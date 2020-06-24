Оставивший детей в Шереметьево отец: «Я буду писать на бывшую супругу заявление»

Бросивший детей в Шереметьево хабаровчанин Виктор Гаврилов рассказал «Реальному времени» о ходе своего уголовного дела и претензиях к бывшей жене

Резонансная история Виктора Гаврилова, который в январе этого года оставил двух маленьких детей в аэропорту Шереметьево, далека от завершения: ему предстоит суд как по вопросу лишения родительских прав, так и по другим уголовным статьям. «Реальному времени» удалось поговорить с Гавриловым, который в настоящее время находится в заключении в родном Хабаровске, скучает по детям и готовится подавать в суд на свою бывшую супругу.

Кто же в действительности был «плохим родителем»?

26 января двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения нашли в Шереметьево с запиской от отца: «Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжелая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет». Сам мужчина улетел в Ростов-на-Дону. Спустя несколько дней Гаврилов явился к следователям в Ростовской области с повинной. На него были заведены дела по статьям об оставление в опасности, истязании, а также краже у жителя Ростовской области. Детей органы опеки передали бабушке, проживающей в Комсомольске-на Амуре.



16 июля ожидается суд по ограничению Гаврилова в родительских правах по иску от его жены. Сам «Шереметьевский отец» сейчас находится в СИЗО — его отправили туда по подозрению в совершении кражи.

— То, что с кражей получилось — это случайность. Я сейчас просто сижу на тюрьме, все следственные действия уже прошли, я не знаю, зачем меня здесь держат — для чего, почему. Я не крал деньги, мне их занимали. Потом человек все перевернул, — сообщил он.

Фото: скриншот видео с камеры в Шереметьево (todaykhv.ru

При этом к бывшей жене у Гаврилова тоже нашлись претензии, которые он намерен предъявить в судебном порядке.

— Я буду писать на бывшую супругу заявление за то, что она детей одних дома оставила, они обожглись кипятком. Кроме того, соседи рассказали, что она хотела их выкинуть с балкона. В-третьих — что она деньги крала. В-четвертых — что она детей оставляла, в детскую комнату полиции жаловались. А то получается, что я такой плохой, а у меня все характеристики хорошие, и с работы, и со школы, и с садика. Она же говорила, что я ее избивал, но проверка прошла и показала, что я детей не трогал, и никого никогда не избивал, и дело закрыли за недоказанностью («Реальное время» направило запрос в СК Хабаровского края, чтобы подтвердить или опровергнуть это заявление, — прим. ред.).

Гаврилов добавил, что, находясь под следствием, он попытался написать детям.

— Безумно скучаю по детям. Дети — это мое сокровище, мое золото, я без них жить не могу. Каждый день, каждую минуту они у меня перед глазами. […] Мать им не дает мои письма, наверное, они ничего получали.



К бывшей жене у Гаврилова нашлись претензии, которые он намерен предъявить в судебном порядке. Фото vk.com

Версия бывшей жены

Отметим, что бывшая жена Гаврилова, Ольга Пушкарева, в интервью СМИ не раз обвиняла бывшего мужа в рукоприкладстве. Пушкарева развелась с ним в июне 2018 года и повторно вышла замуж.

— У меня до сих пор остались следы от ножевых ранений, четыре сотрясения у меня были. Старший ребенок, видя это, стал заикаться, — заявляла она. — Развелись мы в июне 2018 года. Мой бывший муж не давал мне возможности встречаться и общаться с детьми. Он говорил, что сам займется их воспитанием. Но он несколько раз сдавал их в приюты и детские дома, — заявила Ольга в разговоре с изданием Baza.

При этом история про кипяток, о которой говорит Гаврилов, находила подтверждение: в 2017 году Пушкарева получала предупреждение за неисполнение родительских обязанностей от комиссии по делам несовершеннолетних: сыновья, Владислав и Иван, опрокинули на себя горячий чайник, пока она выходила в магазин.

Дети не состояли на учете в комиссии по делам несовершеннолетних как находящиеся в социально опасном положении. Семья не стояла на учете как малообеспеченная, претензий со стороны органов опеки к ней не было.

Ольга Пушкарева в интервью СМИ не раз обвиняла бывшего мужа в рукоприкладстве. Фото todaykhv.ru

«Реальному времени» не удалось оперативно связаться с бывшей женой Виктора Гаврилова. Мы готовы предоставить ей возможность высказать свою позицию на страницах нашего издания.