокращению количества видов животных в лесах, но, как выяснила группа биологов из Эдинбургского и Сент-Эндрюсского университетов , все намного сложнее. В материале для The Conversation они объясняют: иногда сокращение лесов может даже увеличить биоразнообразие а иногда эффект может проявиться лишь спустя десятилетия.

Леса Земли менялись с тех пор, как укоренилось первое дерево. В течение 360 миллионов лет деревья росли и вырубались , естественно обновлялись в результате динамичного сочетания ураганов и пожаров. Но с рассветом XVII века люди начали заполнять большие лесополосы фермами и городами.

Глобальные темпы вырубки лесов замедлились в XXI-м веке, но леса все еще исчезают, в разных частях света и разными темпами. Таежные леса, которые растут на крайнем севере мира и на обширных территориях Канады и России, расширяются дальше на север по мере того, как климатические температуры повышаются, превращая тундру в новый лес. Многие леса умеренного пояса, например, в Европе, пережили свое величайшее разрушение много веков назад, в то время как потеря тропических лесов сейчас ускоряется в ранее нетронутой человеком дикой природе.

Поскольку лесной покров менялся с течением времени, биоразнообразие в лесах также изменилось: леса сохранили около 80% всех видов, обитающих на суше, но виды, которые мы наблюдаем на наших лесных прогулках сегодня, вероятно, будут отличаться от тех, которые люди видели в прошлом. Многие виды, такие как альпийский лонгхорн-жук, выживают в нетронутых старовозрастных лесах, в то время как такие виды, как рыжая лисица, могут процветать в районах с более интенсивным воздействием человека.

Многие виды, такие как альпийский лонгхорн-жук, выживают в нетронутых старовозрастных лесах. Фото web-zoopark.ru

Мы хотим узнать, как изменения в биоразнообразии во всем мире связаны с изменениями в мировых лесах, но это всегда было трудно, так как последствия потери леса могут меняться локально. До сих пор не было исследования, направленного на то, чтобы понять, как мировое биоразнообразие меняется со временем после потери леса.

Разнообразие мнений

В нашей статье мы сопоставили масштабы утраченных лесов на протяжении всей истории с записями о количестве и типах растений и животных, которые ежегодно отслеживаются учеными всего мира.

Используя более пяти миллионов таких записей за 150 лет в более чем 6000 местах, мы с удивлением обнаружили, что потеря лесов не всегда приводит к сокращению биоразнообразия. При сокращении лесного покрова, изменения в биоразнообразии усилились, путем увеличения численности одних видов и уменьшением других. Состав лесной жизни также был изменен. Скорость, с которой эти изменения происходили в каждом месте, увеличивалась по мере сокращения лесного покрова.

При сокращении лесного покрова, изменения в биоразнообразии усилились, путем увеличения численности одних видов и уменьшением других. Фото radio-kurs.ru

Последствия потери лесов также были разными для разных мест. Утрата лесов одного размера привела к сокращению биоразнообразия в одном районе и увеличению его в другом. Знание истории конкретного места было важно для понимания этой ситуации. Независимо от того, происходила ли потеря леса такого масштаба в этом месте в прошлом или нет, ситуация прошлого всегда определяет настоящее. Бывало, что в нетронутых лесах наблюдалось сокращение биоразнообразия, а в исторически определенно точно пострадавших от вырубки лесах часто не происходило изменений или даже наблюдалось увеличение биоразнообразия.

Когда леса были утрачены в ранее нетронутой дикой природе, мы обнаружили снижение численности животных, таких как ласточковые попугаи в Австралии, тигры в России и глухари в Испании. Эти виды имеют тенденцию процветать только в древних и лишь слегка нарушенных лесных местообитаниях.

Виды, которые, как мы обнаружили, увеличиваются в изобилии после утраты леса, включают в себя белых аистов, евразийских жаворонков, благородных оленей и рыжих лисиц — виды, которые эволюционировали вместе с лесным обновлением и являются более адаптируемыми.

Ласточковые попугаи в Австралии, тигры в России и глухари в Испании имеют тенденцию процветать только в древних и лишь слегка нарушенных лесных местообитаниях. Фото 4parrots.ru

Отложенный эффект

Изменения в биоразнообразии не всегда следуют сразу за утратой леса. Мы обнаружили, что скорость, с которой обеслесение меняет биоразнообразие, отличается и у короткоживущих видов и светолюбивых растений, таких как зверобой, и у более долгоживущих видов, таких как ястреб с красным хвостом. Чем дольше продолжительность жизни вида, тем дольше отмечаются переживаются потери леса видом.

Иногда влияние переносятся из поколения в поколение. Ястребам с красными хвостами, возможно, удастся вырастить своих детенышей наряду с обезлесением, но эти потомки могут изо всех сил пытаться размножаться в сокращающейся среде обитания и в конечном итоге не смогут произвести своих собственных детенышей. Если ресурсы ограничены, виды с более длительным сроком жизни могут сохраняться, но не размножаться в течение десятилетий. Вот почему последствия потери лесов для таких видов могут проявиться только спустя десятилетия после первой волны обезлесения.

Эти отложенные эффекты обеслесения подчеркивают важность мониторинга растений и животных на протяжении десятилетий. Один моментальный снимок не может в полной мере определить степень воздействия человека на биоразнообразие. В более долгосрочной перспективе мы должны быть лучше подготовлены к сохранению биоразнообразия планеты не только сейчас, но и на десятилетия вперед.

Один моментальный снимок не может в полной мере определить степень воздействия человека на биоразнообразие. Фото fao.org

Объединяя базы данных со всего мира, мы можем понять состояние лесов и миллионов поддерживаемых ими видов растений и животных. Изменения в биоразнообразии имеют значение, поскольку они напрямую влияют на блага, которые леса предоставляют людям, такие как чистый воздух и подушка безопасности от глобального потепления. Благодаря лучшему пониманию того, как потеря лесов влияет на биоразнообразие, мы можем улучшить усилия будущего по сохранению и восстановлению лесов на всей планете.