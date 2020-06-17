Особенный Евро: Стаму зашивали бровь в прямом эфире, Давидс играл без очков, а Тольдо попал в сказку

Вспоминаем сюжеты и героев лучшего чемпионата Европы в истории

Пандемия коронавируса изменила спортивный мир 2020 года до неузнаваемости. В эти дни на территории двенадцати европейских городов должен был проходить очередной чемпионат Европы по футболу. Многие болельщики называют Евро даже более интересным турниром, чем чемпионат мира, где все-таки хватает проходных игр. На стыке веков, в 2000 году, в Бельгии и Голландии состоялся чемпионат Европы, который стал самым зрелищным и запоминающимся турниром в этом формате за всю историю европейских первенств. Крах фаворитов, разборки лысых мужчин, сказка вратаря Франческо Тольдо, покер Патрика Клюйверта и французское чудо в финале — в материале «Реального времени».

Исторические промо и гимн

Чемпионат Европы 2000 года стал особенным по многим параметрам. Так, впервые в истории турнир проводился на территории сразу двух стран и восьми городов. Со стороны Голландии были выбраны Амстердам, Роттердам, Эйндховен и Арнем. В Бельгии повезло Брюсселю, Брюгге, Шарлеруа и Льежу.

Также УЕФА внес существенные поправки в правила. Одно из ключевых решений — после групповой стадии обнулялись все желтые и красные карточки. Судьям при этом раздали рекомендации строже следить за захватами, зацепами и игрой рукой в штрафной и, соответственно, строже наказывать. По ходу Евро арбитрам за все эти эпизоды досталось прилично — спорных решений было принято немало.

Еще никогда в истории европейских турниров не уделялось такого внимания промороликам и акциям. Так, компания Nike выпустила настоящий шедевр с участием топовых футболистов.

По сюжету суперкоманда голландского тренера Луи ван Гала пытается выкрасть у роботов-ниндзя последнее достижение человечества — новейший футбольный мяч, которым и играли на Евро. В ролике снялись звезды тех лет Луиш Фигу, Пеп Гвардиола, Оливер Бирхофф, Франческо Тотти, Дуайт Йорк, Энди Коул, Лилиан Тюрам и многие другие. Особняком стоит Эдгар Давидс, исполнивший в видео такой трюк, который потом пытался повторить каждый уважающий себя мальчишка, играющий в футбол хоть во дворе, хоть профессионально.

Гимн турнира под названием «Campione» в стиле евродэнс исполнила известная шведская группа E-Type.

Песня до сих пор актуальна и за 20 лет игралась на многих спортивных соревнованиях мира. Например, хоккейный «Салават Юлаев» после чемпионства 2008 года записал на ее мотив популярный в Уфе трек «Невозможного нет».



Бровь и невозмутимость Стама

Уже первые матчи Евро дали понять, что борьба на турнире будет жесткой и даже кровавой. В игре Голландии и Чехии было много всего любопытного и в первые 88 минут, пока на 89-й Франк де Бур не забил с пенальти. Самый запоминающийся эпизод, отлично характеризующий групповой этап того чемпионата, случился в середине второго тайма.

В центре внимания оказались сразу три брутальных лысых мужчины. Нападающий чехов Ян Коллер и защитник голландцев Яп Стам всю игру вели борьбу на грани, однако в очередном столкновении бровь второго дала кровавую трещину. Стам категорически отказывался уходить с поля, однако в дело вступил один из самых харизматичных судей в истории футбола итальянец Пьерлуиджи Коллина, отправивший игрока к врачам.

Пока шла игра, режиссеры трансляции то и дело выхватывали уникальные кадры того, как доктор голландской сборной зашивает бровь Япа в прямом эфире.

Стам по кличке «Скала» даже не поморщился и с лицом робота внимательно продолжал наблюдать за игрой. Защитника все же пришлось заменить спустя 10 минут после эпизода, но его невозмутимость и спокойствие навсегда остались в памяти, став одним из главных символом Евро-2000.



Недвед на коленях

Тот матч так и закончился победой голландцев со счетом 1:0. Многие до сих пор обсуждают справедливость назначенного в самом конце пенальти в ворота чехов. Состав той сборной Чехии был очень симпатичным, подопечные Йозефа Хованеца были способны на многое, однако в итоге даже не вышли из группы. После игры с Голландией этой команде стали симпатизировать многие.

Весь мир тогда облетела фотография, в которой капитан чехов Павел Недвед стоит на коленях перед Коллиной, умоляя его не назначать пенальти.



Удивительная «группа смерти» и супергол Фигу с 30 метров

Уже после жеребьевки группового этапа турнира в декабре 1999 года так называемая «группа смерти» была налицо: квартет составили Англия, Германия, Португалия и Румыния. Немцы и англичане назывались букмекерами в числе основных фаворитов всего Евро, однако именно эти две сборные не вышли из группы.

Более того, звездная Германия за три матча забила всего один гол — в стартовой игре с Румынией (1:1) отличился Мехмет Шолль. Англичанам для выхода из группы необходимо было обыгрывать в последней игре Румынию, однако Георге Хаджи и компания сумели забить с пенальти за минуту до конца основного времени и выиграли со счетом 3:2, сотворив суперсенсацию. Кстати, на Евро-2000 сразу в семи матчах победные голы забивались за минуту до конца или уже в компенсированное время. Сумасшедший показатель для турнира, в котором было сыграно всего 32 матча.

Ну а настоящим открытием группового этапа стала сборная Португалии, одержавшая три победы в трех матчах. Уже в стартовой встрече португальцы к 18-й минуте проигрывали со счетом 0:2 англичанам, однако в итоге вырвали победу усилиями Нуну Гомеша — 3:2. В этой необычной встрече головой забивал маленький Пол Скоулз, затылком — Жоау Пинту.

Но лучшим был результативный выстрел Луиша Фигу с 30 метров. Легендарный португалец в одиночку пересек центр поля и буквально «бабахнул» по воротам Дэвида Симэна, который лишь проводил мяч взглядом в «девятку» своих ворот. УЕФА включил этот гол в топ лучших мячей, когда-либо забитых в матчах, прошедших под эгидой организации.

Португальцы в итоге дошли до полуфинала, проиграв только после спорного эпизода с игрой рукой защитника Абеля Шавьера в своей штрафной. А вот англичан на родине после такого результата «разнесли» по полной и болельщики, и СМИ. После игры с Португалией Дэвид Бэкхем, уходя с поля, показал средний палец в адрес британских фанатов, которые «хейтили» его всю игру. Досталось и супруге футболиста Виктории, которую весь матч донимали известные буйным нравом английские фаны.



Политика и балканское зрелище

Любопытно, что Евро-2000 едва не начался со скандала. Косовские албанцы подали в бельгийский суд иск с требованием от ООН снять сборную Югославии с турнира. Косоварам было отказано. Тогда они потребовали, чтобы им заплатили 3 миллиона долларов, которые должна была получить федерация футбола Югославии за участие в чемпионате. Но и здесь албанцы просчитались. Больше эксцессов по политическим мотивам на чемпионате не возникало, а руководители УЕФА раз за разом повторяли фразу «Футбол вне политики».

По жребию вышло, что в группе С на Евро сыграли сразу две балканские команды, югославы и словенцы. В первом же туре они встречались друг с другом и выдали классный матч. Дебютанты чемпионатов Европы словенцы к 57-й минуте переигрывали опытных «югов» со счетом 3:0. К тому же вскоре сборная Югославии осталась без одного из ключевых своих игроков — был удален Синиша Михайлович. Тем удивительнее было наблюдать, как команда Вуядина Бошкова в меньшинстве в течение шести минут отыграла три мяча. Встреча так и закончилась — 3:3.

Следующий матч против норвежцев югославы выиграли, но и здесь не обошлось без удаления с их стороны. Причем был установлен рекорд всех Евро: 21-летний нападающий Матея Кежман получил красную карточку менее чем через минуту после своего появления на поле. Не смогли доиграть матч в полном составе югославы и в третьей игре. Встреча с испанцами (которым нужна была только победа) превратилась в настоящий триллер. Еще на 90-й минуте счет был в пользу балканцев — 3:2. Но потом случилось невероятное. На второй добавленной минуте Гаиска Мендьета сравнял счет с пенальти, а на пятой добавленной минуте испанцы забили победный гол. Но сборная Югославии все-таки прошла дальше, ведь словенцы и норвежцы расписали ничью и вылетели из турнира.



Последний матч Давидса без очков и Ларссона с дредами

Голландский полузащитник Эдгар Давидс по кличке «Питбуль» на тот момент был одним из самых популярных и фактурных игроков мира. Как бы он не играл в футбол, он всегда выделялся на поле — из-за проблем со зрением играл в очках. Однако в карьере Давидса все же есть несколько матчей, когда футболист их снимал. Последний известный случай выпал на матч группового этапа Евро-2000 Голландия — Дания.

За сборную Швеции на том чемпионате играл уже не молодой, но еще не достигший своего расцвета нападающий Хенрик Ларссон. Именно на полях Бельгии и Голландии знаменитый швед в последний раз предстал перед широкой публикой с прической из многочисленных дредов. По окончании турнира Ларссон, который любил показывал язык после забитых голов, кардинально сменил имидж и стал носить только короткие стрижки.

Рекордсмен Бэрри и легенда Касильяс

Кстати, лишь один игрок, попавший в заявку на тот Евро, до сих пор не завершил свою карьеру. Это выступающий за «Вест Бромвич» 39-летний английский полузащитник Гарет Бэрри. В 2000-м ему было 19 лет, и главный тренер сборной Кевин Киган брал его глубоким резервистом, хотя накануне турнира он проявил себя неплохо, дебютировав за сборную в товарищеском матче против Украины. Сейчас Гарет является рекордсменом Английской премьер-лиги по количеству матчей. В 2005-м в составе «Астон Виллы» он сыграл в историческом матче против «Ньюкасла», в котором на поле прямо во время игры подрались одноклубники Бойер и Дайер. Бэрри был тем, кто разнял футболистов.

Вторым игроком с Евро-2000, который еще не завершил карьеру, мог стать легендарный испанский вратарь Икер Касильс. Однако он распрощался с футболом в феврале 2020-го, а за год до официального объявления перенес инфаркт в возрасте 38 лет. На Евро-2000 Икер был номинально третьим вратарем, однако после ужасной ошибки голкипера Молины в Испании заговорили и о Касильясе. Но дебютировал на крупных турнирах за сборную он уже на других турнирах.

Несостоявшийся покер Клюйверта и промах Рауля

На стадии четвертьфиналов снова произошло уникальное событие — впервые в истории чемпионатов Европы одна из команд забила шесть мячей. Хозяева чемпионата, голландцы, разгромили югославов со счетом 6:1. «Оранжевые» выигрывали со счетом 6:0, пока на 91-й минуте нападающий балканцев Саво Милошевич не размочил вратаря Эдвина ван дер Сара. В той игре четыре мяча забил нападающий голландцев Патрик Клюйверт, однако позже один из голов официально записали как автогол югослава Деяна Говедарицы. Это в итоге помешало Клюйверту стать лучшим бомбардиром турнира — с пятью мячами он разделил это звание все с тем же Милошевичем.

Настоящая драма разыгрался в четвертьфинале Франция — Испания. Действующие чемпионы мира французы вели в счете 2:1, однако на последней минуте матча в их ворота был назначен пенальти. К мячу подошел символ сборной Испании Рауль, который даже не попал в рамку, защищаемую Фабьеном Бартезом. Этот пенальти регулярно входит в рейтинги самых памятных нереализованных ударов с 11-метровой отметки.

Забей тогда Рауль, может быть, и не пришлось бы испанцам ждать европейского чемпионства еще 8 лет.



Дикие португальцы и сказка Франческо Тольдо

Полуфиналы Евро-2000 оказались выдающимися по зрелищности. В матче французов и португальцев основное время не выявило победителя (1:1), а на 117-й минуте добавленного случился настоящий скандал. После контратаки французов и удара Сильвена Вильтора мяч попал в руку защитнику Абелю Шавьеру. Посоветовавшись с лайнсменом, судья в поле австриец Гюнтер Бенке назначил пенальти. Португальцы, естественно, с таким решением были не согласны, и началось бурное выяснение отношений. Особо горячих Нуну Гомеша и Шавьера арбитр удалил. А пенальти Зинедин Зидан реализовал. После матча незамедлительно последовала реакция УЕФА: за оскорбление арбитра федерация футбола Португалии была оштрафована на 175 тысяч швейцарских франков, Шавьер был отлучен от игр в сборной на 9 месяцев, Нуну Гомеш — на 8, Паулу Бенту — на 6.

Во втором полуфинале голландцы по игре выглядели на голову сильнее «Скуадры адзурры». На протяжении всего матча итальянцы у своих ворот стояли стеной, сыграв в лучших традициях «катеначчо». В такой игре по-настоящему раскрылись звезды Алессандро Несты и Фабио Каннаваро. Правда, это было обусловлено и тем, что уже на 34-й минуте подопечные Дино Дзоффа остались в меньшинстве. «Оранжевые» имели массу голевых моментов, но не реализовали ни одного. В том числе и два пенальти в основное время, которые не забили Франк Де Бур и Патрик Клюйверт. Голландцы в итоге уступили в серии пенальти (1:3). Сразу после матча их главный тренер Франк Райкаард подал в отставку.



Настоящей суперзвездой этого полуфинала стал итальянский вратарь Франческо Тольдо. Основным вратарем на Евро он стал буквально в последний момент: 3 июня 2000 года в товарищеском матче против норвежцев Джанлуиджи Буффон сломал руку. От именитого и опытного Анджело Перуцци главный тренер отказался самостоятельно, поэтому все надежды были возложены на Тольдо, который их оправдал более чем сполна. В игре против Голландии он отбил более десятка ударов по своим воротам, отразил пенальти в основное время, а еще один удар с 11 метров приняла на себя штанга. В послематчевой серии Франческо сделал еще два сейва, а удар Япа Стама ушел высоко над перекладиной. После такой умопомрачительной игры вопроса о лучшем вратаре турнира даже не возникало.



Последний «золотой» гол в истории чемпионатов Европы и первый действующий чемпион мира, ставший победителем Евро

Решающий матч Франция — Италия стал достойным завершением выдающегося турнира. «Скуадра адзурра», как и в прошлом матче, сыграла от обороны. Придраться к действиям защитников было невозможно. Безупречен был и Тольдо.

На 55-й минуте итальянцы все же пошли в контратаку и забили. Сработала атакующая связка «Ромы» Франческо Тотти — Марко Дельвеккио: после подачи с правого фланга последний сыграл на опережение и вывел команду Дзоффа вперед. Казалось, у французов нет шансов взломать идеальную оборону. Но на четвертой компенсированной минуте (именно столько добавил судья Андерс Фриск) вышедший на замену Сильвен Вильтор сравнял счет. В дополнительное время сильнее смотрелись французы. Неудивительно, что дело до серии пенальти они доводить не стали, памятуя об игре Тольдо в полуфинале — «золотой» мяч забил Давид Трезеге. Гол получился на загляденье — удар с лета в самую «девятку» был просто шикарным.

Специалисты в один голос заговорили о том, что самый зрелищный за многие-многие годы супертурнир на уровне сборных, турнир имени атаки, не мог закончиться победой команды-защитницы. Это противоречило бы всем канонам справедливости и нанесло бы мировому футболу непоправимый ущерб. Однако защитные действия Италии на том турнире до сих пор считаются эталонными.



Ну а Франция стала чемпионом Европы. Еще никогда обладатель Кубка мира не выигрывал и следующий за ним чемпионат Европы. Впервые это удалось сделать «трехцветной» сборной с эмблемой петуха на груди. Ничего удивительного, что это произошло на особенном Евро 2000 года.