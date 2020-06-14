Татарское наследие: нужен ли Казани единый стиль памятных табличек?

Колумнист «Реального времени» обращает внимание на зарубежный опыт увековечивания памяти своих героев

Колумнист «Реального времени» Равиль Ахтямов намерен установить в Казани мемориальную доску в честь своего деда — государственного деятеля Шакира Ахтямова. В связи с этим он задался вопросом: можно ли сделать так, чтобы в столице Татарстана все памятные таблички были изготовлены в едином стиле? В своей авторской колонке он рассказывает о том, как подобные вопросы решаются на Западе.

Татарское наследие

Предлагаю рассмотреть идею для обсуждения. Занимался в Казани установкой памятной таблички деду Шакиру Ахтямову (он был заместителем председателя президиума Верховного Совета ТАССР, в годы войны строил железную дорогу Сталинград — Ульяновск — Свияжск, — прим. ред.).

Мемориальную доску планирую установить на стене здания, в котором жил Шакир Ахметзянович, — по адресу ул. Николаева, 5. Этот дом выходит на берег озера Кабан, красивое, чудесное место. Здесь жил и творил татарский певец Ильгам Шакиров…

А история с увековечиванием памяти деда затянулась на три года, и недавно комиссия при Минкультуры Татарстана наконец-то приняла долгожданное решение. За это время мне удалось намного лучше узнать историю родного для моей семьи края, понять свое предназначение и миссию, познакомиться со многими выдающимися и отзывчивыми людьми в Татарстане.

У меня родилась мысль: а почему бы не увековечить память известных людей в Казани в едином стиле? Как вам идея? Проект мог бы носить название «Татарское наследие».

Лондонская «синяя табличка»

Смотрите, как это сделали в ведущих городах мира.

В первую свою поездку в Лондон сошел на станции метро Oxford Circus. Здесь, на Риджент-стрит, я увидел на стене дома памятную табличку, посвященную группе Pink Floyd. Pink Floyd Plaque («Табличка Пинк Флойд») размещена на стене Лондонского университета Вестминстера — это место, где студенты архитектурного факультета Ник Мейсон, Роджер Уотерс и Ричард Райт впервые встретились и сыграли вместе первые музыкальные аккорды.

Как оказалось, таких памятных табличек в Лондоне довольно много. Большинство из них красивого синего цвета, выдержаны в одном строгом стиле и так и называются — «синяя табличка» (Blue Plaque).

Первоначально идея с синей табличкой была предложена Обществом искусств в 1867 году, а с 1986 года находится под управлением «Английского наследия» (благотворительная организация, которая управляет более чем 400 историческими памятниками, зданиями и памятными местами). Это самая старая цветовая схема увековечивания известных людей в мире.

Чтобы иметь право на получение голубой мемориальной доски от «Английского наследия» в Лондоне, увековечиваемому человеку нужно соответствовать нескольким критериям:

должно пройти не менее 20 лет со дня его смерти или 100 лет со дня рождения; вымышленные персонажи не имеют права на увековечивание;

его достижения должны быть признаны большинством представителей его профессии или же он должен сделать выдающийся вклад в благосостояние и развитие человечества;

он должен проживать или работать в этом здании в Лондоне в течение значительного периода времени; быть узнаваемым для информированного прохожего или заслуживать национального признания;

иностранные кандидаты должны иметь международную репутацию или значительную известность в своей стране.

Что касается расположения мемориальной доски, то эти таблички могут быть установлены только на самом здании, где жил известный человек. Здания, отмеченные табличками, должны быть видны с дороги общего пользования.

В 1938 году студент Центральной школы искусств и ремесел Городского совета Лондона разработал новый дизайн мемориальной доски, который и был одобрен комитетом. Имя этого студента осталось неизвестным. Его проект, в котором исключены декоративные элементы других визуальных форм, позволил лучше читать надписи. Вскоре после этого к дизайну была добавлена белая рамка. И с тех пор такая табличка остается стандартом.

Примеры Италии и США

Памятные доски в едином стиле существуют также и в других странах.

В Италии очень бережно относятся к историческому наследию. Fondo Ambiente Italiano (FAI) является национальным фондом страны. Организация была основана в 1975 году по образцу Национального фонда Англии, Уэльса и Северной Ирландии. Это частная некоммерческая организация, насчитывающая более 60 тысяч членов. Ее целью является защита элементов исторического наследия Италии, которые могут быть утрачены.

В Италии свято чтят память национальных героев. Например, в Таормине (Сицилия) мне удалось сфотографировать памятную табличку в честь Джузеппе Гарибальди, итальянского полководца, революционера и политического деятеля.

Вместе с тем на севере Италии мне приходилось видеть памятные таблички в честь неоднозначных деятелей. Например, в одну из поездок в Сало, что на озере Гарда в провинции Брешиа, мне довелось наблюдать баннеры в честь Итальянской социальной республики — так называемой Республики Сало. Это государство, образованное в сентябре 1943 года на оккупированной Германией территории Северной (и частично Центральной) Италии, стало последним прибежищем бывшего диктатора Муссолини.

На роскошных виллах, расположенных по берегам озера Гарда, можно было увидеть памятные таблички политическим деятелям стран Оси времен Второй мировой войны. По-видимому, в Италии принят единый подход даже по отношению к таким одиозным фигурам.

В Соединенных Штатах памятные доски, подобные тем, которые используются в Европе, называют историческими маркерами. Они различаются по цвету и дизайну в зависимости от штата. Национальный фонд охраны исторического наследия или правительство США через Национальный реестр исторических мест могут присвоить исторический статус с помощью небольшого бронзового маркера, прикрепленного к зданию. Другие маркеры устанавливаются государственными историческими комиссиями и аналогичными органами власти, местными органами власти или гражданскими группами. Они также могут быть прикреплены к зданию, но часто представляют собой отдельно стоящие маркеры с текстом на каждой стороне.

Казань имеет очень богатое историческое наследие. Это столица древнего государства, один из культурных и политических центров нашей великой Родины. В этой связи сохранение исторического наследия и его пропаганда должны стать общенациональной идеей. С учетом опыта других стран необходимо, на мой взгляд, разработать единую схему увековечивания известных людей и исторических событий. Первым шагом к этому может стать разработка единого стиля и схемы таких табличек.

Поэтому я обращаюсь к неравнодушным представителям творческого и архитектурного сообщества Казани, студентам, благотворительным организациям и меценатам с предложением присылать свои предложения и эскизы мне в «Инстаграм». Прошу вас, поддержите мое предложение!

Равиль Ахтямов