Видео недели: извинения Ефремова, взрыв газа в Казани и поздравление Путина с Днем России

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

«Нет больше Ефремова»

В понедельник вечером произошло громкое ДТП с участием актера Михаила Ефремова. На своем Jeep Grand Cherokee он врезался в фургон Lada. В результате лобового столкновения погиб рязанец Сергей Захаров. В крови виновника аварии нашли алкоголь и следы наркотиков.

Через четыре дня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего. Он пообещал, что не будет пытаться избежать наказания или смягчить его. «Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова», — заключил актер. Семья извинений не приняла.

Взрыв на кустовой базе

В пятницу вечером в Казани произошел взрыв на кустовой базе ООО «Газпром сжиженный газ». Загорелась одна из цистерн с газом. Вырывавшееся из нее пламя доходило в высоту до 50 м.

Утром в субботу горение продолжалось. Пожарные продолжили поливать соседние емкости, чтобы предотвратить новые взрывы. При этом тушить само пламя не имело смысла, оставалось ждать, пока весь газ выгорит. В 10.40 пожар был локализован, а к четырем часам дня была объявлена полная ликвидация его последствий.

Путин в День России

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага РФ и вручил госнаграды на Поклонной горе в Москве. Глава государства также поздравил всех жителей страны с Днем России.

«Всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом. Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов», — заявил президент.

«На тюрьму хочешь?»

Одним из самых резонансных видео недели стала запись со скрытой камеры, установленной жителем Москвы в его квартире. По данным СМИ, у мужчины произошел конфликт с соседкой из-за громкой музыки. Та вызвала Росгвардию, оперативники приехали и стали угрожать москвичу. На записи слышно, как один из росгвардейцев грозит подкинуть нарушителю спокойствия наркотики и отправить его «на тюрьму». Позже стало известно, что ретивый правоохранитель был уволен.

Презентация PS5

Sony провела презентацию игровой приставки нового поколения PlayStation 5. Компания показала первые игры, которые будут доступны пользователям. Отдельным роликом была представлена и сама приставка, необычный дизайн которой породил множество мемов в среде геймеров.

Тем не менее за один день ролик с PS5 набрал более 15 млн просмотров.

«Гуд-бай, Америка!»

В прошлое воскресенье Первый канал показал фильм Алексея Балабанова «Брат 2». При этом режиссеры эфира совместили финал картины со следующим за ней выпуском новостей. Вместо титров зрители увидели кадры погромов в США, которые сопровождались продолжающейся песней группы Nautilus Pompillius «Гуд-бай, Америка!».

«Нефтехимик» и «Брат 2»

При этом «Брат 2» всплыл еще и в Татарстане. ФК «Нефтехимик» опубликовал видеопоздравление с Днем России, использовав для этого отрывок из ленты Балабанова — тот, где Федя Белкин читает стихотворение о Родине.

По Казани на скорости

В Казани сотрудники ГИБДД нашли и оштрафовали 19-летнюю девушку, проехавшую по городу на своем Mercedes со скоростью свыше 130 км/ч. Видео своего заезда она выложила в Instagram.

Французские полицейские

Во Франции полицейские стали проводить собственные демонстрации протеста. Так, правоохранители Бордо выразили недовольство обвинениями в расизме. В качестве доказательства своего миролюбия они стали бросать на землю наручники.