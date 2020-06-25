Загитова осталась без премии. Как к этому следует относиться?

Зачем лишняя награда девушке, которая и так является королевой сердец

11 июля состоится церемония награждения ISU Skating Awards, профессиональной премии в мире фигурного катания. Алина Загитова была номинирована на лауреатство сразу по трем номинациям: самый ценный фигурист, лучший костюм и лучшая развлекательная программа. Но болельщики решили, что Загитова так и останется номинанткой, а лауреатом ей быть негоже. «Реальное время» разбирается в хитросплетениях этой истории.

Пожалели статуэтку?



Церемония награждения ISU Skating Awards, которая пройдет в виртуальном режиме, запланирована на 11 июля, но проморолик к этому мероприятию уже готов. И в нем не оказалось Алины Загитовой. Действующая чемпионка Олимпиады и мира была номинирована как самый ценный фигурист, обладательница лучшего костюма и лучшей развлекательной программы. Отсутствие ее в ролике дало возможность предположить, что Алины не будет в числе лауреатов, и это косвенно подтвердил идейный вдохновитель премии Ари Закарян.

— Я тоже не рад этому факту, но я уже не участвую в голосовании. Я бы советовал написать в ISU, — ответил он на недоумение любителей фигурного катания по поводу отсутствия Загитовой в шорт-листе.

Сама премия будет вручаться впервые, по сути, у нее нет пока того авторитета, которым обладают, к примеру, «Золотой мяч» в футболе или многочисленные призы в НХЛ. Следует понимать, что ценность подобной премии, если она не денежная (как в этом случае), заключается в тех легендарных именах, которые уже становились обладателями приза. Прямо сейчас «самый ценный» — это Алина Загитова, поскольку более титулованные фигуристки остались далеко в прошлом.



Сама премия будет вручаться впервые, по сути, у нее нет пока того авторитета, которым обладают, к примеру, «Золотой мяч» в футболе или многочисленные призы в НХЛ. Фото twitter.com

«Лучший костюм» и «Лучшая развлекательная программа», в которых также номинировалась Загитова, расширяют поле для маневрирования авторам премии, хотя и тут Алина как минимум в числе фаворитов. Один только «неловкий момент» с элементом одежды, который фигуристка не смогла решить во время показательной программы, набрал и продолжает набирать многомиллионные просмотры, только добавляя шарма ее номеру «Лара Крофт». Хотя следует признать, что в артистичности и креативе пока лидирует Елизавета Туктамышева. Но, ознакомившись с бэкграундом этой премии, даже в этой номинации начинаешь сомневаться.



А что не так было с Трусовой?

Напоминая об этом бэкграунде, необходимо сказать, что в конце прошлого года, когда составлялся шорт-лист женского ФК, в нем фигурировали Мэрайя Белл, Алина Загитова, Рика Кихира, Алена Косторная, Евгения Медведева. То есть в списке изначально не было Александры Трусовой (кстати, поздравляем Сашу с 16-летием, которое она отметила позавчера), на тот момент взрывавшей мир фигурного катания своими четверными. Не было и Анны Щербаковой, поскольку на начало декабря двукратная чемпионка России еще не успела завоевать ни одной награды во взрослом фигурном катании. Впрочем, как и Алена Косторная, которой давали аванс на будущее, успешно ею оправданный.

Но вот американка Белл выглядела в этом списке и тогда, и сейчас «инородным телом». Поставив ее впереди остальных, мы просто выразили уважение алфавиту Кирилла и Мефодия, но в целом у симпатичной американки нет никаких достижений ни в прошлом, ни в настоящем. Она даже ни разу не становилась чемпионкой США, и некий ее козырь можно поискать лишь в том, что Белл является ученицей Рафаэля Арутюняна, такого же, как Закарян, представителя армянской школы фигурного катания, ныне проживающего в Америке.

Сам Закарян, ранее бывший менеджером Евгения Плющенко, сейчас ведет дела Евгении Медведевой (тут не обойтись без упоминания того факта, что по отцу она Бабасян). А по итогам текущего сезона она фигуристка, не попавшая в финал Гран-при (второй год подряд) и снявшаяся с чемпионата России. И непопадание в финал Гран-при произошло уже на момент внесения Медведевой в число номинанток. Не попала в этот финал и Мэрайя Белл, кстати.

В списке изначально не было Александры Трусовой, на тот момент взрывавшей мир фигурного катания своими четверными. Фото: fso.forum.cool

Список номинанток, помимо Закаряна, составляли Мари Лундмарк, член совета ISU по фигурному катанию, председатель жюри; Оливер Хёнер, продюсер ISU Skating Awards, исполнительный директор ледового шоу Art on Ice; Фреди Шмид, генеральный директор ISU, администратор жюри; и единственный россиянин в этом списке Александр Лакерник, вице-президент ISU по фигурному катанию. И вот к нему, нашему 75-летнему дуайену фигурного катания, тоже есть вопросы.

«Денег нет». Но вы держитесь?

Голосование по лауреатам в номинациях проходило с декабря по 20 февраля 2020 года. Сообщество фигурного катания наверняка успело почувствовать свою самоценность, поскольку ранее не все премии были народными. К примеру, в футболе лучших выбирают по результатам опроса либо самих футболистов и тренеров, либо журналистов. Развитие соцсетей, казалось бы, укрепило веру в то, что важно мнение каждого. И тут вылет Загитовой не из одной, а одновременно из трех номинаций. Как? Российское сообщество фигурного катания, как и японское, наиболее активны в этом виде спорта, они должны были вытащить ее кандидатуру на первое место, даже при конкуренции с Косторной в России и Кихирой в Японии. Медведева, душой и телом находящаяся в Канаде (хотя местом в сборной и финансированием — в России), уже не могла рассматриваться в качестве конкурентки, если бы не влияние Закаряна. Но не всесилен же он…

Полгода назад он сам несколько нивелировал ценность премии, объясняя, что за ней не будет стоять никакой финансовой составляющей: «Я, честно говоря, не вижу в этом необходимости. К тем же тренерам или хореографам, которые будут признаны в своих номинациях лучшими, очень быстро выстроится дополнительная очередь из учеников. Да и стоить их услуги могут уже иначе. Это уже не сиюминутный, а пожизненный бонус. И он, как мне кажется, представляет куда большую ценность, нежели просто конверт с деньгами».

Коронавирус тоже понизил значимость премии, поскольку церемония награждения должна была пройти во время проведения чемпионата мира, с участием звезд музыки и шоу-бизнеса на огромной ледовой арене, где выступает хоккейный «Монреаль Канадиенс». А за две с половиной недели до виртуальной церемонии ценность этой новой и пока еще малопонятной награды обесценили еще и абсолютно нелогичными решениями. Получается, что организаторы премии попали на серьезные деньги из-за отмены шоу, а теперь понесут еще и репутационные издержки. Хотя, может быть, кому-то эта статуэтка скрасит жизнь в отсутствие золотых наград самых крупных спортивных состязаний.

