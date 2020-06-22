«История Якупова еще раз показала, что в НХЛ нужно уезжать в правильное время»

Олимпийский чемпион Сергей Светлов — о последних событиях в российском хоккее

Олимпийский чемпион-1988, экс-наставник клубов КХЛ Сергей Светлов рассказал в интервью Russia-Hockey.ru о своем отношении к возможному переезду «Куньлуня» в Россию, шансах Наиля Якупова на перезапуск карьеры и необходимости поддержки традиционных хоккейных регионов, потерявших представительство в КХЛ.

Тройной обмен должен мотивировать Якупова

— Как восприняли летний трансфер первого номера драфта НХЛ Наиля Якупова по маршруту Санкт-Петербург — Подольск — Хабаровск?

— Любому молодому хоккеисту всегда желаешь успеха, поэтому надеюсь, что талантливого Якупова такая ситуация только мотивирует. Для многих игроков КХЛ это межсезонье жесткое, начал работать потолок зарплат, пошли сокращения контрактов, обмены. Если ты — профессионал, то найдешь в этих событиях новые стимулы для развития.

Вообще же история Якупова еще раз показала, что в НХЛ нужно уезжать в правильное время — и даже первый номер драфта там не является страховым полисом. Примеров идеального отъезда много — Тарасенко, Кузнецов, Панарин, Михеев и так далее. Нужно их изучать.

— В свое время у вас из «Лады» слишком рано уехал Денис Гурьянов.

— У меня особое отношение к молодым и талантливым игрокам, в том же «Адмирале» квота в заявке на матч на «лимитчиков» у нас всегда заполнялась. Очень рад, что в прошедшем сезоне НХЛ Гурьянов, выбранный, как и Якупов, в первом раунде, наконец-то закрепился в «Далласе», следил за его успехами.

Тем не менее ранний отъезд из «Лады» привел к тому, что 2-3 года ушли на низшие лиги Северной Америки. Да, Денис все-таки пробился, молодец! Но обратных примеров — десятки.

Фото ska.ru

История Якупова еще раз показала, что в НХЛ нужно уезжать в правильное время — и даже первый номер драфта там не является страховым полисом

«Куньлуню» нужно изучить позитивный опыт «Авангарда»

— По слухам, «Куньлунь» проведет ближайший сезон КХЛ в одном из российских городов. Какой предложите?

— В прессе назывались Владивосток, Новокузнецк и Красноярск, все варианты интересные, ведь в каждом городе России любят хоккей. Мы это видим на примере Балашихи, где «Авангарду» после вынужденного переезда за год удалось создать ту хоккейную атмосферу, которая когда-то отличала Омск.

Думаю, в нынешней ситуации «Куньлуню» нужно внимательно изучить опыт «Авангарда». С «ястребами» был тот редкий случай, когда переезд дал импульс для улучшения результатов.

— Многие объясняли подъем «Авангарда» тем, что он перебрался в московский регион, где практически нет акклиматизации и куда легко пригласить любого легионера. Это так?

— Если бы «Авангард» приехал в Балашиху из Владивостока или Хабаровска, то фактор часовых поясов был бы одним из решающих, но здесь выигрыш составил лишь 3-4 часа, это не так много. Думаю, выход «ястребов» в финал КХЛ-2019 больше связан с работой внутри клуба, с подбором игроков. В принципе и в плей-офф-2020 считал «Авангард» фаворитом, но там выше головы прыгнул «Салават Юлаев».

Фото vesti.ru

Думаю, в нынешней ситуации «Куньлуню» нужно внимательно изучить опыт «Авангарда». С «ястребами» был тот редкий случай, когда переезд дал импульс для улучшения результатов

Мне интереснее не Китай, а традиционные российские регионы

— С «Адмиралом» вы чаще всех в лиге летали в Китай. Говорят, все клубы мечтали выбраться из Пекина или Шанхая как можно быстрее...

— Логистика таких турне действительно была непростой, но все прекрасно понимали, как китайский проект важен для развития КХЛ. Что у Китая получается, а что, может, пока складывается не идеально, — решать не нам, тренерам. Однако мощь и перспектива этого рынка всем понятны.

— То есть КХЛ следует из последних сил держаться за «Куньлунь»?

— Мое мнение — из последних сил нужно держаться за традиционные российские регионы. Два года работал в Тольятти, великолепном хоккейном городе с отличной ареной и огромным интересом к нашей игре, и мне трудно смириться с тем, что он покинул карту КХЛ.

Те же слова готов сказать про Новокузнецк, где одна из лучших школ в России и где реставрируется арена. Регулярно воспитывает кадры Ханты-Мансийск, благодаря Универсиаде большой шаг вперед сделал Красноярск. Ну и не готов представить КХЛ без такого яркого города, как Владивосток.

Так что нам в первую очередь готов говорить не о Китае и о возможном сокращении КХЛ, а о ее расширении.

Russia-Hockey.ru