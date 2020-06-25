Борис Менделевич: «Сниффинг как вид токсикомании наиболее распространен среди подростков»

Фото: Максим Платонов

В преддверии Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич в авторской колонке о масштабах распространения одного из самых злокачественных видов наркомании — токсикомании, в частности сниффинга, — и сложностях выявления заболевания.

Наркомания VS токсикомания: в чем разница?

Прежде чем начать обсуждение сниффинга, напишу о разнице наркомании и токсикомании. Если в двух словах, то токсикомания — один из видов наркомании, который вызывает серьезное разрушение организма и сильную зависимость. В принципе, токсикомания отличается от наркомании только в юридическом аспекте: она вызывается употреблением веществ, не отнесенных Минздравом к группе наркотиков, и на нее не распространяются правовые и уголовные акты, действующие в отношении наркоманов. То есть она в неком полулегальном состоянии.

Сниффинг — это разновидность токсикомании: больные вдыхают бытовой газ. Причем если раньше у таких токсикоманов были распространены пары бензина или клей, то сейчас это зажигалки и туристические баллоны, находящиеся в свободной продаже.

Согласно статистике, смертность среди подростков, практикующих сниффинг в России, с каждым годом растет. В 2016 году — 65, в 2017-м — 142, в 2018 году — 154 летальных исхода.

Сниффинг — это разновидность токсикомании: больные вдыхают бытовой газ. Фото kosoblduma.ru

Как действует газ на организм?

Вдыхая сжиженный газ, человек впадает в состояние эйфории. Сначала наступает легкое опьянение, похожее на алкогольное, тело становится немного мягче, сознание затуманивается, настроение улучшается. Если продолжить вдыхать, наступает следующий этап: изменяется восприятие мира, появляются галлюцинации.

Регулярное употребление токсических веществ приводит к разрушению внутренних органов и головного мозга. Снижаются память, внимание. Человек становится рассеянным. У него теряется интерес к учебе, спорту.

При этом надо понимать, что бытовой газ очень ядовит и вызывает у человека отмирание нервных клеток головного мозга. Наибольшая опасность летучих веществ заключается в том, что они, минуя желудочно-кишечный тракт и печень, где могли бы частично нейтрализоваться, сразу попадают через легкие в кровь и с ее током поступают в головной мозг, следовательно, наступает быстрее опьянение. Таким образом, сначала страдает кора полушарий головного мозга, что вызывает у человека тошноту и рвоту; затем страдает мозжечок и продолговатый мозг. Если опьянение доходит до продолговатого мозга, это может вызвать остановку дыхания и летальный исход.

Статистика показывает, что токсикомания распространена среди несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15-20 лет, так как в более старшем возрасте она перерастает в наркотическую зависимость.

Статистика показывает, что токсикомания распространена среди несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15-20 лет. Фото: pixabay.com

В чем сложность выявления токсикомании?

Дело в том, что если после употребления наркотических или психотропных веществ эксперты могут выявить следы метаболитов, то газы являются инертными и не всасываются в кровь, не вступают в химические реакции в организме человека. Они просто вытесняют кислород из вдыхаемого воздуха. В результате мозг перестает получать кислород, а бутан стимулирует галлюцинации и необычные ощущения. Итогом подобных воздействий могут стать патологии кровообращения, внутренних органов или даже летальный случай.

Как правило, вдыхание газа определяется по внешним физическим и психическим признакам, на основании показаний очевидцев происшествия и средств фото- и видеофиксации.

Как предупредить?

Несмотря на то что именно сниффинг как вид токсикомании на сегодняшний день является наиболее распространенным среди подростков, исследований, посвященных этой зависимости, ее психологических аспектов, причин и последствий, практически нет. А без подобных фундаментальных исследований я как врач считаю, что очень сложно разработать эффективные меры профилактики.

Сейчас, как правило, предлагается работа в трех направлениях. Во-первых, это совершенствование и разработка методов выявления газа в организме. Во-вторых, законодательная деятельность, правовое регулирование вопроса. Третье — непосредственная работа с группами риска. Но есть и четвертое, одно из самых главных направлений — просвещение родителей, чтобы они были внимательны к детям и при необходимости точно знали, к кому и куда обращаться.

Причем очень важно, чтобы вся эта работа проводилась не только на бумаге, а непосредственно на земле, и ее результатом должны стать сотни сохраненных жизней в нашей стране и десятки тысяч — по всему миру.