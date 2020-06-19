Максим Шевченко: «Казань — мистический центр революции»

Журналист Максим Шевченко и политолог Руслан Айсин о Татарстане, татарах и мистических корнях революций

Что общего между татарами и русскими, почему Казань и казанский университет являются мистическим центром революций и почему Пугачев и Разин объединяли вокруг себя народы — об этом на ютуб-канале известного журналиста Максима Шевченко вместе с автором канала рассуждал накануне татарстанский политолог Руслан Айсин.

Руслан Айсин: Между татарами и русскими есть некоторые переходные образы. Вот, например, Горький — он так же близок и русскому, и татарину.

Максим Шевченко.: А знаешь почему? Потому что Горький писал не про русских и татар, а про справедливость, про правду. Про то, что нельзя унижать людей, нельзя эксплуатировать труд детей… Читаешь его книги и видишь абсолютный реализм, который поражает душу. До прочтения книг Горького ты один человек, а потом другой. Писатель такой почти уровня Достоевского (выше уровня Достоевского уж нет никого).

Когда нам сверху говорят про культуру русскую — они даже не понимают, что они имеют в виду. Русская культура — это культура революции.

Р.А.: Культура революции и культура милосердия.

М.Ш. Культура милосердия — это говоришь ты, татарин? Я абсолютно согласен.

Р.А.: Культура революции по отношению к несправедливости — это и есть милосердие. Горький ведь почему всем помогал, и помогал абсолютно всем. Хотя мог бы задрать нос и ничего не делать.

Когда нам сверху говорят про культуру русскую — они даже не понимают, что они имеют в виду. Русская культура — это культура революции

М.Ш.: Мне в чатах пишут представители татарской интеллигенции: «Вот ты хвалишь большевиков, а сколько убили лучших представителей татарской интеллигенции!».

Р.А.: Я как дипломированный историк смотрю на историю по-другому. Ленин восстановил государственность народам России. Марийцы, карелы, татары, башкиры — восстановил государственность. Он настоял на том, чтобы развивали письменную культуру. Что было потом, другое дело, но посыл ленинский был очень правильный. Среди татар многие пошли за Ленина, были большевики, был Галимжан Ибрагимов…

М.Ш.: Они были, но в 30-е годы некоторые из них потом оказались на допросах.

Р.А.: Кто-то да, кого-то маховик репрессий действительно уничтожил — это другая история. Но мы должны понимать, что 100 лет назад Татарстану — а ТАССР исполнилось 100 лет — декретом Ленина была дарована автономия….

Ленин был человек масштаба вселенского

М.Ш. А Путин считает, что Ленин мину заложил под многонациональные отношения.

Р.А.: Ленин был человек масштаба вселенского. Я родился 22 апреля в городе Ульяновске и учился в том же университете, что и он, и к Ленину у меня особое отношение.

М.Ш. И [Александр] Керенский там учился.

Р.А. Отец Керенского учил Ленина и поставил ему «четверку» — они дружили семьями. И Керенский тоже учился в Казанском университете.

М.Ш. То есть революция — это не только звук для Казани, она является важнейшим, раз уж мы говорили про мистические центры силы, Казань — мистический центр революции. Может быть ненависть к Татарстану контрреволюционной элиты, которая хочет погрузить Россию в то, что Победоносцев называл «подморозить»…

Р.А.: Как сказал один мой старший учитель, если часто подмораживать, а потом опять размораживать — наступит гниение.

М.Ш.: Так стало быть, центр силы просто другой?

Революция не происходит из-за бунтов, революция имеет другой план

Р.А. На революцию надо смотреть особым взглядом. И Розанов, и Белый, и Блок — они революцию воспринимали как вхождение мистического пространства, как вхождение в мистическое поле. Революция не происходит из-за бунтов, революция имеет другой план.



М.Ш.: Руслан, вот ты татарин, татарский язык тебе родной. Но ты говоришь про русскую культуру, про Россию, не всякий русский сформулирует. А почему?

Р.А.: Русский — это для меня не этническая единица, а цивилизационная. Но не в таком ильиновском смысле. Русский — это человек, который берет ответственность за пространство вокруг себя, за мироздание. Это человек с обостренным чувством справедливости.

М.Ш.: Ты описываешь Пугачева сейчас.

Р.А.: Пугачев, Разин. Он почему объединил вокруг себя татар, башкир, калмыков. Казаков. Потому что эти люди чувствовали биение сердца России. Когда говорят, что «вы, такие-то там, не имеете отношения к России»… Россия — это родина для всех. Просто вы называетесь одной этнической единицей. Мы другой. Но судьбы-то переплетены.